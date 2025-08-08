Insólito: Borussia Dortmund tendrá 11 millones menos para gastar en fichajes por una refacción en la cocina de su estadio

Borussia Dortmund, con complicaciones para reforzarse por un insólito motivo (REUTERS/Amanda Perobelli)

La inesperada decisión de las autoridades de declarar “obsoletas e inseguras” las cocinas del Signal Iduna Park ha tenido un impacto directo y cuantificable en la estrategia de fichajes del Borussia Dortmund. Según el medio alemán Bild, el club se ha visto obligado a destinar 11 millones de euros a la renovación total de estas instalaciones, una suma que originalmente estaba reservada para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada. Este contratiempo presupuestario ha alterado de raíz los planes deportivos de la directiva y ha generado inquietud entre los aficionados, que observan cómo el equipo pierde margen de maniobra en el mercado de transferencias.

“A pesar de clasificarse de nuevo para la Champions League y participar en el Mundial de Clubes, el BVB ya no puede invertir porque hay que invertir mucho dinero en otros proyectos. Por ejemplo, hace aproximadamente un año, la inspección de comercio visitó el estadio del Dortmund y declaró que toda la cocina estaba obsoleta e inaceptable. El club se vio obligado a reemplazarla por completo, ¡con un coste de once millones de euros!“, apuntó el artículo firmado por Maximiliano Wessing.

Así, quedaron en evidencia las complicaciones de los directores deportivos Sebastian Kehl y Lars Ricken, ex futbolistas de la institución. En tanto, sostienen en la plantilla a cinco futbolista que perciben un alto salario y todavía tienen un año más de vínculo: Niklas Süle (29), Emre Can (31), Pascal Groß (34), Salih Özcan (27) y Julian Brandt (29). Según los informes, esta pérdida habría significado un 20% de impacto negativo en el dinero para salir al mercado.

Dentro de este contexto, la noticia principal es que el Dortmund ha concretado hasta ahora un solo fichaje relevante: Jobe Bellingham, hermano del ex jugador Jude Bellingham, quien firmó un contrato hasta junio de 2030. La llegada del joven de 19 años representa la única incorporación confirmada, mientras que las negociaciones por el delantero Fábio Silva, procedente del Wolverhampton, se mantienen abiertas. El club alemán contempla una posible inversión de 20 millones de euros por el atacante portugués, aunque este movimiento no logra disipar la percepción de insuficiencia entre los seguidores, que consideran que la plantilla necesita refuerzos de mayor calibre para competir tanto en la Bundesliga como en la Champions League.

El director deportivo del Borussia Dortmund Sebastian Kehl deberá sortear una complicación inesperada para buscar refuerzos en el mercado (REUTERS/Leon Kuegeler)

La situación financiera del Borussia Dortmund se ha visto aún más presionada por la estructura salarial de la plantilla. Jugadores como Niklas Süle y Julian Brandt figuran entre los que el club busca transferir para liberar espacio en el presupuesto y facilitar nuevas incorporaciones. A pesar de la participación del equipo en el Mundial de Clubes este verano, la combinación de gastos imprevistos en infraestructuras y una temporada deportiva por debajo de las expectativas ha dejado al club con un margen de maniobra limitado: solo entre 30 y 40 millones de euros disponibles para fichajes, según la información publicada por Bild.

Mientras tanto, el Bayern de Múnich, principal rival del Dortmund, continúa reforzando su plantilla, lo que acentúa la presión sobre la directiva del club de Westfalia. La necesidad de priorizar la estabilidad económica por encima de la ambición deportiva se ha convertido en una consigna ineludible para los responsables del Dortmund. La inversión forzosa en la renovación de las cocinas del estadio ha “quemado” los planes de refuerzo, y la afición observa con escepticismo cómo el club afronta un verano de restricciones y ajustes, a la espera de que, al menos, los nuevos fogones resulten tan eficientes como el equipo aspira a ser en el terreno de juego.

Por otra parte, excluyendo a Pascal Groß, que cumple 35 años el próximo junio, el Borussia perderá un valor de mercado actual de 44 millones de euros el próximo verano, suponiendo que no haya renovaciones de contrato para los jugadores. Esta temporada, los otros cuatro jugadores ganarán en conjunto unos 35 millones de euros en salarios.