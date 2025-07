7 franquicias y 20 jugadores involucrados: los detalles del histórico traspaso de Kevin Durant en la NBA

El traspaso de Kevin Durant desató una ola de cambios entre siete franquicias de la NBA (AP Foto/Julio Cortez, Archivo)

La confirmación de que siete franquicias de la NBA han participado en un solo traspaso marca un hito sin precedentes en la liga. El acuerdo, que involucra a histórico jugador Kevin Durant, se oficializó tras el fin de la moratoria de la NBA, permitiendo que los equipos firmen y confirmen operaciones previamente pactadas. Así, la transacción principal, que envía al basquetbolista de Phoenix Suns a Houston Rockets, se integra completamente en la temporada 2025-26, aunque el primer pacto se cerró antes de concluir la 2024-25. Este movimiento, adelantado por el periodista de ESPN Shams Charania, representa el primer traspaso a siete bandas en la historia de la categoría.

La operación incluye a Atlanta Hawks, Brooklyn Nets, Golden State Warriors, Houston Rockets, Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves y Phoenix Suns. Además, seis jugadores cambian de equipo: Kevin Durant, Jalen Green, Dillon Brooks, Clint Capela, David Roddy y Daeqwon Plowden. En todo esto también se intercambia una primera ronda del draft —el pick 10 de 2025, con el que los Suns seleccionaron a Khaman Maluach—, doce elecciones de segunda ronda y un derecho de intercambio de segunda ronda de los Hawks, quienes reciben dinero en efectivo de los Rockets.

El desglose de la operación es el siguiente: los Suns reciben a Jalen Green, Dillon Brooks, Khaman Maluach, Rasheer Fleming, Kobe Brea, Daeqwon Plowden y una segunda ronda futura. Los Rockets incorporan a Kevin Durant y Clint Capela. Los Nets obtienen dos segundas rondas. Los Warriors suman a Alex Toohey y Jahmai Mashack. Los Hawks reciben un intercambio de segunda ronda, David Roddy y dinero en efectivo. Los Lakers adquieren a Adou Thiero. Y, por último, los Timberwolves se hacen con Rocco Zikarsky, dos segundas rondas y plata física.

Kevin Durant pasará a jugar en el Houston Rockets a sus 36 años de edad (Mandatory Credit: Rick Scuteri-Imagn Images)

No obstante, el núcleo de la transacción gira en torno al traspaso de Kevin Durant a los Rockets, acordado el 22 de junio, el mismo día en que los Thunder se proclamaron campeones tras vencer a los Indiana Pacers en el séptimo partido de las Finales. En ese acuerdo inicial, los Suns obtuvieron a Jalen Green, Dillon Brooks, el pick 10 del draft (Maluach) y cinco segundas rondas. El resto de los movimientos se completó tras el levantamiento de la moratoria, permitiendo a los Suns operar con las segundas rondas de los Rockets y cerrar acuerdos paralelos.

En el draft, los Suns seleccionaron a Rasheer Fleming con el pick 31 (primero de la segunda ronda) y a Kobe Brea con el 41. Las elecciones de segunda ronda también permitieron elegir a Adou Thiero (36, Lakers), Rocco Zikarsky (45, Timberwolves) y Alex Toohey (52, Warriors). Por su parte, los Rockets aprovecharon la operación para recuperar a Clint Capela, quien ya jugó en la franquicia entre 2014 y 2020, mediante un sign and trade con los Hawks, que reciben una segunda ronda de 2031 y dinero en metálico.

Durant era el nombre más destacado del mercado de fichajes tras la aparente retirada de Giannis Antetokounmpo de los rumores. Kevin fue vinculado a varios equipos —Spurs, Heat, Knicks, Wolves—, pero finalmente se une a los Rockets, una de las franquicias que más interés había mostrado. Según ESPN, los Suns enviaron al basquetbolista a Houston a cambio de Jalen Green, Dillon Brooks, la primera ronda de los Rockets de este año (número 10) y cinco segundas rondas. Charania detalló que en Phoenix negociaron intensamente durante 24 horas con los Rockets y los Heat, los dos finalistas en la puja por el alero, quince veces all star y once veces integrante de los mejores quintetos de la temporada.

Kevin Durant ganó dos títulos de la NBA con los Golden State Warriors (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

Los Rockets, junto a Heat y Spurs, figuraban entre los destinos preferidos de Durant. En Houston, el alero se reencontrará con Ime Udoka, entrenador con quien mantiene una relación cercana desde su etapa en Brooklyn y en la selección estadounidense. La franquicia finalizó la última temporada en segunda posición de la Conferencia Oeste, con 52 victorias.

Alperen Segun debutó en el All Star y Amen Thompson se consolidó como uno de los mejores defensores y revelaciones del año. Jalen Green, que debía ser el principal anotador del equipo, mostró una irregularidad persistente desde su llegada a la NBA, lo que le impidió consolidarse entre la élite. A sus 23 años, aún tiene margen de desarrollo y los Suns buscarán explotar su potencial.

Desde su llegada a Phoenix en febrero de 2023, Durant promedió 26,8 puntos, la mayor cifra anotadora en la historia de la franquicia de Arizona. En la última temporada registró 26,6 puntos, 6 rebotes y 4,2 asistencias en 62 partidos. En los últimos tres cursos, mantuvo al menos 25 puntos, un 50% en tiros de campo y un 40% en triples, una combinación inédita en la NBA.

Este año lideró la liga en tiros en suspensión (49,7%), tiros de media distancia (53,1%) y tiros tras driblar a un rival (50,9%). No obstante, el rendimiento individual de Durant no se tradujo en éxitos colectivos para los Suns, que llegaron a ser el equipo más caro de la historia. En 2023, cayeron en segunda ronda ante los futuros campeones, Denver Nuggets; la temporada pasada fueron barridos en primera ronda por los Minnesota Timberwolves y en la última ni siquiera alcanzaron el play in, lo que se considera uno de los mayores fracasos recientes.