Las lecciones de Pablo Aimar: por qué al fútbol “le sobra análisis” y lo que más le gusta de trabajar en la Selección

El análisis del Aimar sobre la conexión con los compañeros

Pablo Aimar trasladó su inteligencia y la clase que mostraba en el terreno de juego al banco de suplentes. Tras retirarse como futbolista profesional, el Payasito arrancó su carrera como director técnico en las selecciones juveniles de Argentina, para luego hacer historia junto a Lionel Scaloni en el Mundial de Qatar con la Mayor. Desde entonces, cada vez que el cordobés brinda una entrevista, deja precisos análisis sobre cómo es su mirada en el deporte.

En una charla con el canal Club Atlético Rock & Roll, junto con el exfutbolista del Millonario y Estudiantes de Río Cuarto, Fernando Belluschi, Aimar se explayó en un detallado pensamiento sobre cómo es el fútbol y la importancia de la conexión con otro compañero en el terreno de juego. “Hay compañeros que te hacen mejor a vos. No necesariamente son los más vistosos, los más famosos o los que más goles hacen. Si no que vos cuando ves en la fila que va a salir a la cancha y adelante está él... vos ya sabés que vas a jugar bien. O que tenés muchas más posibilidades de jugar bien”, describió el entrenador de 45 años.

Inmediatamente, hizo hincapié en Javier Saviola, con quien formó una ofensiva letal en sus inicios en River Plate. “Y a mí me pasó con Saviola, por ejemplo. Porque nos entendíamos, porque veíamos las mismas jugadas. En el fútbol, cuando dos ven la misma jugada es casi inmarcable”, resaltó Aimar. En esta misma línea, aclaró: “Ya nos conocíamos desde hacía muchos años. Yo lo pasaba a buscar en el auto a él. No tenía ni registro. Yo tenía 18, 19 y él, 17. Entonces, teníamos esa complicidad. Obviamente, jugué con grandísimos jugadores, que individualmente eran buenísimos, pero por ahí no sentía lo mismo que con Javier”.

Su debut en Primera y el proceso de adaptación

“Veíamos la misma jugada. Entonces yo me paraba adelante, abría las piernas, dejaba pasar, él me apoyaba, yo lo volvía a encontrar. Y esa tontería... Por eso le sobra análisis al fútbol. El fútbol es de sensaciones. ¿A vos te sale esa jugada a los dos minutos? Ya está. Todo el partido es un espectáculo. Y, bueno, entonces el día que no está, voy a decir hoy la tengo más difícil. Decís ‘hoy tengo que tirar una pared con uno que en vez de venir va’. Bueno, tengo que encontrar yo la manera de sacar su virtud, que su virtud es más correr que venir a jugar”, argumentó sobre su conexión con Saviola y la importancia de entenderse con un compañero.

Por otro lado, Aimar hizo hincapié sobre su debut como futbolista profesional con la camiseta de River cuando todavía era menor de edad. “En ese momento, ni lo pensé. Jugué un par de partidos en el verano bastante bien, pero después jugué oficialmente con Colón, muy mal. Tenía 16 años, y recuerdo a esa edad haber pensado: ‘Todavía no. No estoy para esto, todavía me falta’. Estaba seguro de que iba a estar, pero tenía que hacer un proceso de un tiempo más en Reserva. Yo lo tenía clarísimo. Entrenar con Primera, sí”, describió.

En esta misma línea, el Payasito realizó un paralelismo sobre los pensamientos durante su debut en Primera con su visión como desarrollador de jugadores: “Creo que la idea de hoy me viene en aquella época. Yo creo que al entrenar con los buenos, jugar con los buenos y contra los buenos, es inevitable que mejores. Después, estarás vos entre los buenos o no. Es cruel, pero hacerlo todos los días con los buenos... por eso para mí fue espectacular entrenar con la Primera y jugar con la Reserva”.

Pablo Aimar forma parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni desde sus inicios en la Selección (REUTERS/Rodrigo Valle)

“Como jugarlo en plenitud, no hay nada. Como jugarlo disminuido, o dando muchas ventajas, es diferente. A mí me gusta esta otra parte. Los juveniles, la Mayor, el lugar es extraordinario. En la parte de los juveniles me gusta descubrir o reafirmar que vienen con ganas. Ver en la juventud que les brillen los ojos, igual que a nosotros en aquellos momentos, ver que ellos quieran estar ahí. No nos ha hecho falta el decir: ‘Mirá donde estás’. Vienen con muchísima ilusión”, detalló sobre su presente como entrenador y ayudante en la selección argentina, donde antes de sumarse al cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la Mayor, dirigió a la Sub-17 y Sub-20.

Mientras explicaba el proceso de adaptación de los jóvenes futbolistas que son citados y cómo los van integrando poco a poco en los entrenamientos de la Mayor, Pablo Aimar dejó en claro el orgullo que representa que estos puedan debutar en Primera y vestir la casaca albiceleste. “Es un placer ver que uno de los que ha hecho el proceso de juveniles, ya está ahí para estar en la Mayor”.