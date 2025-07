Presentaron una denuncia contra la UEFA por el penal anulado a Julián Álvarez en Atlético de Madrid-Real por Champions: los detalles

El penal anulado a Julián Álvarez en la tanda ante Real Madrid por los octavos de final de la Champions League en marzo pasado es una herida muy difícil de cicatrizar en las entrañas del Colchonero, luego de que la decisión del árbitro Szymon Marciniak haya invalidado la ejecución por un presunto doble toque accidental. La UEFA brindó imágenes para dar certezas sobre la decisión del juez, pero todavía quedan dudas en España, ya que se elevó una denuncia contra el organismo europeo y su presidente, Aleksander Ceferin.

La Unión Internacional de Peñas de los Rojiblancos, junto a Señales de Humo, una asociación de aficionados del club, realizaron una presentación en la Justicia para investigar el presunto delito de “falsedad en documento privado”, en alusión al video divulgado por la entidad para descartar posibles errores en el trabajo de Marciniak y del VAR, a cargo del polaco Tomasz Kwiatkowski. La demanda se realizó en los Juzgados de Plaza de Castilla.

Semanas atrás, la Unión había llevado a cabo una investigación para contradecir la versión oficial con una serie de argumentos sobre la fiabilidad de la grabación mostrada. Y este martes, el diario español Sport divulgó el envío de una carta a Ceferin, en la que exigían los videos y audios originales de las cámaras que captaron el remate de la Araña. Sin tener respuesta a la misiva, el ente había expresado cuál sería su próximo paso a través de redes sociales: “Nuestro equipo de abogados presentará una querella ante los tribunales competentes para defender la transparencia y los derechos de la afición rojiblanca”.

UEFA publicó la imagen del doble toque de Julián Álvarez en el penal ante Real Madrid

En el informe forense encargado por la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, se destacó la ausencia completa de contenido sonoro en el archivo ofrecido por la UEFA, un punto que refuerza la sospecha de manipulación. Las cámaras acostumbran a registrar imagen y audio de forma simultánea, y la falta de sonido en el material presentado plantea dudas sobre su origen como grabación original y su posible edición antes de ser utilizado como prueba.

Uno de los primeros signos de posible manipulación fue la incongruencia en los metadatos del archivo “EVD001”. Según el documento, faltan valores esenciales que habitualmente sí incluyen las grabaciones originales. Además, la codificación con el encoder “Lavf61.9.107”, asociado a FFmpeg, revela que el archivo fue procesado o recodificado tras la captura inicial, lo que compromete su condición de material original.

Los expertos emplearon el filtro CMFD (Copy-Move Forgery Detection) y hallaron indicios de clonación en el fotograma 60 del video, marcando en blanco las zonas duplicadas asociadas a la figura de Julián Álvarez. La retransmisión en directo del partido, en contraste, no mostró evidencia alguna de clonación en el mismo instante, lo que constituye una diferencia relevante entre ambas grabaciones y apunta a la utilización de técnicas de edición por duplicación intrafotograma en el archivo oficial.

La toma que habría anulado el penal de Julián Álvarez ante Real Madrid

Analizando la secuencia de imágenes cuadro a cuadro, también identificaron alteraciones en la cadencia temporal: el fotograma 60 aparece hasta seis veces seguidas, distorsionando la secuencia natural que en la emisión en directo solo presenta repeticiones puntuales de uno o dos fotogramas, atribuibles a las condiciones propias de una transmisión. La duplicación masiva en el archivo oficial es consistente con el método frame freeze, que puede usarse para camuflar omisiones o modificar la percepción del tiempo registrado.

La estructura interna del archivo también arrojó discrepancias claras. El orden de los bloques MP4 hallado por los especialistas corresponde a archivos editados o renderizados con software y no a la secuencia típica producida por una cámara, lo que fortalece la tesis de un procesamiento posterior a la captura y socava la validez del archivo como grabación auténtica.

El análisis, replicado por medios como Marca, As y Mundo Deportivo, sostiene que el video proporcionado por la UEFA no corresponde a una grabación genuina de cámara, ya que se detectaron inconsistencias en los metadatos, modificaciones internas, anomalías en la entropía de los datos, alteraciones en la secuencia de imágenes y rastros claros de edición visual en zonas específicas del material.

La duda persiste: ¿hubo o no hubo doble toque? (Crédito: Reuters/Susana Vera)

Debido a este antecedente, la regla sobre los penales cambió. Si quien ejecuta el penal impacta el balón de manera involuntaria con ambos pies al mismo tiempo, o la pelota rebota en la pierna de apoyo tras la ejecución y la acción termina en gol, el lanzamiento se repetirá. Si el balón no llega a la portería, se otorgará un tiro libre indirecto al equipo contrario, salvo que la jugada beneficie al defensor, o en caso de tandas de penales, se anotará el tiro como fallado.

La circular número 31 de la International Football Association Board (IFAB) puntualiza la rareza de estas situaciones y la necesidad de la modificación normativa. El organismo advierte que la Regla 14 contempla principalmente los dobles toques deliberados, como cuando el balón rebota en los postes o travesaño sin intervención del portero. Esto, según el texto oficial, difiere de los contactos accidentales por deslizamiento o pérdida de apoyo, una acción involuntaria que suele ocurrir durante la ejecución. No obstante, IFAB sostiene que eximir el doble toque accidental sería injusto, ya que podría perjudicar al portero por una trayectoria imprevista del balón.

*El polémico penal anulado a Julián Álvarez

La falta de una regulación clara llevó a los árbitros a sancionar estos dobles contactos accidentales, concediendo un tiro libre indirecto al equipo contrario o registrando el disparo como fallado en las tandas de penaltis. Esta interpretación, de acuerdo con la directriz oficial, respondía a la ausencia de una referencia directa en la norma vigente.

En ese marco, Julián Álvarez cuestionó la claridad de la regla tras la eliminación del Atlético de Madrid. El atacante argentino pidió una revisión de la normativa al destacar: “Creo que la regla tiene que ser un poco más clara porque yo no intento sacar ninguna ventaja y, por ahí, el arquero cuando la ataja se vuelve a repetir cuando se adelanta. Esto no es para sacar ninguna ventaja. Una pena lo que pasó”. Sobre la polémica acción—originada cuando resbaló en el momento de patear y el VAR detectó un doble toque accidental—Álvarez sostuvo ante ESPN: “La vi mil veces, hay vídeos por todos los lados. La verdad que yo no la siento, porque si fueran dos toques es mínimo el contacto y es muy difícil de percibir”.