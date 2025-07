La impactante cláusula con la que Racing blindó a Maravilla Martínez

Luego de la controvertida salida de Maximiliano Salas a River Plate, quien era considerado el Ancho de Bastos en el equipo de Gustavo Costas, en Racing reaccionaron de forma inmediata para blindar a su As de Espadas: Adrián Maravilla Martínez.

“Es uno de los mejores delanteros del continente”, afirmó Diego Milito hace algunas semanas, al referirse al ex Instituto. Es que la dirigencia del club de Avellaneda concretó un acuerdo clave: la extensión del contrato de la figura albiceleste, que incluyó una mejora salarial y un aumento sustancial de la cláusula de rescisión: 122 millones de dólares, una cifra que la convierte en la más alta de la historia del fútbol argentino.

La preocupación en Racing se intensificó tras la salida de Salas, quien activó la cláusula de salida de 9.200.000 dólares para sumarse al Millonario. Este antecedente llevó a la directiva a priorizar la continuidad de su principal figura ofensiva. Según confirmaron fuentes del club el nuevo acuerdo quedará vigente hasta diciembre de 2028, lo que le permite al delantero de 33 años proyectar su retiro con la camiseta de la Academia.

Maravilla suma 46 goles con la camiseta de Racing, cifra que lo ubica, junto a Gustavo Bou, como el tercer máximo artillero del club en el siglo XXI, solo superado por Diego Milito (59) y Lisandro López (79). Sin embargo, del otro lado de las fronteras logró una marca histórica al igualar las cifras del máximo goleador de la Academia en competiciones internacionales. Con 15 conquistas, alcanzó la marca de Norberto Raffo, uno de los pilares del Equipo de José que obtuvo la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1967. “El arco está abierto y eso es importante. Por suerte me tocó estar durante todo este año y medio con un gran plantel y eso hace que se generen muchas situaciones de gol y que yo pueda convertir”, analizó con orgullo en una entrevista que le dio a este medio antes de sus vacaciones. Y completó: “Tenía ganas de alcanzar al máximo goleador, pero no me imaginé que se iba a dar de esa manera: en el último minuto y que sirva para la victoria del equipo”. Además de la importancia, el gol de chilena ante Fortaleza también permanecerá en la memoria colectiva de los fanáticos como uno de los más estéticos. De ello pueden dar fe Licha López, Gabriel Hauche, el Lagarto Fleita o Luciano Vietto.

Para tener referencia en el mercado internacional, el monto que fijó la entidad de Avellaneda por su máxima figura supera a la de estrellas mundiales como los casos de Lautaro Martínez (una tasación de 120 millones de dólares), Enzo Fernández (USD 99 millones), Alexis Mac Allister (91 millones) o Alejandro Garnacho (75 millones).

En el último partido disputado en el Cilindro, Maravilla fue protagonista de una jugada polémica: Nicolás Lamolina le anuló un gol de cabeza tras sancionar un penal en su contra por una supuesta falta sobre Facundo Bruera, decisión tomada luego de revisar la acción en el VAR. Una jugada que dejó mucha bronca y podría tener serias consecuencias hacia Gustavo Costas, quien reaccionó con violencia sobre el árbitro y podría estar durante las próximas 4 fechas suspendido.

“𝐹𝑒𝑙𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑖𝑜𝑠𝑜𝑠, 𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑑𝑟𝑎́𝑛 𝑚𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑖𝑎. 𝐹𝑒𝑙𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑎𝑧𝑜́𝑛 𝑝𝑢𝑟𝑜, 𝑝𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑎́𝑛 𝑎 𝐷𝑖𝑜𝑠”, fue la frase que eligió el club para celebrar la extensión del contrato del delantero.