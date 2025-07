Fue la gran promesa del fútbol brasileño, Milan lo compró por 22 millones y tras retirarse se egresó en Harvard

Alexandre Pato realizó un curso en Harvard Business School

Alexandre Pato, uno de los futbolistas brasileños más reconocidos de los últimos tiempos, acaba de sumar un nuevo capítulo a su historia: se graduó de la Universidad de Harvard, una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo. Su paso por el curso de “Entretenimiento, Medios y Negocios Deportivos” no solo representa un cambio de rumbo tras el cierre de su carrera deportiva, sino que también expone la evolución de alguien cuyo camino estuvo marcado por logros, lesiones, crisis personales y una búsqueda constante de sentido.

Nacido en Pato Branco, Brasil, Alexandre Rodrigues da Silva –más conocido como Pato– vivió desde pequeño la fragilidad y la incertidumbre. “A los 11 años, antes de fichar por el Internacional de Porto Alegre, ya me había roto el brazo izquierdo dos veces por el mismo sitio. Me detectaron un tumor, y lo primero que pensé es que me tendrían que amputar el brazo”, relató hace algunos años. Los diagnósticos erróneos y la falta de recursos económicos complicaron el panorama hasta que encontró a Paulo Roberto Mussi, un traumatólogo que finalmente identificó el problema: un quiste óseo que convertía su hueso en “cáscara de huevo”.

El médico decidió operarlo y asumió el costo de la intervención. “Nunca olvidaré ese nombre, Paulo Roberto Mussi. Él me dio una nueva vida”, afirmó Pato. Tras seis meses de recuperación, Internacional de Porto Alegre lo incorporó en 2002, cuando tenía apenas 13 años. Con 17, ya brillaba en su debut profesional anotando un gol y dos asistencias frente al Palmeiras.

Alexandre Pato supo brillar con la camiseta de Milan

El mundo del fútbol posó sus ojos sobre él rápidamente. En 2007, el AC Milan fichó al delantero brasileño, consolidando un salto europeo esperado (pagó aproximadamente 22 millones de euros). En Italia, Pato se destacó por su técnica, velocidad y capacidad goleadora. Acumuló 150 partidos, 63 goles y participó en la obtención del Scudetto en la temporada 2010-11. Además, fue galardonado con el premio Golden Boy en 2009 y elegido Mejor Jugador Joven de la Serie A.

Su potencial se reflejó también a nivel internacional: integró la selección absoluta de Brasil, ganó la Copa Confederaciones en 2009 y participó en la Copa América de 2011. En total sumó 28 partidos y anotó 10 goles.

A pesar del deslumbrante inicio, su carrera comenzó a verse opacada por las lesiones. Los problemas físicos afectaron su continuidad en Milan y precipitaron su regreso a Brasil. En 2013 se sumó al Corinthians y, más tarde, al São Paulo en calidad de préstamo. Pato aún buscaba reencontrarse con su mejor versión deportiva y personal.

Al mismo tiempo, buscó oportunidades internacionales: jugó en el Chelsea de Inglaterra, el Villarreal de España y el Tianjin Tianhai en China, antes de un nuevo retorno al São Paulo.

Alexandre Pato feliz tras finalizar un curso en Harvard

En una de sus etapas más difíciles, Alexandre Pato enfrentó problemas personales tras mudarse a Estados Unidos. Sus propias palabras describen esa época de manera cruda: “Seguía soltero, así que decidí disfrutar de mi libertad. Fui a Los Ángeles. Quería el mejor hotel, el mejor auto, las mejores fiestas”. Se dio cuenta de que estaba yendo por un camino insatisfactorio en un episodio que marcó un quiebre: “Terminé en este lugar donde una chica estaba aspirando cocaína junto a mí. De repente yo estaba como, ‘¿Qué estoy haciendo aquí?’. Esto no era lo que yo quería. Era un mundo vacío. Le pregunté a un amigo: ‘¿Realmente voy a pasar el resto de mi vida solo?’”.

Ese momento lo llevó a buscar otras direcciones: “Fue la revelación. La Biblia tenía todas las respuestas que estaba buscando. Volví la cabeza hacia el cielo y dije: ‘Señor, ya no quiero esta vida’”. Una historia de reconexión con su fe y la familia. Pato se casó poco después de aquel clic vital. “Tal vez no me convertí en el mejor jugador del mundo. Pero, hermano, déjame decirte algo. Tengo una relación increíble con mi familia. Estoy en paz conmigo mismo. Tengo una esposa a la que amo. A mi modo de ver, tengo muchos Balones de Oro. Si la vida es un juego, he ganado”.

Tras anunciar su retiro en 2023 con la camiseta del São Paulo, Pato encontró nuevos desafíos. Se sumó como comentarista a la cadena SBT, donde forma parte de las transmisiones de la Copa Sudamericana y la UEFA Champions League. Sin embargo, su inquietud por el aprendizaje y la evolución profesional lo llevó más lejos.

Pato y Vettel jugando a la pelota en Harvard

En junio de 2025 participó del programa en la Harvard Business School enfocado en “Entretenimiento, Medios y Negocios Deportivos”. El curso reunió a figuras del deporte en transición hacia otros roles e incluyó la participación de Sebastian Vettel, cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1, con quien Pato forjó una inesperada amistad. Un video de ambos jugando al fútbol en la universidad se popularizó rápidamente en redes.

Sobre su experiencia en Harvard, Pato compartió mensajes de introspección y humildad en Instagram: “Sé lo bastante humilde para admitir que no puedes cambiar todo lo que quieres. Actuar con sabiduría para guiar a la gente a elegir el camino correcto. Esa será mi misión”.

En otro posteo, reflexionó: “¿Sabes cuando Dios te sorprende de una manera que lo cambia todo? Eso es exactamente lo que experimenté durante esos días. Entré en este curso buscando conocimiento... ¡y salí transformado! Fueron días intensos de aprendizaje, verdaderas conexiones e intercambios que tocaron no sólo mi vida, sino también mi visión de los negocios. Cada experiencia, cada conversación y cada nuevo amigo que hice conectaron de una manera única, demostrando que todo tiene un propósito y que el crecimiento personal y profesional van de la mano. ¡Muchísimas gracias a Anita Elberse, al curso y a todos los que han formado parte de este viaje! Que vengan nuevos ciclos, con más propósito, más fe y más plenitud. ¡Gracias!!!”.

El programa en Harvard no solo abordó el negocio deportivo, sino que le permitió compartir aprendizaje con personalidades de diferentes disciplinas y culturas, repasando casos como los del Real Madrid, la NFL, Mercedes y figuras como David Beckham. Así, el ex delantero brasileño forma parte de una generación de deportistas que entiende la importancia de la educación y de reinventarse tras dejar la competición.

Alexandre Pato fue una de las grandes promesas del fútbol brasileño (AFP PHOTO / ANTONIO SCORZA)