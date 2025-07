Fuerte repudio por el desagradable accionar de una boxeadora que le dio de fumar a un animal en peligro de extinción

Una luchadora le dio de fumar a un animal y fue condenada públicamente

Una controversia internacional se desató luego de que la boxeadora rusa Anastasia Luchkina, identificada como luchadora de boxeo y MMA, apareciera en un video dándole de fumar con un cigarrillo electrónico a una orangutana llamada Dana en el zoológico Taigan, ubicado en Crimea. El incidente, registrado y difundido en redes sociales por la propia deportista, originó críticas de organizaciones, autoridades y usuarios de internet, y puso en peligro la carrera deportiva de la atleta, según detallaron distintos medios rusos.

Las imágenes muestran a Luchkina fumando un vapeador delante de la jaula y luego pasándolo al primate. En la grabación, la orangután repite el gesto varias veces, aspirando el humo, en un intercambio que se produce en reiteradas ocasiones. El episodio generó reacciones inmediatas en la opinión pública y obligó a la Federación Rusa de Boxeo a pronunciarse.

Según detalló el medio ruso Sport Express, la organización deportiva manifestó que la conducta de Luchkina será revisada por su comisión disciplinaria y ética, y recordó que la deportista puede enfrentarse a sanciones según el Código de Ética vigente: la penalización podría ir desde una reprimenda hasta la suspensión temporal de competencias. En declaraciones recogidas por el medio, el presidente de la Federación, Umar Kremlev, expresó: “La federación local de boxeo debe tomar las riendas de la situación y mantener una conversación explicativa, explicando quién es el atleta y qué valores representa. Tal comportamiento es inaceptable en la familia del boxeo y en cualquier otro deporte”.

Luchkina fue también expulsada oficialmente del club de boxeo Boets de Pyatigorsk tras una decisión tomada por su entrenador y director, Vladimir Akatov, quien sostuvo al medio Crimea.kp: “¡Esto es un asunto serio! ¡Desacreditarse ante todo el país! ¿Qué es esto? Tiene 24 años y no se da cuenta de lo que hace. La orden de expulsión ya está firmada”. Cabe destacar que la conciencia sobre la vida animal impulsó a que muchos países del mundo decidieran reconvertir los zoológicos en santuarios de cuidado de especies.

La atleta se filmó y compartió la grabación

Según informó el propio medio en cuestión, la atleta publicó un video en el que pidió disculpas por lo sucedido y afirmó no poder imaginar su vida sin el deporte. Cabe mencionar que la luchadora tiene sus redes sociales privadas después de la repercusión que causó su grabación.

La luchadora, cuya última pelea fue el pasado 22 de junio contra la india Vinaskshi en el King of the Himalayan Ring (perdió por decisión unánime), declaró que no fue la única visitante ese día que entregó un cigarrillo al animal y reconoció que grabó el video “para generar expectación”. Posteriormente, negó que las imágenes fueran auténticas y, en declaraciones contradictorias a diferentes periodistas, alternó versiones: alegando entre ellas que el material fue manipulado mediante inteligencia artificial.

A nivel sanitario, el veterinario del parque, Vasily Piskovoy, alertó sobre un deterioro en la salud del animal: Dana empezó a rechazar la comida, se mostró letárgica y permaneció acostada la mayor parte del día. El especialista no descartó que el primate haya ingerido accidentalmente parte del dispositivo electrónico, lo que podría provocar obstrucción intestinal e intoxicación. Por ese motivo, declaró que monitorean a Dana con controles diarios y análisis de excremento para detectar la posible presencia de piezas plásticas.

Desde el zoológico informaron: “Tememos que se haya tragado uno de los cartuchos del váper, que contienen hasta 3 ml de líquido de nicotina. Ha perdido el apetito y se niega a interactuar con los visitantes del zoológico”. Además, precisaron: “Nuestros veterinarios han estado realizándole pruebas al animal, que se encuentra en peligro de extinción y figura en la Lista Roja de las especies amenazadas”.

La rusa luchó el pasado 22 de junio

La situación también fue abordada por la dirección del parque Taigan, que advirtió sobre la obligación de Luchkina de asumir las consecuencias legales si Dana requiere cirugía. Mientras tanto, la boxeadora podría afrontar una prohibición permanente de ingreso al zoológico.

La indignación ganó fuerza en redes sociales. “Debería ser arrestada y encarcelada de por vida por poner en peligro a este animal inocente”, opinó un usuario en X. Otros mensajes la calificaron de “generación de idiotas” y reclamaron sanciones contundentes. En el plano internacional, el periódico The Sun recogió las declaraciones de la vicepresidenta de PETA Reino Unido, Mimi Bekhechi, quien expresó: “Anastasia Luchkina debe haber recibido demasiados golpes en la cabeza si cree que es una broma darle un vaporizador a un orangután... una violación del bienestar de este simio inteligente y gentil”.

En paralelo, voces políticas consideraron posibles consecuencias penales. El diputado Vladimir Burmatov señaló en radio Komsomolskaya Pravda que, de haberse causado daño a Dana, podría aplicarse el Artículo 245, Parte 1 del código penal ruso, por maltrato animal y daños al parque donde se encuentra el orangután.

Dana, la única orangutana de su especie en Crimea y residente del parque desde 2018, es considerada una especie en peligro de extinción según la Lista Roja de la UICN. Tras recibir tratamiento médico preventivo, los responsables del zoo comunicaron una leve mejoría en su estado, aunque continuarán las revisiones en busca de afectaciones permanentes.

El periódico británico Daily Mail compartió declaraciones del entrenador de la peleadora, Vladimir Akatov, a la prensa rusa: “No sabía que Anastasia fumaba. Actualmente está de vacaciones. Definitivamente discutiremos este asunto cuando ella regrese”.