La optimista sentencia de Franco Colapinto en la previa del GP de Hungría de Fórmula 1

Colapinto palpitó el fin de semana en Hungría (@AlpineF1Team)

Este fin de semana, la Fórmula 1 cerrará su primera parte de la temporada con el Gran Premio de Hungría en el remozado Autódromo Hungaroring. Allí estará el argentino Franco Colapinto, que buscará el mejor resultado posible con un Alpine A525 que carece de competitividad.

En la mayoría de sus presentaciones, a Colapinto le fue bien en el escenario húngaro en las categorías promocionales. Corrió tres años seguidos entre 2022 y 2024, en la Fórmula 3 y la Fórmula 2. Fueron seis carreras en las que sumó puntos en cuatro de ellas y subió dos veces al podio. En la menor, fue segundo y 15º en la primera visita con el equipo Van Amersfoort Racing. Al año siguiente, ya con el MP Motorsport, resultó séptimo y tercero. En la temporada anterior, ya en la antesala de la F1, fue quinto y 13º.

En la previa a la actividad, Franco palpitó el fin de semana y también se refirió a la última competencia en Bélgica, donde culminó 19º luego de partir 15º. “Tuvimos un fin de semana complicado en Spa-Francorchamps, aunque sentimos que dimos algunos pasos adelante. Parece que estamos en el lado equivocado de algunos detalles muy pequeños, pero estoy seguro de que pronto se solucionarán”, dijo el corredor bonaerense en el comunicado de prensa difundido por Alpine.

“Los fines de semana de sprint siempre son un reto, ya que es importante estar a la altura desde el principio. El coche carecía de agarre en la primera sesión de entrenamientos libres, así que intentamos sacar el máximo partido en la clasificación de sprint. A partir de ahí, intentamos seguir aprendiendo todo lo posible y, en la clasificación, estuvimos muy cerca de alcanzar la Q2″, agregó el pilarense de 22 años.

Franco Colapinto viene de ser 19º en Spa-Francorchamps (REUTERS/Stephanie Lecocq)

“La carrera del domingo fue interesante por las condiciones. No estábamos bien posicionados para sumar puntos, pero me alegré por Pierre (Gasly) y el equipo por terminar en décima posición y conseguir al menos un punto. Seguiremos trabajando duro para que todo salga bien este fin de semana en Hungría”, concluyó sobre Spa-Francorchamps.

Sobre lo que viene en Hungría se mostró optimista ya que “he celebrado algunos podios en Hungaroring en mi carrera junior y es un circuito y una ciudad que me gustan, así que estoy deseando salir a la pista. Como es la última carrera antes de las vacaciones de verano, esperamos conseguir algunos resultados positivos para el equipo antes de que todos se tomen un merecido descanso de unas semanas”.

Será el octavo Gran Premio de Colapinto en la escudería francesa. En las carreras anteriores resultó: Imola (16º), en Mónaco (13º), España (15º), Canadá (13º), Austria (15º) y Bélgica (19º). Cabe recordar que en Gran Bretaña no pudo largar por las fallas en la transmisión. Todavía no pudo sumar puntos con el monoposto francés, aunque como atenuante cabe recordar que el equipo galo tiene el peor coche de la temporada y se ubica último en el Campeonato Mundial de Constructores.

Terminada la competencia de este domingo, los equipos volverán a sus bases y, salvo tareas de mantenimiento, no se podrán tocar los autos. Por reglamento, no se pueden hacer desarrollos ni mejoras en los monoplazas. Serán tres semanas plenas de descanso, aunque el propio Franco Colapinto anticipó que no iba a sumarse al receso. Irá la semana próxima a la fábrica para prepararse para las próximas dos carreras, que serán en Países Bajos (31/08) e Italia (07/09).