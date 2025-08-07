Deportes

Se confirmaron los árbitros de los cruces de octavos de la Libertadores y la Sudamericana: preocupación en River, Racing e Independiente

También se oficializaron los jueces para los debuts de Vélez, Estudiantes, Huracán, Godoy Cruz y Lanús, los otros elencos argentinos en carrera

Los trofeos de la Copa
Los trofeos de la Copa Libertadores (i) y la Copa Sudamericana (EFE/ Nathalia Aguilar)

La Comisión de Árbitros de la Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó quiénes serán los encargados de dirigir los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y la Sudamericana. Algunas designaciones reavivaron viejas controversias con River Plate, Racing Club e Independiente.

El encuentro que River Plate disputará en Paraguay frente a Libertad estará bajo la supervisión de Wilton Sampaio. Este árbitro brasileño ya había estado en el centro de la polémica durante el Boca-River de las semifinales de la Libertadores 2019, cuando su desempeño fue duramente cuestionado por ambos equipos y la prensa especializada. La designación de Sampaio para un nuevo compromiso de alto voltaje no ha pasado inadvertida para los seguidores del club de Núñez, que recuerdan con recelo su actuación anterior.

Por su parte, el partido entre Peñarol y Racing, que se jugará el próximo martes en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo, será dirigido por Raphael Claus, otro árbitro brasileño de amplia trayectoria en el ámbito sudamericano. La presencia de Claus en un cruce de esta magnitud refuerza la tendencia de la Conmebol a confiar los partidos decisivos a jueces de Brasil, una decisión que suele generar suspicacias entre los clubes argentinos, especialmente cuando existen antecedentes recientes de fallos controvertidos.

Árbitros de la Copa Libertadores
Árbitros de la Copa Libertadores

Los otros conjuntos argentinos en el principal torneo sudamericano también conocen a sus árbitros. El paraguayo Derus López estará a cargo de la visita de Vélez a Fortaleza en Brasil, mientras que el chileno Piero Maza dirigirá el duelo entre Estudiantes de La Plata y Cerro Porteño en Asunción.

Por el lado de la Copa Sudamericana, en el caso de Independiente, la elección de Anderson Daronco para el choque ante la Universidad de Chile añade un matiz particular. El árbitro, oriundo del estado de Rio Grande do Sul, no había vuelto a coincidir con el equipo de Avellaneda desde el incidente con Javier Pinola y Martín Benítez en la Copa Libertadores de 2018, lo que convierte su regreso en un elemento de atención para los hinchas y el cuerpo técnico del Rojo. La memoria de aquel episodio, en el que se discutió la falta de sanción a una jugada determinante, sigue presente en el imaginario colectivo del fútbol argentino. Aquella acción generó intensos debates sobre la imparcialidad arbitral en torneos continentales.

Los jueces para la Copa
Los jueces para la Copa Sudamericana

En este torneo hay otros cuatro conjuntos argentinos. El brasileño Ramón Abatti será el referí de la visita de Huracán a Once Caldas en Colombia; el peruano Kevin Ortega impartirá justicia en el cruce argentino entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Lanús; y el venezolano Alexis Herrera tendrá a su cargo la visita de Godoy Cruz frente a Atlético Mineiro en Brasil.

Los partidos de ida de los dos certámenes se llevarán a cabo la semana del martes 12/08 al jueves 14/08, mientras que las revanchas se realizarán en la semana siguiente.

