Los mejores memes de la eliminación de Boca en la Copa Argentina ante Atlético Tucumán: Paredes, Fabra y Cavani, los elegidos

Boca perdió con Atlético Tucumán y quedó eliminado de la Copa Argentina (Fotobaires)

Boca Juniors quedó eliminado de la Copa Argentina tras perder 2-1 ante Atlético Tucumán en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo presentó desde el inicio a Leandro Paredes en el mediocampo, pero no logró superar a un rival ordenado que aprovechó sus oportunidades en el segundo tiempo.

El primer tiempo resultó equilibrado, con Atlético Tucumán manejando el desarrollo del partido durante gran parte de la etapa. Boca logró finalizar el tramo inicial con varias llegadas peligrosas gracias a la presión ejercida en los últimos cinco minutos. Entre las situaciones más claras se destacó un disparo forzado por Miguel Merentiel, una participación activa de Williams Alarcón y un remate desviado de Edinson Cavani. De todas formas, el conjunto tucumano sostuvo el empate hasta el descanso con una sólida actuación defensiva y sin grandes sobresaltos para su arquero Matías Mansilla.

Ya en el segundo tiempo, Atlético Tucumán encontró los goles que modificaron el destino del partido. Clever Ferreira tomó un rebote en el área chica y abrió el marcador a favor del Decano tras un remate a quemarropa que venció a Agustín Marchesín. El segundo tanto llegó minutos más tarde: Leandro Díaz superó la salida de Marchesín y, tras un disparo contenido a medias, bajó la pelota para que Mateo Bajamich ampliara la diferencia.

Boca intentó reaccionar y generó varias chances claras en los minutos finales, con Cavani protagonizando una jugada cerca del área chica, pero la definición no logró vencer al arquero. Los cambios realizados por Russo en el complemento, entre ellos el ingreso de Lautaro Blanco y Brian Aguirre, no modificaron la tendencia del encuentro y aunque Cavani recién logró romper con la sequía en el último segundo, el Xeneize no pudo impedir la eliminación. Atlético Tucumán sostuvo la ventaja y cerró con éxito su pase a los octavos de final, instancia en la que se enfrentará a Newell’s Old Boys.

Las redes sociales ardieron con los clásicos memes. Los fanáticos de River Plate fueron quienes se mofaron del rival de toda la vida, pero también los propios hinchas de Boca Juniors que lamentaron la titularidad de Frank Fabra y las chances desperdiciadas de Edinson Cavani. La presencia desde el arranque de Leandro Paredes tampoco pasó desapercibida.

Los mejores memes de la eliminación de Boca Juniors en la Copa Argentina: