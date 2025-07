Operaron al trabajador de seguridad que hirieron con una bengala náutica en el clásico Peñarol-Nacional: le extirparon un testículo

Así retiraron al policía del estadio tras los incidentes en Peñarol-Nacional

La final del Torneo Intermedio en Uruguay en la que Peñarol se consagró campeón sobre su clásico rival, Nacional, se vio empañada por la violencia. Una bengala náutica arrojada desde la tribuna del Bolso impactó en la ingle de un agente policial, quien debió ser operado de urgencia y sufrió la extirpación de un testículo, según informaron desde el vecino país.

El hecho, ocurrido antes del inicio del encuentro entre Peñarol y Nacional, dejó al policía de 47 años bajo cuidados intensivos y con pronóstico reservado, de acuerdo a lo informado por El Observador.

La noche del domingo, la tensión se apoderó del Centenario cuando una bengala náutica cayó desde la Tribuna Colombes, donde se encontraban los seguidores del Tricolor, hacia el sector de prensa en la Tribuna América. El artefacto pirotécnico hirió gravemente al agente, quien recibió atención médica inmediata y fue trasladado en ambulancia a un centro de salud.

Incidentes el clásico uruguayo entre Peñarol y Nacional

Tras la intervención quirúrgica en el Hospital Policial de Montevideo, el agente permanece en terapia intensiva. El mencionado portal uruguayo detalló que, además de este caso, otro policía resultó herido en el brazo por un objeto contundente, aunque fue dado de alta tras ser atendido en el estadio.

Las imágenes del incidente, difundidas por diversos medios, mostraron una densa nube de humo y generaron temor ante la posibilidad de un incendio. A pesar de la gravedad de los hechos, el partido se disputó con normalidad y concluyó con la victoria de Peñarol en la tanda de penales, tras un empate 0-0 en el tiempo reglamentario y el alargue. El equipo aurinegro se impuso 5-3 y se consagró campeón del Torneo Intermedio 2025.

En tanto que la Dirección General de Seguridad en el Deporte, dependiente del Ministerio del Interior, anunció este lunes en una conferencia de prensa la apertura de una investigación para esclarecer cómo ingresaron las bengalas al estadio y determinar la responsabilidad de los organismos de seguridad. Según información de ESPN Uruguay, el elemento de pirotecnia fue arrojado desde la zona de Nacional y alcanzó el sector de prensa, lo que puso en evidencia fallas en los controles de acceso.

Otras imágenes de la bengala que dejó a una persona herida en el clásico uruguayo

El operativo policial, liderado por Jorge González, terminó con dos agentes heridos y un detenido por alteraciones al orden público. González reconoció que no se detectó el ingreso de pirotecnia ni de banderas robadas, elementos que estuvieron presentes durante el partido. Las críticas al dispositivo de seguridad se intensificaron tras el reclamo de la Unión de Policías de la Guardia Republicana (Unipolgr), que solicitó el “cese inmediato” de González y de todos los jefes responsables del operativo, calificándolo de fallido.

En respuesta a las críticas, el ministro del Interior, Carlos Negro, defendió el accionar policial. “El operativo policial del día domingo fue cumplido a la perfección y fue un muy buen operativo de seguridad”, afirmó Negro en dicha rueda ante los medios realizada en Fray Bentos. El ministro subrayó que no se registraron “prácticamente” hechos de violencia, salvo los ataques a los dos policías, y aseguró que para futuros clásicos se planificará un operativo que contemple lo sucedido, en coordinación con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Negro también señaló que los clubes de fútbol “son los dueños del espectáculo y tienen que encargarse de su espectáculo”. Consultado sobre el ingreso de bengalas, el ministro evitó especular: “No hago teorías. Investigo”. Además, descartó que la policía vuelva a ocupar las tribunas: “No es una opción. Para el Ministerio de Interior no es una opción”.

Por último, vocero del Sindicato Único de Policías (SUPU), Ricardo González, se sumó a las críticas y cuestionó la decisión de no suspender el partido tras el ataque al agente. La polémica por la seguridad en los estadios y la responsabilidad de los clubes y las autoridades quedó instalada tras una final que, más allá del resultado deportivo, estuvo marcada por la violencia y la falta de controles efectivos.