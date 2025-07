“Héroe de toda la Argentina”: el particular video que le dedicó la AFA a Di María por su regreso a Rosario Central

El campeón del mundo regresó al fútbol argentino para jugar en Rosario Central y la LPF le dedicó un video

El Torneo Clausura, que comenzó este viernes con el empate entre Aldosivi y Central Córdoba, tendrá dos regresos estelares al fútbol argentino porque los campeones del mundo Ángel Di María y Leandro Paredes confirmaron sus retornos a Rosario Central y Boca Juniors, aunque el primero en confirmarlo fue Fideo antes de la disputa del Mundial de Clubes con Benfica. Y desde la Liga Profesional realizaron un video muy especial dedicado al hombre que rompió la pared con cuatro títulos ganados en la selección Mayor de Argentina.

El fragmento audiovisual se extiende por 103 segundos y tiene un particular detalle porque incluye apodos o palabras relacionadas a cada uno de los 30 equipos que nuclean la Primera División durante la reconstrucción de su carrera en un emocionante relato.

“Vuelve al Gigante un Canalla, y un Canalla gigante, que de enano y con sus ojos color marrón forjaba un sueño bajo el cielo azul del parque”, inició la pieza subida en la cuenta oficial de X (antes Twitter) de la Liga Profesional de Fútbol.

A continuación, hizo mención a la conquista del Mundial 2022 en Qatar: “¿Su mejor título? Campeón de todo el mundo. Gestó la unión de los argentinos con dos manos y un corazón que late. No hay final que se resistió a su olfato de lobo, fue Sarmiento en la academia del gol. El decano de los mano a mano. Prueba de afuera como un coloso, y por más santo al que le recen, agujerea defensas como un taladro”.

“De su familia hizo un fortín, y de las críticas una fortaleza para salir a jugar en modo diablo. Hasta que la gloria se cansó de esperar. Olió sangre como tiburón, voló como un ciclón y con esa vista de halcón desembarcó en el área como un pirata. De guapo la pincha y con este globo fue el Matador del Maracaná. El Malevo por izquierda del Lusail, y con un toque monumental nos embriagó la boca de gol, como un bodeguero“, siguió la filmación.

Y cerró: “No rompió la pared, la pulverizó como una locomotora de frente, a lo ferroviario. Al Ángel le picó el bicho de volver y su promesa nos regala la mejor bienvenida porque en cada cancha que pise le vamos a hacer saber... (se escucha una ovación ‘Fideo, Fideo‘) que se fue héroe de Central y volvió héroe de toda la Argentina”.

*La emoción de Di María en su presentación en Rosario Central

A sus 37 años, Ángel Di María pegó la vuelta al país tras 18 temporadas en la élite de Europa vistiendo las camisetas de Benfica, Real Madrid, Manchester United, PSG y Juventus. De hecho, tuvo un segundo ciclo en el equipo portugués, con el que llegó hasta los octavos de final del Mundial de Clubes, instancia en que fue eliminado por Chelsea en la prórroga.

En su presentación en el Salón Centenario del Gigante de Arroyito, Di María no pudo contener las lágrimas en su primer contacto con la prensa después de firmar su nuevo contrato con el Canalla: “Estoy orgulloso de todo lo que hice, pero volver a casa después de tanto tiempo, de tantos años, es algo muy especial. Poder volver a vivir en Rosario con mi familia. Poder vestir la camiseta de Central y que la gente esté contenta es todo”.

“Ser campeón con Central es lo único que me falta. Creo que el sueño de volver estaba, lo cumplí. El siguiente es salir campeón con Central”, aseguró. Además, reveló la charla que tuvo con Lionel Messi luego de tomar la decisión: “Me escribió hace poco. Me felicitó y me deseó lo mejor. Me dijo que estaba feliz de que pude cumplir el sueño”.

Los dirigidos por Ariel Holan debutarán por el Torneo Clausura este sábado desde las 16 ante Godoy Cruz en el Gigante de Arroyito en un compromiso importante para afirmarse en los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026. Actualmente, los rosarinos son los que más puntos han sumado en el año con 35, mientras que Argentinos Juniors y Boca (33) ocupan las dos últimas plazas de clasificación a ese torneo por Tabla Anual.