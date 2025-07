Fue una leyenda del boxeo, supo desafiar a Tyson y ahora confesó su adicción al sexo: “Me costó superarla”

Eric Esch, alias Butterbean tuvo una vida marcada por los excesos. Ahora, reveló una más: la adicción al sexo

La historia de Eric Esch, más conocido como Butterbean, relata sufrimiento, desprecio, ambición, fama y depresión. El exboxeador estadounidense, que llegó a pelear con 181 kilos, es un ejemplo de todos los extremos que un hombre puede pasar en su vida. A todo eso, le añade un condimento más: la adicción al sexo.

Durante su época de mayor exposición mediática, Butterbean no solo se enfrentó a oponentes en el ring, sino también a una adicción a mantener relaciones sexuales que, según relató a The Mirror, tuvo profundas raíces en su infancia. El boxeador explicó que su problema comenzó en la escuela, donde sufrió acoso por su sobrepeso y fue ignorado por sus compañeras.

Esta experiencia marcó el inicio de una lucha interna que se prolongó durante años, incluso después de casarse con Libby Gaskin, con quien lleva una larga relación. “He estado casado mucho tiempo y siempre he amado a mi esposa, pero eso era algo que siempre me costó superar”, reconoció.

Butterbean fue parte de la WWE

A pesar de las dificultades, logró mantenerse junto a su pareja y, con el tiempo, superar la adicción: “Ahora estoy bien. Tengo confianza en mí mismo. Ya no tengo ese problema. Ahora soy un buen chico”.

La notoriedad de Butterbean se forjó en los años 90, cuando su físico imponente y su estilo de combate directo lo convirtieron en un fenómeno mediático. Su récord profesional impresiona: 77 victorias, 10 derrotas y 4 empates, con 57 nocauts. Pero detrás de la imagen del “Poroto de manteca” —como se traduce su apodo—, se escondía una lucha personal que, durante mucho tiempo, permaneció fuera del foco público.

Así peleaba Eric Esch, alias Butterbean

La popularidad de Butterbean trascendió el boxeo. Su carisma y su aspecto lo llevaron a la WWE, donde protagonizó un nocaut sobre Bart Gunn en la WrestleMania XV, y a incursionar en el kickboxing y las artes marciales mixtas (MMA). En kickboxing, disputó siete combates, con tres victorias y cuatro derrotas. En MMA, acumuló 28 peleas, con 17 triunfos, 10 derrotas y 1 empate. Su figura también apareció en películas como Jackass, donde dejó KO a Johnny Knoxville, y en videojuegos como Toughman Contest y Fight Night Champion de EA Sports.

El retiro del boxeo en 2013 trajo consigo nuevos desafíos. El aumento de peso llevó a Butterbean a una situación límite: “Estuve en la cama casi un año, sin salir, solo para ir al baño. Comía en la cama. Ni siquiera salía de la cama”, relató. La depresión y el aislamiento se apoderaron de su vida hasta que recibió el apoyo de Diamond Dallas Page, miembro del Salón de la Fama de la WWE y creador del programa de fitness DDPY. Gracias a este método, el exboxeador logró perder 90,7 kilogramos (200 libras) y recuperar su movilidad y autoestima.

Butterbean, en 2006: tras el boxeo, el show

El propio Butterbean destacó el impacto de este cambio: “Me mudé con DDP un tiempo, hice su programa de yoga y ahora estoy en la mejor forma de mi vida. Me siento mejor ahora, con más de 50 años, que cuando tenía 20, lo cual es una locura. No puedo explicarlo, pero es como si hubiera encontrado la fuente de la juventud y salí mucho mejor”.

Con 58 años, comenzó a considerar un regreso al boxeo. Se especuló con una pelea contra Jake Paul, para la cual exigió una bolsa superior a 2.200.000 euros. En 2020, rechazó una oferta para enfrentar a Mike Tyson porque no se sentía en forma.

Tiempo después, le lanzó un desafío a Iron Mike: “Lo noquearía. No tiene mentón. El problema con quienes han perdido contra Tyson es que no lo desafiaron”.