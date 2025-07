Un experto en la F1 anticipó por qué Horner podría llegar a Alpine tras su abrupta salida de Red Bull

El ex director de equipo de Red Bull, Christian Horner. ¿En Alpine podría estar su futuro?

El despido de Christian Horner como jefe de equipo de Red Bull Racing dio lugar a una ola de especulaciones sobre qué sucederá con el futuro del directivo británico en la Fórmula 1. Tras una temporada marcada por los resultados irregulares del equipo, y a un año de lo que fue la investigación interna por supuesta “conducta inapropiada” contra una empleada de la fábrica, Horner fue apartado de su cargo, aunque pocos dentro del paddock creen que esta sea su última aparición en la máxima categoría.

A pesar de que Horner había sorteado una denuncia interna y había sido exonerado por una investigación independiente a comienzos de 2024, la combinación del bajo rendimiento de Red Bull y las dudas alrededor de la continuidad de Max Verstappen forzaron finalmente la decisión de los altos directivos. La estructura de la bebida energizante ocupa hoy el cuarto puesto del Campeonato de Constructores y la presión fue en aumento con el correr de las carreras.

Con su futuro abierto, el nombre de Horner no tardó en circular como posible refuerzo para otros equipos. Uno de los destinos más mencionados es Alpine, y especialistas como Ted Kravitz y Karun Chandhok, ambos analistas de Sky Sports F1, aportaron su mirada sobre las chances del ex director Red Bull.

Kravitz señaló que, aunque Horner fue vinculado por años a Ferrari para el puesto de jefe de equipo, aspectos personales y familiares alejarían al hombre que estuvo 20 años como el mandamás de RB de esa opción. “Hace un par de meses, desde los hechos de Bahréin del año pasado, la actitud de Christian ha sido simplemente: sigamos adelante, todo sigue como siempre, yo sigo al mando, vamos a superar esto. Y ha sobrevivido a todo eso. Desde entonces, recibió un acercamiento de Ferrari, y si hubiese pensado que no iba a sobrevivir en Red Bull, tal vez se lo habría tomado un poco más en serio. Pero, con su familia, con sus tres hijos… ¿realmente quiere mudarse con todos ellos? ¿Irse a vivir solo a Italia? ¿Sacar a sus hijos del colegio? ¿Mudarse con su esposa?”, analizó el periodista.

Además, Kravitz planteó que el reto de dirigir Ferrari podría resultar excesivo para Horner por la dificultad de adaptación y el idioma. Todo lo contrario a lo que sucedería con Alpine. “Por esas razones personales, y también porque tal vez vio que resucitar a Ferrari —sin hablar italiano y sin conocer del todo el entorno— era una cuesta demasiado empinada, Alpine se presenta como una opción mucho más viable. Otro equipo con base en el Reino Unido, con Flavio (Briatore) allí, y con una estructura muy similar a la de Red Bull. De hecho, gran parte de Enstone y Milton Keynes están muy conectados. Hay muchas personas en Enstone que vienen de Red Bull y viceversa. Sería un lugar mucho más fácil al que ir”.

Flavio Briatore, asesor principal de Alpine, tiene una relación de amistad con Horner (REUTERS/Maxim Shemetov)

El periodista subrayó que, aunque la opción Ferrari fue tentadora en algún momento, Horner habría decidido no trasladarse a Italia. “Si Alpine está sobre la mesa, es un camino mucho más conveniente”, sentenció Kravitz.

Por su parte, Karun Chandhok coincidió con la visión de su compañero en la cadena que tiene los derechos de TV en el Reino Unido y consideró más probable que el futuro de Horner pase por Alpine antes que por Ferrari. “Estoy de acuerdo con todo lo anterior. Esos rumores sobre Ferrari siempre estuvieron circulando, ¿no? Durante la última década siempre surgía el ‘Christian a Ferrari’. Creo que una dupla Christian–Newey habría sido una propuesta mucho más atractiva para ellos", afirmó.

Chandhok resaltó que la etapa profesional y personal que atraviesa Horner hace más factible una mudanza a Alpine. “¿Realmente quiere desarraigarse por completo del lugar donde vive? El trayecto hasta Enstone es prácticamente el mismo que hasta Milton Keynes. Así que sí, me parece un destino más probable. Y, por supuesto, tanto él como Flavio son viejos amigos de Bernie Ecclestone”.

El ex piloto también recordó que Ecclestone tuvo un papel importante en el desembarco de Horner en la F1 y también en forjar la relación con Briatore, actual figura central del proyecto Alpine. “Flavio no quiere ser jefe de equipo. No desea encargarse del día a día. Tiene a Steve Nielsen como director general. Pero puedo imaginar que ya se estén moviendo algunas piezas tras bambalinas para que Christian, al menos, tenga un rol allí”, concluyó Chandhok.

Las próximas semanas serán clave para conocer si Alpine finalmente concreta la llegada de Horner o si el ex jefe de Red Bull elige otro rumbo en el competitivo entorno de la Fórmula 1. ¿Qué sucederá? Eso, al parecer, se conocerá con el paso del año calendario.