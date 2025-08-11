Deportes

Conmebol anunció acciones para mejorar el tiempo efectivo de juego de cara al regreso de la Copa Libertadores y Sudamericana

La entidad buscará aplicar el reglamento de forma estricta frente a demoras que retrasan la fluidez de los partidos

Guardar
Conmebol penará los retrasos innecesarios
Conmebol penará los retrasos innecesarios en el juego (REUTERS/Sergio Moraes)

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) anunció la puesta en marcha de nuevas medidas orientadas a aumentar la competitividad en sus torneos y mejorar la experiencia tanto para los equipos como para los aficionados. A través de la Dirección de Competiciones y Operaciones, la organización comunicó que se implementarán acciones específicas para reducir las interrupciones durante los partidos, desalentar las demoras intencionadas y garantizar una mayor dinámica en el desarrollo de los encuentros.

Estas disposiciones regirán para todas las competiciones organizadas por la Conmebol, con énfasis especial en fases decisivas de la Copa Libertadores y Sudamericana. Una de las principales iniciativas es la aplicación estricta del reglamento frente a las dilaciones innecesarias. Dirigentes, jugadores, cuerpos técnicos, árbitros y aficionados están llamados a asumir un rol proactivo en la consolidación de una nueva cultura futbolística basada en la responsabilidad y la colaboración.

La Confederación sostiene que la reducción del tiempo perdido generará partidos más fluidos, lo que a su vez incrementará el nivel de exigencia física y táctica para los equipos. Este escenario eleva el atractivo tanto de partidos individuales como de torneos completos, ofreciendo así un beneficio directo para clubes y asociaciones participantes.

Entre las acciones anunciadas se encuentra la minimización de interrupciones generadas por sustituciones de jugadores o atenciones médicas en el campo. También se plantea un mayor control del tiempo efectivo de juego, con la intención de acercarse lo más posible a cumplir los 90 minutos establecidos en el reglamento. Para lograrlo, los árbitros han recibido la instrucción de sancionar con amonestaciones a quienes incurran en demoras deliberadas al momento de reanudar el partido.

La decisión de impulsar estos cambios surge en un contexto donde el tiempo efectivo de juego se ha vuelto un aspecto central del debate futbolístico global. Organizaciones internacionales han puesto el foco en la necesidad de maximizar el tiempo dedicado a la acción para aumentar la calidad del espectáculo y mejorar la equidad en la competencia.

Los árbitros y VAR para
Los árbitros y VAR para los duelos de ida de los octavos de final de la Libertadores

La Conmebol subraya que la implementación de estas medidas fortalecerá el espíritu deportivo y el juego limpio. Además, contribuye a posicionar al fútbol sudamericano como un espectáculo más atractivo y competitivo en el plano internacional.

La entidad reafirma su compromiso de ofrecer un fútbol dinámico, donde el aprovechamiento del tiempo efectivo de juego constituye una prioridad. La expectativa es que la puesta en práctica de estos lineamientos traiga consigo mejoras palpables en la dinámica de los partidos, lo que se reflejará en un espectáculo de mayor calidad y una competencia más exigente para todos los protagonistas.

Después del receso y de los playoffs de la Copa Sudamericana, esta semana se darán los partidos de ida por los octavos de final de la Libertadores y del otro certamen que nuclea a equipos del continente. Hay que recordar que la final del máximo torneo de clubes en Sudamérica se jugará el 29 de noviembre en Lima, Perú; mientras que el juego definitorio del segundo campeonato en orden se llevará a cabo una semana antes, el 22, en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia.

Temas Relacionados

deportes-internacionalConmebolCopa LibertadoresCopa Sudamericanadeportes-argentina

