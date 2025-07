La campaña que realizó el Dibu Martínez con el hijo de Rodrigo Rey en Independiente

La campaña de Dibu Martínez con el hijo de Rodrigo Rey

La inclusión en el fútbol argentino dio un paso significativo con la presentación del "kit sensorial" para personas neurodivergentes, una iniciativa impulsada por el Club Atlético Independiente y protagonizada por figuras como Emiliano Dibu Martínez, arquero de la selección argentina surgido del club, y Benicio Rey, hijo del guardametas actual de Independiente, Rodrigo Rey.

En el marco de la Semana Azul 2025, el club había inaugurado un palco sensorial en su estadio, reafirmando su compromiso con la concientización sobre el autismo y otras neurodivergencias, y la integración en el deporte.

El kit sensorial: una herramienta para la inclusión

La campaña de Independiente sumó un nuevo capítulo en las últimas horas a través de un video en el que Dibu Martínez y Benicio Rey presentan el "kit sensorial“, un conjunto de elementos diseñados para ayudar a personas neurodivergentes a disfrutar de los partidos en un entorno más amigable. En el video, ambos explican el contenido y la función de cada objeto del kit. Benicio detalla: “Primero, la número uno, tenemos a los auriculares”, que sirven para protegerse del exceso de ruido en el estadio. Además, el kit incluye una tarjeta de emociones, que permite a los usuarios expresar cómo se sienten en cada momento, y un Pop It, un juguete antiestrés que ayuda a canalizar ciertas emociones. El último elemento es una credencial de prioridad, que facilita el acceso a la cancha sin necesidad de hacer fila.

Durante la interacción, Dibu Martínez prueba los auriculares y comenta su utilidad, mientras Benicio explica el uso de la tarjeta de emociones y el Pop It. “Si sientes algo como calor, frío, caliente o dolor”, señala Benicio, la tarjeta ayuda a comunicarlo. El Pop It, por su parte, “parece como una consola de videojuegos. Si presionás aquí, salen algunos Pop Its blancos. Si sientes miedo, los apretás para que se vaya”. La credencial de prioridad, según Benicio, permite “entrar a la cancha para que no hagas una fila”. El kit se entrega en una bolsa para facilitar su transporte y está disponible de forma gratuita a través de Rojo Inclusivo, el área de responsabilidad social del club.

Independiente difundió la campaña en sus redes sociales con el mensaje: “La Inclusión como bandera. Junto al Dibu te recordamos que puedes pedir tu Kit Sensorial para personas neurodivergentes de forma gratuita en Rojo Inclusivo y disfrutar la vuelta al lugar más lindo del mundo”. El club también compartió imágenes del encuentro entre Dibu Martínez, Rodrigo Rey y Benicio, bajo el lema "Orgullo nacional“.

El encuentro de Rey y Dibu durante la filmación del spot (Foto: @Independiente)

El palco sensorial: un espacio pionero en el estadio

En el contexto de la Semana Azul 2025, Independiente inauguró un palco sensorial a fines de marzo en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, durante el partido ante Godoy Cruz por la undécima fecha del Torneo Apertura. Este espacio representa el tercero de su tipo en el fútbol argentino, sumándose a los ya existentes en los estadios de Instituto y River Plate. El palco fue desarrollado con la colaboración de la Fundación BEF, la Asociación Civil TEActiva y las áreas de responsabilidad social del club, Rojo Solidario y Rojo Inclusivo, y contó con el impulso de Rodrigo Rey y la participación de su hijo Benicio. La leyenda del club, Pepe Santoro, también formó parte de la iniciativa.

El palco sensorial está diseñado para ofrecer un entorno seguro y adaptado a las necesidades de personas con autismo y otras neurodivergencias. Su objetivo es reducir los estímulos sensoriales que pueden resultar abrumadores en un estadio, como el ruido excesivo o las luces brillantes, permitiendo que las familias disfruten de los partidos en un ambiente más controlado. Esta acción se enmarca en una campaña global de concientización sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA), que afecta a 1 de cada 36 niños en el mundo.

La inauguración del palco coincidió con el inicio de la Semana Azul, una campaña que reúne a 11 organizaciones de la sociedad civil bajo el lema #HablemosDeAutismo. El movimiento promueve actividades gratuitas y abiertas al público, como la iluminación de monumentos, eventos deportivos y festivales culturales, con el objetivo de visibilizar el autismo y fomentar el diálogo en torno a esta condición.

El compromiso de la familia Rey y el activismo en el club

La participación de Rodrigo Rey y su hijo Benicio ha sido central en la campaña de inclusión de Independiente. El arquero, capitán del equipo, lideró la iniciativa del palco sensorial y ha sido un referente en la visibilización de las dificultades que enfrentan las personas con autismo y sus familias. A mediados de 2024, Benicio tuvo problemas para inscribirse en el Instituto José Manuel Estrada de City Bell, un caso que cobró relevancia por la intervención de su padre y el apoyo de la Asociación Civil TEActiva.

En ese contexto, Independiente y diversas organizaciones se solidarizaron con la familia Rey, impulsando acciones para visibilizar el Trastorno del Espectro Autista. Bajo el lema "El autismo es parte de este mundo“, el club realizó una campaña durante la penúltima jornada de la Liga Profesional 2024, en la que los jugadores salieron a la cancha con auriculares inhibidores de sonido y camisetas alusivas. Las remeras llevaban el mensaje: “Con los chicos, no. Este partido lo jugamos todos”, y la bandera exhibida en el estadio rezaba: “El autismo es parte de este mundo, no es un mundo aparte”. El público acompañó la iniciativa con un aplauso respetuoso.

Rodrigo Rey había compartido su experiencia como padre de un niño autista en una entrevista con Infobae, destacando el aprendizaje constante que implica acompañar a su hijo. “Como padre de un nene autista aprendo todos los días, aprendo de él. Esa es la complejidad que tiene la situación, que no hay un manualcito que dice cómo hacer porque cada niño, dentro del espectro, no funciona de la misma forma. Cada uno tiene distintas cualidades. A Beni le dieron el diagnóstico hace casi dos años y arrancamos en familia todo un camino de conocimiento, de informarnos sobre el tema para poder ayudarlo a él, a que se desarrolle en condiciones que le permitan desarrollarse porque las ‘normales’ o ‘neurotípicas’ no funcionan en él, hay que buscar otras estrategias, entonces es todo el tiempo prueba y error, ver qué funciona y qué no”, explicó el arquero.

Rey también subrayó la importancia de dedicar tiempo y atención a su hijo: “Para poder ayudar a crecer a tu hijo, te tienes que dedicar a conocerlo a fondo. Le tienes que dedicar tiempo sí o sí, prestar atención y tienes que escucharlo. Cuando miro situaciones desde afuera, por ahí en la ‘normalidad’ esas situaciones no suceden o no nos damos el tiempo”.