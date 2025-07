La charla de Bono con un ídolo de River antes del partido con Fluminense y su noble gesto con un jugador argentino

Bono, el arquero marroquí que tiene un vínculo especial con Argentina (Photo by Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Una vez consumada la eliminación del Al Hilal del Mundial de Clubes, Yassine Bounou, arquero y figura del conjunto árabe, paró para hablar con los medios, hizo un análisis de la participación de su equipo, reveló como se tomó el plantel la muerte de Diogo Jota y contó que tuvo una charla con un ídolo de River Plate.

El arquero marroquí, que habla un perfecto español, tuvo un diálogo con el periodista Marcelo Benedetto, para DSports. Reconocido hincha del Millonario y fanático de Ariel Ortega, Bono fue consultado por el vínculo con el Burrito y respondió: “Ayer hablé con él. Me dijo ‘dedicame el triunfo’. No pudo ser, ya será en otra ocasión. Le mando un abrazo a toda la Argentina, los quiero mucho“.

Luego, Bono analizó la actuación del Al Hilal en la cita ecuménica: “Nosotros llegamos al límite, porque no tenemos un plantel como el de los demás. No es fácil para nosotros físicamente. El partido con el City nos desgastó un montón. Hoy fue un partido muy inteligente, la experiencia del Fluminense tuvo que ver. Lo único que puedo hacer es felicitar a mis compañeros, porque hicieron un esfuerzo enorme. El equipo estuvo a la altura. No es un torneo fácil y compitió bien”.

Bono habló sobre cómo afectó al plantel la muerte de Diogo Jota

Tras eso, se refirió a la tragedia de Diogo Jota y su hermano, André Silva, que sacudió al mundo del fútbol en las últimas horas y habló sobre cómo le afectó la situación a Rubén Neves y Joao Cancelo, quienes no pudieron contener las lágrimas al recordar a su compatriota.

“Fue un palo muy fuerte para nosotros, sobre todo para Rubén Neves que es íntimo amigo suyo, no pudo entrenar bien ayer y lo afectó un montón. De hecho, creo que ya está en el avión con Cancelo. Le mando muchas fuerzas a la familia de Diogo y Jota y de su hermano”, concluyó.

Por otro lado, Germán Cano, goleador del conjunto brasileño, reveló que el arquero de Al Hilal le hizo un obsequio muy especial una vez que finalizó el partido: “Se acercó hasta el vestuario, quedé sorprendido con la actitud que tuvo. Estoy muy agradecido porque ahora cuando le de la camiseta y los guantes a mi hijo se va a poner muy feliz y la verdad que es un gesto que me voy a llevar para siempre”.

Bono tuvo un gesto muy especial con Germán Cano, goleador del Fluminense (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Bono ha transitado por varias ligas de alto nivel y ha representado a Marruecos pese a haber nacido en Montreal, Canadá, siguiendo el legado de sus padres marroquíes.

Luego de iniciar su desarrollo futbolístico a los siete años en el Wydad Casablanca, captó el interés del Niza francés. Sin embargo, contratiempos en la documentación impidieron su arribo a la Ligue 1. Tras exhibirse en el Torneo de Toulon, despertó la atención del Atlético de Madrid, que en ese momento estaba bajo la conducción de Diego Simeone. Ante la competencia interna en la portería con Jan Oblak y Miguel Ángel Moyá, Bono tuvo escasas posibilidades de consolidación, lo que motivó su cesión al Zaragoza, donde Ranko Popovic le ofreció regularidad.

Su carrera en España continuó en el Girona, club en el que afianzó su papel como arquero titular antes de su llegada al Sevilla, entidad con la que alcanzó notoriedad internacional. En agosto de 2023, Bono emprendió un nuevo desafío y se incorporó a la Saudí Pro League.

El arquero mantiene una conexión emocional con Argentina, motivada por su admiración hacia Ariel Ortega. De hecho, homenajeó al exjugador de River Plate al nombrar a su mascota en su honor.