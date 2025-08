Marcelo Gallardo respaldó a Miguel Borja tras la goleada de River Plate en la Copa Argentina y habló sobre el nivel de Quintero

Marcelo Gallardo habló sobre la victoria de River Plate sobre San Martín de Tucumán (Foto: @CopaArgentina)

River Plate le ganó por 3 a 0 a San Martín de Tucumán y accedió a los octavos de final de la Copa Argentina. El Millonario goleó y, tras el encuentro, Marcelo Gallardo dio la habitual conferencia de prensa en la que hizo un análisis del juego.

“Creo que hicimos un muy buen partido contra un rival que siempre es protagonista en su torneo, que es entusiasta, que intentó jugar de igual a igual. Fue atractivo el partido para la vista del espectador, me parece que fue un partido en el que nosotros, hasta que nos acomodamos, después encontramos buenas posibilidades en el gol. Hubo buenas cosas en el primer tiempo”, indicó el Muñeco.

Luego, reconoció: “Fue duro el primer tiempo, pero bien jugado. En el segundo tiempo no entramos del todo enfocados, después nos volvimos a acomodar. Me gustó el funcionamiento, hicimos tres goles, pero pudimos hacer varios más en un fútbol argentino siempre parejo, una Copa Argentina que da sorpresas permanentemente”.

El entrenador también fue consultado por el ingreso de Juan Fernando Quintero y respondió: “Era un partido como para que él entrara y se pudiera lucir. Cuando Juanfer tiene espacio, puede hacer las cosas que hizo. En ese periodo, encontró a los compañeros por todos lados. Las cosas que lo hacen diferente“.

Por otro lado, se refirió a la sequía goleadora que atraviesa Miguel Borja, quien no pudo convertir a pesar de tener varias oportunidades: “Está pasando una racha negativa, pero se movió bien. Le faltó definir. No tiene que encerrarse en esa frustración. Tiene que seguir confiando en él y lo seguiremos apoyando mientras tenga las oportunidades”.

Tras eso, tuvo un ida y vuelta con un periodista que le consultó si vio al colombiano incómodo en la cancha: “¿Incómodo? Un delantero que tuvo cinco situaciones de gol... ¿Incómodo? Si él, de las cinco situaciones, hubiese concretado, no me estarías diciendo lo que me estás diciendo. Es una condición de meterla o no meterla, el análisis que debo hacer es otro. No lo vi incómodo para nada. ¿Vos lo viste incómodo? Yo no lo vi incómodo. Se movió bien, generó para el equipo, le faltó el gol nada más".

Ante eso, señaló que la pelea por el puesto de delantero en River es grande: “Es competencia esto, hoy le tocó jugar a él, mañana tal vez le toca jugar a otro. Yo no lo vi para nada incómodo. Si incómodo es si hace un gol o no, me parece que el análisis tuyo es muy flaquito. A Miguel se lo mide si hace el gol o no. Es goleador. Yo cuando lo fui a buscar, fui a buscar un goleador. No fui a buscar que me haga el trabajo de Julián Álvarez, de Borré o Salas. No”.

“Miguel se destaca por sus goles. Yo observo rendimiento también. El jugador no solamente tiene que estar en función del equipo en necesidades de hacer gol, debe funcionar para el equipo. Hoy no hizo gol, pero funcionó para el equipo. Tuvo situaciones, se movió bien, se perfiló. A mí me gustó el partido que hizo, más allá del gol. Es un jugador que hizo goles en toda su carrera, está pasando por un momento de sequía, pero mientras tenga él confianza en él, dentro de las posibilidades que tenemos hoy va a seguir teniendo minutos”, sentenció.

Luego, concluyó con un análisis del rendimiento: “La búsqueda del equipo va bien. Estamos desarrollando. Creo que dentro de lo que es el fútbol argentino hoy vimos buenas cosas de River. En un fútbol argentino donde claramente se juega muy poco, que es difícil ganar, intentamos desarrollar el mejor fútbol posible. También nos exigen mucho más porque tenemos mucho más. En comparación a lo que nosotros creemos que se observa, creo que estamos por buen camino. Hay que seguir trabajando y funcionando mejor, y prepararse para los grandes desafíos. Esto va a ser así semana tras semana“.

“Lencina viene creciendo también en función del equipo. Es un joven jugador que mostró su talento, va a seguir potenciándolo y lo seguiremos acompañando”, firmó sobre el juvenil. En cuando a los rendimientos individuales, también se refirió al Huevo Acuña: “Creo que se encuentra mucho mejor, más confiado en su físico. No voy a descubrir la categoría que tiene para jugar. Es muy valioso con la pelota en los pies, tiene la templanza de un jugador experimentado”.

“Castaño es un mediocampista interno, de juego, de ayuda. Tiene una calidad técnica que nos puede acortar las líneas en función de lo que nos da a nivel técnico. Mucho recorrido. No te olvidés que él se inició como volante central, después se fue convirtiendo en un interno. En sus inicios fue un volante central de corte”, reflexionó sobre el colombiano.

En cuanto al Torneo Clausura, el Millonario se encuentra en la primera posición del Grupo B. Con siete puntos, producto de dos victorias (frente a Platense e Instituto) y el último empate 0-0 con San Lorenzo, el elenco de Núñez buscará mantener la punta de su zona el próximo sábado cuando tenga que visitar el estadio de Independiente, desde las 18:30.

De todos modos, el gran objetivo de Gallardo es la Copa Libertadores. El Muñeco apunta todos sus cañones al máximo certamen continental, en el que ya se encuentra en octavos de final tras sortear la fase de grupos de manera invicta.

En dicha instancia, River tendrá que superar un duro escollo, ya que se medirá ante Libertad de Paraguay. El partido de ida de la serie tendrá lugar el jueves 14 de agosto, en tierras guaraníes. La vuelta se jugará siete días más tarde, en el estadio Monumental.

Para ese duelo, el entrenador quiere contar con Sebastián Driussi, quien sufrió un esguince severo en el ligamento interno del tobillo izquierdo en el Mundial de Clubes. Pese a que se especuló con que el delantero podría haber hecho su regreso en este duelo con los tucumanos, prefirieron preservarlo y recién vería acción frente al Rojo de Avellaneda.

El que está completamente descartado para el encuentro con Libertad es Maximiliano Meza. El volante fue sometido a una intervención quirúrgica, debido a una tendinopatía rotuliana, la cual le demandará de 2 a 3 meses de recuperación.

Los que tampoco llegarían al partido de ida, pero apuntan a estar en el de vuelta, son Maximiliano Salas y Lucas Martínez Quarta. El delantero padeció un esguince distal del ligamento colateral medial en su rodilla izquierda, mientras que el defensor sufrió un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha.

Además, el zaguero Lautaro Rivero y el flamante refuerzo Juan Carlos Portillo aún no pudieron hacer su debut. El defensor, que fue repescado desde Central Córdoba, tiene un desgarro en el sóleo derecho, mientras que el ex Talleres arrastra una tendinitis en el cuádriceps derecho. Vale recordar que Agustín Ruberto continúa recuperándose de una rotura de ligamentos cruzados sufrida a principios de año.