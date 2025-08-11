Deportes

Atento River Plate: una de las figuras de Libertad podría perderse el duelo por la Copa Libertadores

A horas del cruce por los octavos de final, el futbolista sufrió una lesión muscular y está en duda

Guardar
River Plate se prepara para
River Plate se prepara para el debut en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad (Fotobaires)

Rodrigo Morínigo, arquero titular de Libertad de Paraguay, sufrió una lesión muscular a pocos días del partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores frente a River Plate. El jugador se retiró del campo durante el empate 1-1 frente a Deportivo Recoleta, tras sentir una molestia física en la pierna que lo obligó a pedir el cambio de inmediato.

La situación genera preocupación en el cuerpo técnico liderado por Sergio Aquino, que espera los resultados de los estudios médicos para definir el grado de la lesión. Las primeras estimaciones apuntan a una contractura fuerte o un desgarro de primer grado, lo que pone en serio riesgo la presencia de Morínigo en el próximo cruce internacional.

“Fuimos en busca del triunfo, era lo que queríamos, pero no hay tiempo para lamentarnos. Todos sabemos lo que significa el partido ante River, pero hay que mantener la mente positiva”, afirmó el entrenador tras el partido en el que lamentó un empate y la lesión de su arquero titular.

Rodrigo Morínigo es el arquero
Rodrigo Morínigo es el arquero titular de Libertad (REUTERS/Cesar Olmedo)

Ante esta situación, Martín Silva, experimentado arquero uruguayo de 42 años, se perfila como el reemplazante natural. Silva solo acumuló 103 minutos jugados en 2025. A comienzos del año perdió la titularidad frente al propio Morínigo, por lo que el duelo ante River marcaría su regreso en un partido de máxima exigencia. La falta de ritmo competitivo aparece como un factor a considerar para el cuerpo técnico paraguayo, que deberá rearmar la defensa en función del cambio en el arco.

El inconveniente físico de Morínigo se suma a la lista de preocupaciones de Libertad, que apostó por utilizar una formación titular en el último partido previo al choque por Copa Libertadores. El equipo alistó a Morínigo, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez y Matías Espinoza en defensa; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Joaquín Bogarín, Iván Franco y Hugo Fernández en el mediocampo; y Gustavo Aguilar como referencia de ataque. La estrategia de mantener a los habituales titulares en cancha estuvo orientada a mantener la competitividad, aunque finalmente el saldo fue negativo por la lesión del arquero principal.

El caso de Morínigo se compara con la situación de River, que también lidia con la baja del defensor Germán Pezzella. De confirmarse la lesión muscular, Libertad perdería a una de sus piezas claves de cara al partido de ida del cruce eliminatorio. Esto abriría la puerta para el regreso de Silva, que ya posee experiencia internacional y supo defender el arco del club en otras ediciones de la Copa Libertadores.

La evolución del arquero lesionado será monitoreada de cerca, mientras el cuerpo técnico define la estrategia para afrontar uno de los desafíos más importantes del semestre. El encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores se llevará a cabo este jueves, en el estadio La Huerta de Asunción, Paraguay, a partir de las 21:30. La revancha será una semana después, en el Monumental de Núñez.

Temas Relacionados

deportes-argentinaRiver PlateLibertadRodrigo MorínigoCopa Libertadores

Últimas Noticias

El mensaje de Pierre Gasly en apoyo a Yuki Tsunoda que incluyó un enigmático dardo a Red Bull

El piloto francés de Alpine respaldó al corredor japonés, que está atravesando un delicado momento en la Fórmula 1

El mensaje de Pierre Gasly

Defensa y Justicia recibe a Deportivo Riestra en el cierre de la fecha 4 del Clausura

El Halcón recibe al Malevo en el estadio Norberto Tito Tomaghello, en Florencio Varela

Defensa y Justicia recibe a

De una lesión devastadora a su regreso al ring: la historia de superación de la estrella del boxeo Tommy Fury

En diálogo con The Times, el púgil británico y figura televisiva repasó el momento más oscuro de su trayectoria profesional. “Cuando no pude boxear, perdí todo, incluso a mi familia”, confesó el atleta

De una lesión devastadora a

El posteo de Germán Pezzella tras su grave lesión en River: el mensaje de apoyo del Dibu Martínez y los jugadores de la Selección

El defensor sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lo que lo dejará fuera de las canchas hasta 2026

El posteo de Germán Pezzella

El polémico ranking que ubicó a Colapinto detrás de Doohan en la F1 y provocó la furia de los fanáticos

El piloto argentino quedó último, según un controvertido análisis. El criterio empleado

El polémico ranking que ubicó
ÚLTIMAS NOTICIAS
Robaban autos y vendían autopartes

Robaban autos y vendían autopartes en un desarmadero de Esteban Echeverría: hay cinco detenidos

La Justicia ordenó el decomiso de bienes a Lázaro Báez por más de 54 millones de dólares

Mendoza: colapsó el techo de una casa en Guaymallén y una familia con sus mascotas se salvaron de milagro

Así extraditaron desde Paraguay a Brisa y “Pinky”, la pareja que se casó antes del triple crimen de Rosario

Cómo saber la edad de las arterias, un indicador clave para prevenir enfermedades cardiovasculares

INFOBAE AMÉRICA
Cómo vivir la magia de

Cómo vivir la magia de Disney en altamar: Guía completa para disfrutar de sus cruceros

El fenómeno de El Niño provocó la pérdida de hasta el 40% de insectos claves para la supervivencia de los bosques

El Ejército de Corea del Sur se redujo un 20% en seis años tras una fuerte caída de la población masculina

Temblor en Chile hoy: magnitud y epicentro del último sismo reportado por el CSN este 11 de agosto

La Unión Europea instó a Israel a permitir el ingreso de más ayuda humanitaria en Gaza

TELESHOW
Julieta Prandi: “Si no le

Julieta Prandi: “Si no le dan una prisión preventiva a mi exmarido, la que no va a poder salir de su casa voy a ser yo”

Andrea Bocelli regresa a Buenos Aires, en una noche única en el Teatro Colón

Emilia Mernes contó qué cantantes consagradas tendría en su banda pop de chicas: “Seríamos las Avengers”

Nicolás Cabré contó cómo vive que Rufina estudie en Turquía: “Puede probar y ver qué pasa, lo único que importa es ella”

La tristeza de Pablo Lescano después de la tragedia en su show: “La vida es lo más valioso que tenemos”