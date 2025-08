Tenis con marea: la historia del torneo que se juega en la arena y depende del mar

En un rincón del norte de España se celebra un torneo exhibición que desafía toda lógica del tenis profesional. No se juega en cemento, césped ni polvo de ladrillo. Tampoco en estadios techados. Se disputa en la arena, en la playa, y depende, literalmente, de las mareas. Es el Torneo Tenis Playa de Luanco, una joya del deporte que combina tradición, ingenio y un entorno natural inigualable.

Todo comenzó en el verano de 1971, cuando un grupo de amigos improvisó una cancha en la playa La Ribera de Luanco, utilizando una red de pesca, palos para marcar las líneas y una escalera como silla de juez. Lo que parecía una simple ocurrencia veraniega se transformó en una institución deportiva que, con el tiempo, atraería a campeones de Roland Garros, figuras del circuito ATP y miles de espectadores fascinados por una experiencia que solo se puede entender viéndola en acción.

Vista de la cancha central del Torneo Tenis Playa de Luanco, Asturias

En 1972, nació formalmente el Club de Tenis Playa. Desde entonces, el torneo ha crecido de manera orgánica, convirtiéndose en una tradición que moviliza cada año a toda la ciudad de Luanco. En 1996, se fundó el Club de Tenis Luanco, que hoy organiza el evento. Sin embargo, el corazón del torneo sigue siendo el mismo que en sus inicios: el mar decide.

Desde 1995, el torneo ha contado con la participación de algunos de los mejores jugadores del mundo, como Alex Corretja, Sergí Bruguera, Carlos Moyá, Albert Costa, Juan Carlos Ferrero, Félix Mantilla, Francisco Clavet, Carlos Costa, Emilio Sánchez-Vicario, Feliciano López, Fernando Verdasco, Tommy Robredo, David Ferrer, Nicolás Almagro, Younes El Aynaoui, Cédric Pioline, Gastón Gaudio, Jiri Novak, Mariano Zabaleta, Juan Mónaco, Juan Ignacio Chela, Guillermo Cañas, Diego Schwartzman, Pedro Cachin, Benoit Paire, Dominic Thiem y Richard Gasquet, entre muchos otros.

El único torneo que se juega cuando baja la marea

Desde 1995, el certamen de Tenis Playa de Luanco, recibió a grandes figuras del circuito profesional

La singularidad del Torneo Tenis Playa radica en su superficie y su calendario. La cancha se monta sobre la arena de la playa, una vez que la marea baja lo suficiente para dejar espacio seco y firme. En ese momento, los trabajadores locales rastrillan la arena, marcan las líneas y arman una cancha reglamentaria. Cada día, la programación cambia, ya que la hora de la bajamar se retrasa cerca de 50 minutos en cada ciclo, por lo general el primer partido se disputa después de las 18:45. Si un encuentro se retrasa demasiado, existe el riesgo de que la marea lo interrumpa.

Una nueva edición con la presencia del argentino Cachin

Por segunda temporada consecutiva el argentino Pedro Cachin se presenta en el Torneo Tenis Playa de Luanco

Del 4 al 7 de agosto, en Luanco, se está disputando la edición número 38 con la presencia del argentino Pedro Cachín —finalista de la edición pasada, donde perdió con su compatriota Diego Schwartzman—, los franceses Richard Gasquet y Benoit Paire, el austríaco Dominic Thiem, el letón Edas Butvilas y los españoles Bernabé Zapata, Miguel Avendaño y Bernardo Munk.

El torneo se disputa bajo reglamento oficial de la Real Federación Española de Tenis, adaptado a las particularidades únicas del certamen. El formato principal es de eliminación directa, con fases previa y final, aunque la organización puede prescindir de la primera y completar el cuadro con invitados especiales. Los partidos se disputan al mejor de tres sets: si hay igualdad 1-1, se define con super tiebreak, excepto en la final, donde se juega un tercer set completo.

Al ser consultado por Infobae sobre la experiencia de jugar en este tipo de competencias, Cachin respondió: “Claramente, las condiciones de la cancha van cambiando a diario; depende de cómo estuvo la marea ese día, la deja de una manera u otra. Hay un estipulado que dice que la arena queda dura cuando baja la marea, pero, por ejemplo, este año yo noté que hay literalmente una montaña en una parte de la cancha porque es ahí donde termina la marea, y de tantas veces que llega y se va el agua, se generó una montaña y eso no se puede quitar; no pueden meter una retroexcavadora y aplanarla. El torneo tiene esta particularidad y es lo que lo hace único: no es solo que se juega en la arena, sino que la superficie es de diferentes alturas. Hay que rebuscarse para jugar. Por momentos, pica mal y, por momentos, pica bien. En líneas generales, se juega mejor de lo que uno se imagina”.

El argentino Pedro Cachin debutó con triunfo en el Torneo Tenis Playa de Luanco

Y continúo: “Como todo en la playa, está inclinada; para un lado corrés más rápido que para el otro, y para un lado las pelotas pican más afuera que para el otro. En cierto modo, es divertido; incómodo, pero en esa diversión encuentras la comodidad”.

En su primer día de participación en la arena de La Ribera, el argentino venció al local Bernardo Munk con un marcador de 6-3 y 6-3. El cordobés en la siguiente instancia jugará con otro español, Bernabé Zapata.

Luanco ofrece una experiencia distinta, donde hay que adaptarse a lo que hay: arena húmeda, viento, y una pelota que no siempre pica igual. Acá no se discuten milímetros ni se apela al ojo de halcón. Se juega con lo que toca, y el mar decide hasta cuándo. En ese desorden tan real está el verdadero encanto del torneo.