Inter Miami quedó a un paso de dar uno de los golpes del mercado con el fichaje de Rodrigo De Paul

Rodrigo De Paul está cerca de compartir el Inter Miami con Lionel Messi en la MLS (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

El Inter Miami de Lionel Messi está a un paso de concretar uno de los fichajes más resonantes del actual mercado de pases: encaminó el arribo del mediocampista Rodrigo De Paul, pieza clave de la selección argentina. El futbolista de 31 años tiene contrato vigente hasta 2026 en Atlético Madrid, pero desembarcará en la MLS por cuatro temporadas con la mira puesta en el Mundial que se desarrollará en ese país durante el siguiente año.

Si bien a este medio le aseguraron desde Miami que todavía no está cerrado el traspaso definitivamente, las tratativas avanzan a paso firme con la expectativa de acordar los últimos detalles en las próximas horas. El periodista Fabrizio Romano aseguró este miércoles que el Atlético Madrid aceptó la propuesta del elenco norteamericano y que “está casi” finalizada la transacción por lo que se están culminando “los últimos detalles” del negocio.

Surgido de Racing, emigró al Valencia hace más de una década pero finalmente pegó la vuelta a Avellaneda para preparar lo que sería su salto definitivo a Europa en 2016 con la camiseta del Udinese de Italia. Tras erigirse como una pieza clave del elenco de la Serie A, fue uno de los citados por Lionel Scaloni para iniciar la renovación de la selección argentina y su explosión fue definitiva. A medidos del 2021, Atlético Madrid desembolsó unos 35 millones de euros para comprarlo y le hizo contrato por cinco temporadas.

Si bien inicialmente la idea del Motorcito era abandonar Europa tras el final de su vínculo con el Colchonero en 2026, la posibilidad de recibir dinero por su ficha impulsó a la institución española a negociarlo en esta ventana del mercado.

Campeón de cuatro títulos con la Albiceleste (2 Copas América, el Mundial de Qatar 2022 y la Finalíssima), De Paul arribará a un equipo que viene de quedar eliminado en semifinales de la Concachampions y se despidió en octavos de final del Mundial de Clubes luego de perder 4-0 contra el PSG. Con la MLS en plena disputa (las Garzas enfrentarán este miércoles al FC Cincinnati), el elenco que cuenta con David Beckham como uno de sus propietarios buscará repetir el título de la Leagues Cup que logró en 2023: enfrentará en la fase inicial a Atlas de Guadalajara, Necaxa y Pumas de México entre fines de julio y comienzos de agosto.

Más allá de tener a Messi como capitán, el mediocampista aterrizará en un plantel que cuenta con otros compatriotas como protagonistas como el entrenador Javier Mascherano. Entre sus compañeros figuran los argentinos Gonzalo Luján (ex San Lorenzo), Tomás Avilés (ex Racing), Tadeo Allende, Baltasar Rodríguez (ex Racing), Oscar Ustari, Marcelo Weigandt (ex Boca Juniors) y Federico Redondo (ex Argentinos Juniors).

Aunque, al igual que Redondo (nació en España), hay posibles representantes de la albiceleste que nacieron en otro países como el arquero Rocco Ríos Novo (se formó en las inferiores de Lanús) y el mediocampista Benjamín Cremaschi (hijo del ex Puma, Pablo), ambos originarios de Estados Unidos, o el caso de Santiago Morales (hijo del ex futbolista Javier), que es nacido en España y forma parte de las selecciones juveniles estadounidenses.

Independientemente de estos apellidos vinculados a Argentina, Inter Miami tiene otros nombres conocidos como los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, el goleador uruguayo Luis Suárez y su compatriota charrúa Maximiliano Falcón, o el venezolano Telasco Segovia.

De Paul viene de disputar el Mundial de Clubes con Atlético Madrid (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

En contrapartida, el equipo de Diego Cholo Simeone comenzó un proceso de depuración para buscar variantes en el mediocampo adelantándose a la posible partida de De Paul. Concretaron en las últimas los arribos del argentino Thiago Almada (tras sus pasos por Botafogo de Brasil y Olympique Lyon de Francia) y del brasileño Johnny Cardoso, centrocampista que viene de militar en el Betis de España. Previamente firmaron el mediocampista ex Villarreal Álex Baena y el lateral italiano Matteo Ruggeri, procedente del Atalanta. Más allá de confirmar las continuidades del marcador francés Clément Lenglet y del arquero argentino Juan Musso.

En el rubro de salidas, el elenco madridista también anunció la partida de otro argentino: Ángel Correa abandonó el club tras 11 años y jugará la próxima temporada en Tigres de México. El proceso de renovación, que incluirá la marcha del lateral albiceleste Nahuel Molina, ya vio también las salidas del español Rodrigo Riquelme al Betis, el belga Axel Witsel, el defensor César Azpilicueta y el lateral Reinildo Mandava (firmó en el Sunderland de la premier League).

El elenco español viene de culminar tercero en La Liga detrás del campeón Barcelona y del Real Madrid, por lo que jugará la próxima edición de la Champions League. Sin embargo, buscará potenciar su imagen reciente tras perder en semifinales de Copa del Rey, quedar afuera en octavos de la Champions ante Real Madrid y no pasar la fase de grupos del Mundial de Clubes.

El desembarco de Rodrigo De Paul a Estados Unidos será un movimiento fundamental para la selección argentina a un año del inicio de la Copa del Mundo 2026 que pondrá al equipo ante el objetivo de defender el título obtenido en Qatar. El mediocampista es uno de los apellidos habituales de la Scaloneta que ya se aseguró el boleto al certamen que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá. A lo largo de este 2025, la Albiceleste disputará la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador y Venezuela, y luego tendrá cuatro amistosos más en el año en las Fechas FIFA pautadas para octubre (6 al 14) y noviembre (10 al 18).

Con varios jugadores que están en el radar del cuerpo técnico argentino con su futuro en duda, De Paul será uno de los que cambiará de camiseta en este mercado tras lo hecho por los mencionados Correa y Almada pero también por Leandro Paredes (de Roma a Boca Juniors), Walter Benítez (del PSV a Crystal Palace), Franco Mastantuono (de River Plate a Real Madrid) y Facundo Medina (de Lens al Olympique de Marsella).