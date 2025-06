Juan Fernando Quintero confirmó que se irá de América de Cali y sorprendió al hablar de su futuro en River Plate

Juan Fernando Quintero no seguirá en América de Cali (crédito América de Cali)

Juan Fernando Quintero anunció el punto final a su ciclo en América de Cali. El mediocampista antioqueño de 32 años confirmó que no seguirá en el club vallecaucano, luego de una etapa marcada por desencuentros contractuales, sacrificios personales y el deseo de cerrar su contrato “de la mejor manera”. La noticia la dio en una entrevista con el periodista Carlos Antonio Vélez, transmitida en el espacio Palabras Mayores de Antena 2 y Win Sports.

Quintero explicó los motivos de su salida del América y relató detalles poco conocidos sobre su relación con la dirigencia y el esfuerzo económico que realizó para concretar su regreso a Colombia. “Recibí un llamado del América diciendo que no podían contar conmigo por la situación. Yo les dije: ‘está bien, se encargan del tema con mi representante’. Me dijeron que no podían asumir mi sueldo, lo cual me parece extraño que la presidenta dijera que teníamos una conversación pendiente, cuando ya se habló de todo”, afirmó el mediocampista.

La salida de Duván Vergara a Racing generó especulaciones sobre la situación contractual de Quintero, pero el propio futbolista descartó cualquier vinculación directa y reveló que puso parte de su propio dinero para cerrar su llegada al América. “Quiero terminar de la mejor manera. Y ahora que se fue Duván Vergara para Racing, a quien le deseo lo mejor, llegó un momento en donde confundieron la operación de mi fichaje con la de él. Yo renuncié a un dinero para ir al club, no solo ellos hicieron un esfuerzo, también lo hice yo al colocar el 40% de mi ficha para ir allá, hay que hablar como es, prácticamente pagué para salir, y por eso quiero aclarar toda la situación”, aseguró.

Durante la charla, Quintero expuso que América de Cali aún mantiene deudas con él y que la situación se volvió problemática cuando aspectos personales salieron a la luz pública. “Creo que la situación se tornó difícil cuando llegó al tema personal, porque cuando ni en el fútbol como en la vida se deberían hablar, y cuando pasa el almuerzo, yo le comenté al profe Polilla sobre la exposición que sufrí, en donde me dijeron que sufrí una estafa, y yo nunca me hice la víctima y tuve dignidad, y esta situación fue muy personal para que se filtrara la información. Por otra parte, es obvio que no cobré y también filtraron la información de que no asumirán la deuda que me deben, pero no pasa nada. Si la vida me cierra la puerta, te abre otra puerta”, detalló.

El ex jugador de la selección Colombia subrayó que sufrió lesiones durante la fase final del torneo local, situación que agravó su salida. “Los últimos dos partidos se tornaron difíciles. El último partido no lo jugué porque me infiltré para disputar los encuentros ante Tolima y Junior, no estuve al 100% y jugué así para ver si nos daba. Contra Independiente Medellín estuve con un estiramiento del ligamento colateral y a los 10 días estuve infiltrado”, resaltó.

“Soy un tipo transparente y tengo dignidad. Siempre me esmero por ganar y mi hoja de vida lo dice todo, desde que nací y siempre, fui ganador, además hago respetar mi dignidad deportiva, no soy complicado, soy básico que muchas veces la gente se confunde, que cuando uno es transparente y sincero, la gente se molesta. Nunca vendí humo y tampoco lo que no soy, hoy estoy en un equipo que clasificó a una fase internacional después de 22 años, gracias al trabajo de mis compañeros”, arremetió.

En medio de la incertidumbre por su futuro inmediato, el futbolista reconoció contactos con directivos de Junior, aunque señaló que no tiene ninguna negociación en marcha. “Tuve la oportunidad de hablar con Junior, tuve contacto con Don Fuad, con Alex, con Héctor Fabio. Me preguntaron por mi situación, pero por obvias razones no puedo hablar con nadie, ya que tengo un contrato vigente con América de Cali, y hasta que yo no solucione la situación, no escucharé a nadie más, tengo ofertas, pero la prioridad la tiene América de Cali”, precisó.

El aspecto más llamativo de la entrevista llegó cuando Quintero habló de su futuro y de su intenso vínculo con River Plate, donde se convirtió en ídolo tras su recordado gol en la final de la Copa Libertadores 2018 frente a Boca Juniors. Sin dudarlo, el colombiano reveló que tiene decidido regresar al club argentino, pero en un nuevo rol: “Tengo claro que después de mi retiro, mi futuro va a ser como director deportivo de River. Así lo siento y así va a pasar”.

De esta manera, Quintero deja abierta la puerta para volver al club que marcó su carrera, aunque no como futbolista ni como entrenador.