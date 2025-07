Racing aceleró en el mercado y ejecutó la cláusula de uno de los defensores más sólidos de Primera

Foto de archivo del director técnico de Racing Club, Gustavo Costas. Estadio La Nueva Olla, Asunción, Paraguay. 23 de noviembre de 2024. REUTERS/Cesar Olmedo

Cuando en Racing Gustavo Costas dispone de su defensa titular, la tranquilidad se apodera de los hinchas; porque hay garantía de solidez; pero cuando surgen las lesiones en Agustín García Basso, las sanciones en Marco Di Césare o alguna molestia en Santi Sosa, los problemas se convierten en profundos dolores de cabeza.

La negociación por Germán Conti marcó el punto de inflexión en la estrategia de la institución de Avellaneda para reforzar su defensa. El traspaso del zaguero a Gimnasia, tras aceptar la tercera oferta del Lobo, permitió a la dirigencia de la Academia liberar un salario elevado y reconfigurar sus prioridades en el mercado de pases.

La salida del ex Colón se concretó el martes, cuando el central se despidió de sus compañeros y recogió sus pertenencias. El miércoles se someta a la revisión médica en el Tripero y se espera que el jueves ya se entrene con el plantel platense, tras acordar un préstamo por un año sin cargo.

En este contexto, la atención de Racing se centró en la contratación de Franco Pardo, el defensor de 28 años que se desempeñaba en Unión de Santa Fe y que ya había sido dirigido por Gustavo Costas en Palestino. La decisión de acelerar su incorporación surgió tras el frustrado intento de sumar a Ignacio Vázquez, capitán de Platense.

La operación por Nacho parecía encaminada en 1.200.000 dólares por el 80 % del pase, pero el martes las autoridades del Calamar alteró las condiciones: exigió 400.000 dólares adicionales y modificó la forma de pago. Este cambio inesperado generó malestar en Diego Milito y Sebastián Saja, quienes optó por desistir de la negociación y buscar una alternativa.

La elección de Pardo no fue casual. Costas había solicitado expresamente su llegada, valorando su polifuncionalidad: además de central, puede desempeñarse como lateral derecho o volante, lo que lo convierte en una opción para reemplazar a Santiago Sosa. En lo que va del año, el ex Tatengue acumuló 25 partidos entre el torneo local y la Copa Sudamericana, consolidándose como una pieza fundamental en Unión. Su trayectoria incluye pasos por Belgrano, All Boys y el fútbol chileno.

La política inicial de la dirigencia de Racing en este mercado de pases era evitar la ejecución de cláusulas de rescisión. Sin embargo, la postura adoptada por River Plate en la operación por Maxi Salas alteró el escenario competitivo en el fútbol argentino. Racing decidió entonces actuar con la misma determinación: ante la caída del pase de Vázquez y a 48 horas del cierre del libro de pases, ejecutó la cláusula de rescisión de Pardo. El club abonará 1.300.000 dólares netos para liberar al defensor de su contrato con Unión y firmar un vínculo por tres años y medio.

Mientras tanto, el equipo volvió a los entrenamientos luego de la victoria contra Belgrano en Córdoba. Gabriel Arias, quien no pudo terminar el compromiso frente al Pirata por una molestia muscular, se realizó los estudios médicos y el parte indicó “una lesión muscular grado 2 del bíceps femoral izquierdo del miembro inferior izquierdo”. Es decir: desgarro. Desde el cuerpo técnico son conscientes de que La Gaviota se perderá los próximos compromisos.

Las inseguridades que demostró Facundo Cambeses en el Barrio Alberdi y la proximidad del encuentro ante Peñarol en Uruguay, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores (12 de agosto) encendieron las alarmas en Avellaneda. Previo a ese encuentro crucial, Racing recibirá a Estudiantes y luego tendrá el clásico con Boca en La Bombonera. Además, se confirmó el cruce de la Copa Argentina con Deportivo Riestra para el domingo 3 de agosto (probablemente en Lanús). Y para esas alturas, Costas necesita del plantel completo.