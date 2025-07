Independiente sorprendió en el mercado y encaminó el fichaje de un arquero de River Plate

Lucas Lavagnino, arquero de la Reserva de River Plate, llegará para pelear el puesto de suplente en Independiente

El mercado de pases argentino entra a su recta final esta semana con el foco puesto en el campanazo definitivo del próximo jueves que bajará la persiana –parcialmente– del proceso de fichajes. En ese armado de plantel, Independiente sorprendió con una negociación durante las últimas horas: avanzó las tratativas para sumar al juvenil de River Plate, Lucas Lavagnino.

Según pudo saber Infobae, el club de Avellaneda tiene acordada de palabra la negociación con el Millonario para firmar una cesión por 18 meses, con cargo y una opción de compra por el 50% del pase. Si no hay un revés de última hora, se espera que la transacción esté cerrada definitivamente entre este domingo y el lunes.

El arquero de la Reserva de la entidad de Núñez tiene 20 años, pero todavía no debutó como profesional debajo de los tres palos más allá de que fue suplente en cuatro oportunidades en las últimas dos temporadas.

La pregunta principal que se instaló en el Rojo al conocerse esta noticia estuvo vinculada a la gran cantidad de arqueros que hay en el plantel. Con Rodrigo Rey como titular, a comienzos de este año se había sumado desde Talleres Joaquín Blázquez, de 23 años. Sin embargo, el ex jugador de las selecciones juveniles no tuvo minutos ante la constancia y el buen rendimiento de una de las figuras del plantel por lo que el club no ejecutaría su opción de compra en diciembre (valuada en 600 mil dólares) y se marcharía cuando se diluya su préstamo, ya que pretende emigrar a un equipo que le pueda ofrecer la titularidad.

Detrás de él, en Avellaneda aparecen tres apellidos de la factoría de Pepé Santoro: Manuel Tasso, Álvaro Banquero y Mateo Morro. El primero tiene 24 años, lleva tiempo en la Reserva y ante la falta de espacio buscará ganar continuidad con una cesión en Unión Magdalena de Colombia que se hará oficial en los próximos días si no existen contratiempos de última hora. Banquero, de 18 años y recientemente citado por Lionel Scaloni como Sparring de la selección Mayor, está lesionado. Y Morro (cumplirá 20 años en agosto), otro de los destacados de las inferiores que había tenido un llamado para entrenar con la Scaloneta, corre de atrás en la consideración de Julio Vaccari y actualmente está como portero de la cuarta división.

Franco Armani y Jeremías Ledesma son los dos arqueros principales del plantel de Gallardo

Ante ese panorama, en el club aceleraron para gestionar el desembarco de un arquero que pelee para ser la primera opción de recambio de un Rey que tiene la titularidad consolidada ante su eximio rendimiento. Lavagnino es el guardametas habitual de la Reserva millonaria, que también cuenta en sus filas con otro proyecto de selecciones juveniles como Jeremías Martinet, por lo que su puesto en ese espacio está en disputa constante.

En el plantel principal de Marcelo Gallardo, Franco Armani es el titular y detrás de él hay otro apellido de peso como el de Jeremías Ledesma. Lavagnino y Santiago Beltrán aparecen en disputa por la tercera ubicación en la fila a partir de la salida de Ezequiel Centurión hace un año.

El juvenil que llegó a las formativas de la institución de Núñez en 2014, firmó su primer contrato profesional en el 2023 y poco tiempo después recibió una mejora con la extensión del vínculo hasta diciembre del 2026. Semanas atrás fue uno de los cuatro arqueros que Gallardo llevó al Mundial de Clubes.

Nacido en agosto del 2004 en Palermo, el futbolista de 1.89 fue uno de los tres arqueros convocados por Javier Mascherano para la Copa del Mundo Sub 20 que se desarrolló en Argentina hace dos años, aunque fue el suplente de Federico Gomes Gerth tanto en ese certamen como previamente en el Sudamericano de la categoría que había marcado la eliminación albiceleste en fase de grupos. Incluso el Jefecito optó por el jugador de Lanús, Nicolás Cláa, cuando debió hacer una variante en el arco.

Hasta el momento, Independiente sumó a cuatro refuerzos de manera oficial con los desembarcos de Milton Valenzuela, Leonardo Godoy, Ignacio Pussetto y Walter Mazzanti. Tras las salidas de Adrián Spörle y Álvaro Angulo, que se sumaron a las partidas de Matías Giménez Rojas, Ignacio Maestro Puch, Santiago Salle y Braian Martínez entre otros, los directivos negocian para traer a otro lateral izquierdo (está en tratativas para traer a Marcelo Saracchi desde Boca Juniors).

Hay que tener en cuenta que el semestre del Rojo se abrió con el triunfo por Copa Argentina ante Gimnasia de Mendoza que los clasificó para octavos de final, donde enfrentarán a Belgrano de Córdoba. Además, hay otros dos objetivos con el Clausura (debutó con un empate 2-2 contra Sarmiento y este domingo recibirá a Talleres de Córdoba) tras haber sido semifinalista del Apertura y la Copa Sudamericana, donde disputará los octavos de final a mediados de agosto ante el vencedor de la llave que protagonizarán Guaraní de Paraguay y Universidad de Chile (los chilenos ganaron 5-0 la ida).

El mercado de pases argentino concluirá el próximo jueves 24 de julio, aunque el cierre total de la ventana de traspasos se llevará a cabo el 31 de agosto (18.00) “sólo en el caso que el club haya transferido (de forma definitiva o a préstamo) alguno de sus jugadores a un club del exterior entre el 11 de julio y el 31 de agosto”, según informa el reglamento oficial de la AFA.