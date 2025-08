El video que muestra como el icónico gol de Maradona a los ingleses fue más rápido que Alpine en los boxes con Colapinto

La comparación entre el gol de Maradona a los ingleses y las paradas de Colapinto

Franco Colapinto no pudo ocultar su decepción tras un final frustrante en el Gran Premio de Hungría. Es que después de un sábado que terminó con el puesto 14 de la clasificación, por encima de su compañero de equipo Pierre Gasly, el piloto argentino se vio perjudicado tras las malas paradas en los boxes de Alpine y terminó en el 18° lugar de la carrera.

Según los registros de las páginas oficiales de la Fórmula 1 y de las empresas que se encargan de la elaboración de los neumáticos y de su correspondiente logística, los pits stop de Colapinto fueron los más lentos entre todos los pilotos en la carrera que se llevó a cabo en el circuito Hungaroring. En la primera detención en la vuelta 15, el argentino estuvo detenido 11.01 segundos porque los mecánicos tuvieron dificultades para encajar la rueda trasera izquierda en el A525 que lleva el número 43.

Justamente, las quejas de los fanáticos del oriundo de Pilar comenzaron a regar las redes sociales y una plataforma aprovechó para hacer una comparación que causó furor. En una cuenta de TikTok que sube contenido de la F1 llamada Se viene un Safety aprovecharon y realizaron una comparativa de lo que tardó Diego Maradona para anotar el famoso “Gol del Siglo” a la selección de Inglaterra en el Mundial de México 86 con respecto a la parada que tuvo en los boxes el piloto argentino en el inicio de la prueba en Hungría.

En las imágenes, quedó demostrado como Pelusa fue más rápido que los mecánicos de la escudería francesa. Hay que recordar que, según estadísticas oficiales, Maradona necesitó 10.6 segundos desde que recibió el balón en la mitad del campo del estadio Azteca hasta que logró batir al arquero Peter Shilton. En ese tiempo, el ícono de la selección argentina recorrió 52 metros para coronar su obra de arte luego de dar 44 pasos y tocar la pelota en 12 ocasiones con su zurda mágica. Además, fueron seis los jugadores ingleses (incluido el propio Shilton) que Diego dejó en el camino para anotar el 2-0 parcial para el equipo que diría Carlos Salvador Bilardo en el duelo por los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA.

Maradona tardó 10.6 segundos desde que tomó la pelota hasta que batió a Shilton (Conmebol)

Más allá de la primera parada en los boxes para Colapinto, su segundo ingreso en el pit de Alpine también no tuvo el resultado esperado para el argentino. En la vuelta 37 de carrera, los mecánicos volvieron a tener problemas en el cambio del neumático trasero izquierdo y, por ende, el argentino estuvo detenido 7.23 segundos. Según las estadísticas, estas fueron las dos paradas más lentas del GP de Hungría, sin contar el paso de Nico Hülkenberg con su Sauber, que tuvo una detención de 9.68 segundos por cumplir con una penalización de cinco segundos.

A diferencia de lo sucedido con Colapinto, Alpine realizó una estrategia de una sola parada con Pierre Gasly y en su detención, el francés únicamente estuvo frenado 2.40 segundos.

Al ser consultado por las erráticas paradas del equipo Alpine, Franco dio su mirada sobre lo sucedido: “Sí, no sé, hay que verlo ahora con los ingenieros en el box, pero nada. No tuve una mala largada en sí, no tuve nada de grip atrás, me fuí afuera en la curva 2… Había ganado algunos puestos y después perdí muchos, así que… nada. Una pena eso”.

Y agregó: “Paramos muy temprano. La primera fue 10 segundos y la segunda, nueve. Nada, perdimos mucho tiempo y después tuve como 8 banderas azules porque me pasaron dos veces varios, porque paramos tan temprano, y perdimos otros 15 o 20 segundos con los rezagados. Una carrera para el olvido. No creo que teníamos tan mal ritmo, pero fue un desastre… La carrera no fue buena. No la ejecutamos bien, tuvimos muchos errores… En la largada, en los pit stops… Mal en general, no fue un buen día”.

Hay que recordar que Colapinto no evitó hablar de la comparación sobre Maradona y Messi, ponderó al capitán del seleccionado que conquistó el Mundial de 1986, pero prefirió elegir al astro rosarino como uno de sus ídolos deportivos. “Yo de chiquito amaba a Maradona. Es lo mismo que la Fórmula 1, son otras épocas. Lamentablemente no tuve la suerte de verlo jugar, es un ídolo enorme para todo el país. Lo que generó Messi en la gente de hoy en día y en el argentino. Yo el Mundial que vi ganar a la Selección fue con Messi. Lo vi jugar un montón de partidos, lo tuve cerca y no lo vi con Maradona“, comentó Franco en el podcast Nude Project en abril de este año.

“Messi es una persona que más allá del deporte, es una persona a seguir. Diego no tanto, esa es la realidad. Diego era una persona súper talentosa y fue el número 1 del fútbol en su momento. Hoy lo es Messi“, amplió en su comentario sobre ambas leyendas del fútbol.

