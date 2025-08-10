Deportes

Masters 1000 de Cincinnati: Camilo Ugo Carabelli y Francisco Comesaña buscarán la tercera ronda

Los argentinos saltan a la cancha en el certamen de los Estados Unidos con la intensión de seguir sumando triunfos. Orden de juego y cómo ver los partidos

Camilo Ugo Carabelli y Francisco Comesaña se presentan en el Masters 1000 de Cincinnati (Foto: Aaron Doster-Imagn Images)

Este domingo, el Masters 1000 de Cincinnati levanta el telón de su cuarta jornada con dos protagonistas argentinos en escena. Camilo Ugo Carabelli y Francisco Comesaña saltarán a las canchas duras del Lindner Family Tennis Center con la intención de avanzar a la segunda ronda del certamen estadounidense. Los partidos se podrán ver por la pantalla de ESPN y Disney+.

Ugo Carabelli, nacido hace 26 años en Capital Federal, atraviesa la mejor temporada de su carrera profesional. Ubicado en el puesto 46 del ranking mundial, su marca más alta hasta el momento, el Brujo suma ocho títulos ATP Challenger —el último en Rosario, a principios de este año— y en 2025 alcanzó por primera vez las semifinales de los torneos de Río de Janeiro, Santiago, Bastad y Umag.

En su debut sobre el cemento estadounidense, el bonaerense tuvo un exigente compromiso al dejar en el camino al japonés Kei Nishikori, de 35 años, actual número 65 del ranking, quien supo estar en el top 4 del mundo y levantar una decena de títulos ATP. Ahora, en busca de acceder a la tercera ronda en Cincinnati, Ugo Carabelli tendrá un duro obstáculo: el local Ben Shelton, reciente campeón del Masters 1000 de Toronto y flamante número 6 del mundo.

Camilo Ugo Carabelli superó en el debut del Masters 1000 de Cincinnati al japonés Kei Nishikori (Foto: Aaron Doster-Imagn Images)

La organización determinó que el partido entre el argentino y el nacido en Atlanta hace 22 años se vean por primera vez las caras en el cuarto turno de la cancha central, no antes de las 20 (hora argentina).

Por su parte, Francisco Comesaña, de 24 años y oriundo de Mar del Plata, se encuentra en la plena búsqueda de consolidarse en el tour. El argentino de irregular temporada, no pudo superar la primera rueda en los Abiertos de Australian Open, Roland Garros y Wimbledon. Su mejor actuación fue llegar a las semifinales en el ATP 500 de Río, finalista en el Challenger de Oeiras y viene de caer en la segunda rueda en el Masters 1000 de Toronto.

Por un lugar en la tercera fase del certamen estadounidense jugará con el argentino que compite para Italia Luciano Darderi (34°). El tenista de Villa Gesell de 23 años viene alcanzando importantes triunfos en el tour. En lo que va del año levantó los títulos en los ATP de Marrakech, Bastad y Umag.

Francisco Comesaña se mide ante Luciano Darderi por un lugar en la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati

El partido entre el Tiburón de Mar del Plata y el oriundo de Villa Gesell está programado para el primer partido de la cancha número 7, no antes de las 12. El historial entre ambos registra un suelo duelo en el ATP Challenger de Tigre en 2022, donde la moneda cayó del lado del marplatense en sets corridos.

La doble presencia argentina en esta jornada de Cincinnati representa una buena oportunidad para medir el presente de dos jugadores que transitan momentos distintos en el circuito. Ugo Carabelli llega en pleno ascenso, con resultados que lo posicionaron en el mejor ranking de su carrera, y con la confianza de haber sumado victorias importantes en 2025. Comesaña, en cambio, busca regularidad y un triunfo que le permita cortar una racha de caídas tempranas en este tipo de competencias.

