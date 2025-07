“¿Intervienes o tengo que aguantarme?“: los chispazos del partido más tenso de Wimbledon y la áspera discusión final

“¿Es normal hacer eso cuando afecta al otro jugador? ¿Intervienes o tengo que aguantarme?”, le preguntó visiblemente molesto el chileno Nicolás Jarry a la jueza de silla durante uno de los momentos más tensos del partido disputado en la cancha 1 de Wimbledon. La escena, que tuvo lugar entre el segundo y el tercer set, reflejó el clima de alta tensión que se vivió en el duelo de octavos de final entre el tenista sudamericano y el británico Cameron Norrie, un enfrentamiento que se extendió durante más de cuatro horas y que terminó con la victoria del europeo por 6-3, 7-6, 6-7, 6-7 y 6-3.

El partido, que se desarrolló en la emblemática Pista 1 del All England Club, reunió a dos jugadores en momentos muy distintos de sus carreras. Nicolás Jarry, ubicado en el puesto 143 del ranking ATP, llegaba a esta instancia tras una destacada actuación en las rondas previas, mientras que Cameron Norrie, número 61 del mundo, buscaba consolidar su regreso a los primeros planos del tenis internacional. Desde el inicio, el encuentro se caracterizó por la intensidad y la paridad, con ambos jugadores mostrando un alto nivel de juego y una notable fortaleza mental.

A medida que avanzaban los sets, la tensión fue en aumento. El primer parcial cayó del lado del británico por 6-3, y el segundo se definió en un ajustado tie-break que también favoreció a Norrie. Fue en ese momento, cuando el marcador ya estaba 6-3 y 7-6 (4) en contra del chileno, que se produjo el primer gran desencuentro de la jornada. Jarry, visiblemente incómodo, se dirigió a la jueza de silla para expresar su malestar por lo que consideraba una conducta antirreglamentaria de su rival. Según el tenista de Santiago, Norrie amagaba con sacar en el segundo servicio para luego volver a picar la pelota, una maniobra que, a su juicio, iba en contra de las reglas del juego.

“Siempre hace lo mismo”, le reclamó el chileno a la jueza, en una frase que sintetizaba su frustración ante la situación. El intercambio de palabras no pasó a mayores, ya que se produjo durante el descanso entre el segundo y el tercer set, mientras Norrie se encontraba en el baño.

La tensión no se limitó a ese episodio. A lo largo del encuentro, Jarry también manifestó su molestia por los gritos y los festejos de Norrie tras los errores no forzados del sudamericano.

El duelo, que se extendió durante 4 horas y 27 minutos, fue una verdadera batalla física y mental. Ambos jugadores se exigieron al máximo, llevando el partido al límite de sus capacidades. El marcador final, 6-3, 7-6, 6-7, 6-7, 6-3, refleja la paridad y la intensidad que caracterizaron el enfrentamiento. Norrie, con un poco más de resto físico en el quinto set, logró inclinar la balanza a su favor y sellar su pase a la siguiente ronda.

El saludo en la red terminó con una discusión

Al término del partido, el ambiente seguía cargado de tensión. En el tradicional saludo en la red, Jarry no dudó en encarar a Norrie para reprocharle su actitud durante el encuentro. El chileno, lejos de ocultar su malestar, le hizo saber al británico que no había estado de acuerdo con su comportamiento en la cancha. Y se dio una especie de discusión.

La polémica no terminó ahí. En la rueda de prensa posterior al partido, Jarry fue consultado por el incidente y ofreció una respuesta que buscó bajar el tono a la controversia, aunque sin dejar de lado su postura crítica. “Simplemente fue algo privado que quería comentarle al final del partido. Ha sido un gran duelo, él jugó realmente bien, no me dio ninguna oportunidad en el último set, así que merecía llevarse la victoria. Le deseo buena suerte para el futuro. Por mi parte, feliz por lo conseguido durante estas dos semanas, creo que he desarrollado un gran nivel de tenis, así que me voy feliz con eso. El público estuvo increíble, fueron muy solidarios con ambos jugadores, escuché muchos ánimos por mi lado, así que también me voy contento por cómo reaccionaron”, declaró.