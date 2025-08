Chicho Serna habló por primera vez tras su salida del Consejo de Boca: “Muchas veces acertamos, otro montón nos equivocamos”

Boca Juniors anunció la salida de Mauricio Serna y Raúl Cascini del Consejo de Fútbol y de la institución. La decisión se conoció antes del partido contra Racing y marca una reestructuración en el área que preside Juan Román Riquelme.

La renuncia de ambos ex futbolistas se produjo tras la derrota ante Huracán en Parque Patricios, de acuerdo con información obtenida por el medio. La falta de títulos desde 2023, incluida la caída en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense y la ausencia de trofeos en 2024 y 2025, aceleró los cambios en la estructura dirigencial.

El club confirmó: “Mauricio Serna y Raúl Cascini dejan sus cargos en el Consejo de Fútbol y ya no forman parte de la institución”. La directiva descartó reubicarlos, al considerar que no hay lugar para ellos en el organigrama. Jorge Bermúdez permanece vinculado, aunque se encuentra de licencia en Colombia por motivos personales. Durante la gestión de Serna y Cascini, el Consejo participó en la obtención de seis títulos oficiales: Liga Profesional 2019/2020, Copa Argentina 2019/2020, Copa de la Liga 2020, Copa de la Superliga 2022, Liga Profesional 2022 y Supercopa Argentina 2022. Además, el club destacó su aporte en la promoción de jugadores juveniles al primer equipo.

Serna, de 57 años, habló por primera vez tras la determinación en una conferencia de prensa improvisada, en la que no aceptó preguntas. “Vengo acá a manifestar lo que está muy claro. Presentamos la renuncia y hasta hoy fui parte del club. No ha sido fácil. Quienes me conocen o me han aprendido a conocer saben lo que representa para mí y para mi familia este club, muchas veces acertamos, otro montón nos equivocamos. No me guardé nada, di lo mejor que tenía para dar”, prologó el ex volante central.

Riquelme y Serna, juntos (@mchichoserna / Instagram)

“Es un momento supremamente difícil, muy muy difícil, pero así como algún día el presidente me invitó a ser parte del grupo de trabajo y agradecí y di todo, hoy también tengo que decir que di todo”, continuó.

“A los hinchas, los quiero mucho, les agradezco el cariño que a diario me siguen entregando. Quiero ofrecerles mis disculpas a las personas con las que seguramente me he equivocado, no dejo de ser humano, pero siempre con la cabeza arriba, mirando a los ojos, porque es la manera que me ha caracterizado, es mi forma de vivir. Se tomó esta decisión y ahora a ver qué pasará en mi nueva etapa de vida. Nos tomamos varios días para encontrarle la vuelta, me han ofrecido estar en otro área del club y tomé la decisión de no aceptarlo, porque no sería conveniente. Vine a agradecer a todos y a decir que esto ya tuvo su fin. Es así la vida y ya, me tocó. Gracias”, concluyó.

Del grupo de trabajo, Marcelo Delgado continuará en su puesto y se prevé la incorporación de al menos un nuevo integrante en los próximos días. Entre los posibles candidatos figuran Carlos Bianchi, aunque su entorno descarta su regreso, y ex futbolistas como Alberto Márcico, Carlos Fernando Navarro Montoya y José Pekerman, quien espera una propuesta para volver al fútbol. Cristian Traverso no aceptaría sumarse al Consejo si recibe una oferta. Riquelme, que había defendido públicamente el trabajo del Consejo, aceptó la renuncia de Serna y Cascini ante la presión de los resultados y el desgaste institucional.