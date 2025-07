La inesperada crítica de un referente de la Fórmula 1 sobre los títulos de Lewis Hamilton: “No tenía tanta competencia”

Por primera vez en mucho tiempo Lewis Hamilton no llega como favorito a Inglaterra (REUTERS/Leonhard Foeger)

Lewis Hamilton afronta uno de los fines de semana más señalados para cualquier piloto británico: el Gran Premio de Gran Bretaña, que se disputa en el legendario circuito de Silverstone. El siete veces campeón del mundo ha establecido un récord difícil de igualar, al haber conquistado esta carrera en nueve ocasiones, cifra sin parangón en la historia de la Fórmula 1. Esta marca personal convierte a Hamilton en una figura de referencia para la afición local y sitúa sus actuaciones en esta pista como un momento clave de la temporada.

La situación actual del piloto inglés no ha pasado desapercibida para figuras históricas de la Fórmula 1, entre ellas Bernie Ecclestone, quien lideró durante décadas la organización del mundial. Consultado durante el Gran Premio de Austria, Ecclestone expresó un escepticismo rotundo respecto a una posible vuelta de Hamilton a los puestos más altos. En declaraciones a SkySports, el ex patrón del Gran Circo respondió con claridad ante la posibilidad de que el piloto de Ferrari conquiste otro título mundial: “¿Si volverá a ganar un título? No”.

El empresario inglés fundamentó su respuesta al considerar que, en la etapa de mayor dominio de Hamilton, la ausencia de competencia real facilitó sus triunfos. Para el británico, el piloto “tuvo la suerte de estar ahí cuando... en primer lugar no había tanta competencia, así que era un poco más fácil. Y ahora tiene competidores, que cuando ganaba todo, no tenía demasiada gente en la cima”, señalando que actualmente existen rivales más fuertes que antes no encontraba en la cima.

A pesar de su contundencia, Bernie Ecclestone no ocultó su deseo de que Hamilton encuentre motivación y capacidad para superar la situación en Ferrari, aunque remarcó que se trata de un desafío completamente distinto al que había enfrentado antes. “Espero, quiero decir, que todavía pueda sacar el trabajo hacia delante. Pero que pueda ganar el campeonato del mundo donde está, es una historia completamente diferente”, completó según reflejó el diario Mundo Deportivo.

Lewis Hamilton en el GP de Austria (REUTERS/Leonhard Foeger)

A pesar del historial favorable en el trazado británico, el ambiente que rodea a Hamilton para esta edición dista de ser el habitual de optimismo. Los pronósticos previos reflejan una confianza limitada en que el piloto pueda sumar una nueva victoria en casa. El contexto de la temporada actual y el cambio de escudería parecen haber afectado la percepción general, tanto en medios como entre los seguidores, quienes solían esperar jornadas de gloria cada vez que el piloto de Stevenage corría ante su público.

La atención mediática se mantiene sobre el inglés al llegar a Silverstone, pero el foco se ha desplazado. Ya no se trata únicamente de si volverá a ganar, sino de cómo afrontará un reto sin precedentes en su carrera deportiva reciente: competir en un entorno menos favorable, con un monoplaza que no le permite luchar constantemente por los puestos más altos. El Gran Premio de Gran Bretaña será un examen para el británico bajo circunstancias muy distintas a las que le hicieron leyenda en este circuito.

El inicio de la etapa del siete veces campeón de F1 en Scuderia Ferrari ha resultado más complicado de lo previsto para un piloto de su trayectoria. Los resultados obtenidos hasta ahora evidencian que ni el equipo ni el corredor han alcanzado la sintonía necesaria para replicar los éxitos logrados en etapas anteriores. El rendimiento del monoplaza y la adaptación del británico a la escudería italiana han centrado las explicaciones para este arranque incierto, pese a la gran expectación generada tras su fichaje.

Hamilton no pudo lograr con Ferrari los grandes títulos que ganó con Mercedes (REUTERS/Amr Alfiky)

La complicación para alcanzar podios y el desempeño del Ferrari han alimentado dudas sobre la capacidad del binomio para volver a pelear por victorias y títulos a corto plazo. Después de años siendo protagonista en la lucha por los campeonatos, el presente de Hamilton en Ferrari contrasta de forma notable con su época dorada en Mercedes, abriendo incógnitas sobre el rumbo que podría tomar su carrera dentro del nuevo equipo.

El ex director ejecutivo del Grupo de Fórmula Uno Bernie Ecclestone en el circuito antes del Gran Premio de Brasil de la Fórmula Uno en el Autódromo José Carlos Pace de Sao Paulo, Brasil (REUTERS/Amanda Perobelli/Archivo)