Pierre Gasly opinó sobre el futuro de Horner en la F1 tras su salida de Red Bull y no descartó su llegada a Alpine

Pierre Gasly se refirió al futuro de Christian Horner (REUTERS/Jakub Porzycki)

Pierre Gasly fue consultado por el futuro de Christian Horner en la antesala del Gran Premio de Bélgica y no descartó que el ex director de Red Bull Racing se sume a Alpine en el futuro. El piloto francés, que formó parte de la estructura de pilotos del equipo austríaco, valoró la trayectoria de Horner y anticipó que, por su experiencia y capacidades, volverá a tener un rol protagónico en la Fórmula 1.

Christian Horner fue despedido de Red Bull en julio de 2025, luego de una primera mitad de temporada por debajo de las expectativas. El equipo austríaco se encuentra en el cuarto lugar del campeonato de constructores, por detrás de McLaren, Ferrari y Mercedes. En ese contexto, y tras 20 años al frente del equipo, Horner dejó su cargo, lo que generó una ola de especulaciones sobre su futuro inmediato dentro del deporte.

Durante su participación en actividades de prensa en Spa-Francorchamps, Gasly dialogó con Canal+, en declaraciones reproducidas por el sitio F1 Oversteer, sobre la figura de Horner. El actual piloto de Alpine no dudó en destacar el recorrido del británico: “Creo que sus cualidades son indudables, porque cuando has ganado tantos campeonatos como él en 20 años de carrera, no puedes sino respetar todos los éxitos conseguidos con el equipo, y lo que ha hecho con Red Bull Racing es realmente notable e impresionante".

Gasly amplió su análisis al señalar que Horner es uno de los profesionales más experimentados de la categoría y que es probable que otros equipos busquen incorporarlo: “Sin duda, es muy, muy bueno en lo que ha estado haciendo con el equipo. Estoy seguro de que lo veremos en algún sitio, porque con ese tipo de experiencia y habilidades, estoy seguro de que algunos equipos estarán interesados en Christian".

Christian Horner podría recalar en Alpine tras su salida de Red Bull (REUTERS/Jakub Porzycki)

En esa línea, distintos equipos han mostrado interés en sumar a Horner a sus estructuras. El nuevo equipo Cadillac F1, que se prepara para ingresar a la categoría en 2026, lo contactó para evaluar su incorporación. También se mencionó la posibilidad de que Horner llegue a Ferrari en reemplazo de Fred Vasseur, aunque esos rumores fueron posteriormente descartados.

Uno de los equipos señalados como posible destino es Alpine. Según se informó, la escudería francesa podría ofrecer una alternativa concreta al ex director de Red Bull, no sólo por su proyecto deportivo en reconstrucción, sino también por cuestiones estructurales y económicas. Renault, accionista mayoritario del equipo, analiza vender una participación del 20%, lo que habilitaría a Horner a comprar esa parte por un monto estimado en 298 millones de libras esterlinas, según manifestó el mencionado sitio.

Al ser consultado puntualmente sobre la posibilidad de compartir equipo con Horner en el futuro, Gasly respondió: “Ya veremos qué pasa. Creo que hoy, con Flavio, todo está bastante claro. Sabemos lo que estamos construyendo. Todos estamos muy centrados en 2026, y ya veremos qué pasa”.

El piloto francés se refirió también a su vínculo personal con Horner y a su etapa dentro de la estructura Red Bull: “Obviamente, yo estaba más cerca de Helmut, simplemente porque él es más el enlace entre los pilotos. Helmut vino a entrenarme cuando yo tenía 17 años y firmé un contrato con él. Conocí a Christian un poco más tarde, a través del proceso, y al formar parte de la academia, así que tuve menos contacto con él, pero aún así algo. Creo que sin duda lo ha hecho muy bien con Red Bull”.

Las declaraciones de Gasly confirman que, más allá de su salida de Red Bull, Horner continúa siendo una figura de peso en el paddock. Su experiencia, sus títulos y su capacidad de gestión lo posicionan como un candidato natural para asumir un nuevo proyecto. La estructura en Alpine, que apunta a 2026 como año clave en su estrategia de renovación, podría ofrecerle las condiciones que no tuvo en su anterior equipo: participación accionaria, libertad operativa y un proyecto de largo plazo.

Mientras tanto, Horner no se ha pronunciado públicamente desde su salida, y su futuro inmediato sigue siendo objeto de especulación en el entorno de la Fórmula 1.