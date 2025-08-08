La dura advertencia del CEO de McLaren por la férrea lucha del título entre Norris y Piastri en la Fórmula 1

Lando Norris, Zak Brown y Oscar Piastri celebrando el 1-2 en Mónaco (REUTERS/Stephanie Lecocq)

La imagen de Oscar Piastri luego de ser segundo en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 no dejó lugar a dudas sobre el clima que se respira en McLaren. El gesto del piloto australiano, más allá de la derrota ante su compañero Lando Norris, reflejaba una inquietud que va mucho más allá de una simple carrera perdida. La estrategia del equipo favoreció al británico, quien recortó la diferencia en el campeonato y dejó a ambos pilotos separados por apenas nueve puntos.

Este episodio, sumado a incidentes previos como el choque que Norris le propinó a Piastri en Canadá y la arriesgada maniobra del australiano sobre el inglés en la definición en Hungría, anticipa una escalada de tensión interna que podría marcar el desenlace de la temporada.

En este contexto, el CEO de McLaren, Zak Brown, manifestó su determinación de evitar que la rivalidad entre Piastri y Norris derive en un enfrentamiento destructivo como el que protagonizaron Lewis Hamilton y Fernando Alonso en 2007, cuando ambos perdieron el título a manos de Kimi Räikkönen con Ferrari, en la última fecha corrida en Brasil. Ese episodio dejó profundas cicatrices en la escudería británica y que, según el propio Brown, sigue siendo una advertencia vigente.

“Nuestros pilotos reciben un trato igualitario. No hay nada en su contrato que dé prioridad a uno sobre el otro, ni ellos lo han pedido nunca. Solo quieren un trato justo y equitativo. Sabemos que eso beneficia al equipo. Lo aceptan, les parece bien, y sabemos que el riesgo de eso, si se quiere, desde el punto de vista del piloto, es 2007”, explicó Brown en declaraciones a The Race.

Oscar Piastri y Lando Norris durante el GP de Bélgica de la F1 (REUTERS/Stephanie Lecocq)

“En ese año tuviste dos pilotos en McLaren que empataron en puntos y perdieron con Kimi Räikkönen por uno. Podríamos haber ganado ese campeonato de pilotos, pero ¿a quién eliges? Y entonces corres el riesgo de que el que no eliges se vaya”, recordó el directivo.

Cabe aclarar que este panorama no es igual al de 2007 en cuanto a la situación del rival de enfrente. Aquella vez, Räikkönen llegó con chances a la última fecha y ahora Max Verstappen (Red Bull) está a 97 puntos de Piastri, que lidera el campeonato, y a 88 de Norris. De no mediar un cambio en el rendimiento de los McLaren, es posible que el vigente cuádruple campeón mundial ceda su corona algunas fechas antes del final.

“Creo que la desventaja de favorecer a uno u otro es que luego uno quiere marcharse, que es exactamente lo que ocurrió a finales de 2007. Y pones en peligro el campeonato de Constructores. Ves que otros equipos favorecen a uno, y eso es beneficioso para el campeonato de pilotos, pero perjudicial para el de Constructores. Ambos campeonatos son igual de importantes para nosotros”, puntualizó Brown.

La gestión de la rivalidad entre Piastri y Norris se ha convertido en un desafío estratégico de primer orden. La escudería ha optado por una política de transparencia y comunicación abierta, como explicó Brown en declaraciones a la BBC: “Si surge algo, lo abordaremos. Nuestra forma de operar es abierta y transparente. Mirándolo desde fuera, parece que, al ver las batallas entre compañeros, se ve que se está gestando algo y uno se pregunta: ‘¿Se han aprovechado de eso o simplemente están dejando que se desarrolle?’. Sacaremos el aire del globo inmediatamente si sentimos que algo está burbujeando, pero no hemos visto nada. No creo que se peleen realmente debido a la comunicación, la confianza y el respeto que todos tenemos, y ellos se tienen entre sí. Somos muy afortunados de tener estas dos personalidades. Nos encantan los desafíos. Tengo muchas ganas de que compitan entre sí. Estoy seguro de que nunca se van a sacar de la pista el uno al otro, y ahí es donde empieza la mala sangre”.

La libertad de competición interna es una histórica política que McLaren mantiene desde hace 50 años. Se trata de una tradición en la conducción del equipo con Teddy Meyer en los años setenta y principios de los ochenta. Luego la continuó Ron Dennis. Además del caso Alonso vs. Hamilton, hay otros antecedentes célebres en la lucha por el título entre compañeros del equipo inglés de Woking como los de Niki Lauda vs. Alain Prost en 1984, el propio Prost con Ayrton Senna en 1988 y 1989, Mika Hakkinen y David Coulthard entre 1998 y 2001.