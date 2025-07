El impactante vaticinio de Lionel Messi horas antes de ganar el Mundial Sub 20, su primer gran título con Argentina

El festejo de Messi, junto al Chaco Torres, Patricio Pérez, Cachete Oberman, Pablo Zabaleta y Oscar Ustari

Aunque la imagen para la posteridad en Qatar se eleve por encima de todos sus logros, Lionel Messi ya era campeón del mundo. Su primer título a ese nivel fue en el Mundial Sub 20 de Holanda 2005, hito del que este miércoles se cumplen 20 años.

En el estadio Galgenwaard de Utrecht Holanda tras superar 2-1 a Nigeria en la final, con dos goles de penal del astro rosarino, la Albiceleste obtuivo su anteúltima corona mundial Sub 20. La Pulga fue el máximo anotador (seis conquistas) y gran figura del torneo, a pesar de que comenzó siendo suplente.

El entrenador era Francisco Ferraro, quien en esa gesta gesta contaba con nombres como Ezequiel Garay, Lucas Biglia, Neri Cardozo, Pablo Zabaleta, el Chaco Torres, Fernando Gago y Sergio Agüero. Con varias de esas, a la postre, estrellas, incluido Messi, Argentina había finalizado tercera en el Sudamericano de la categoria disputado en el verano en Colombia, donde fue campeón el local, con un genial Hugo Rodallega.

En efecto, en el debut ante Estados Unidos, la Pulga fue al banco y en su lugar actuó Gustavo Oberman, lo que generó polémica. Luego Messi se transformó en la bandera de aquella alineación. Y hubo versiones que señalaron que Julio Grondona, entonces titular de la AFA, le había sugerido al DT que Leo no podía faltar.

Messi y el premio por haber sido el máximo goleador del torneo (AP Photo/Bas Czerwinski)

“Se dijeron muchas cosas sobre Grondona en ese Mundial y no pasó nada. Tuvimos muchas conversaciones, pero nada más. En la última práctica antes del partido con Estados Unidos vi que Messi no tenía la chispa habitual y es porque estaba con una molestia en el posterior. Como no era grave lo llevé al banco y lo puse unos minutos. Ese día jugamos mal y perdimos bien, pero Julio no tuvo nada que ver en eso”, supo desmentir Pancho en una entrevista con TNT Sports.

Pekerman y Tocalli oficiaron de respaldo para Ferraro en aquella aventura en Europa. “José me dijo ‘la Sub 20 tiene que estar entre los cuatro mejores. Si se gana bien y si no, es importante que alguno de los chicos después pueda estar en la mayor”, reveló la filosofía que acompañó a una gestión que dejó una gran huella en el predio de Ezeiza, y que hoy tiene su continuidad con Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Diego Placente, Bernardo Romeo y compañía.

“Messi pasaba rivales con mucha facilidad, tenía una velocidad impresionante y tenía atada la pelota a su pie izquierdo. Con su humildad fue uno más dentro del grupo, pero los chicos se daban cuenta de que tenían un compañero que marcaba una diferencia tanto en las prácticas como en los partidos. Uno se pregunta siempre “¿Cómo puede hacer esto en velocidad?”, se preguntó Ferraro, tomando distancia de aquel hito.

En el paso a paso del certamen se fue dando cuenta de que tenía un potencial campeón en su pizarra. Fue en cuartos de final, luego de dejar en el camino a la selección española, siempre referencia en juveniles, cuando olfateó la gloria. “Después de eliminar a España bajó el presidente de la Federación y nos dijo ‘ustedes van a ser campeones, sus chicos dejan la piel’”, contó.

En semifinales Argentina derrotó a Brasil y esperaba a la siempre peligrosa Nigeria en la definición. Sin embargo, Messi no arrastraba dudas. Se veía con el trofeo en sus manos y no tuvo empacho en transmitirlo, a modo de presagio, en un cónclave junto a sus compañeros y el cuerpo técnico.

Tres años después, ganó otro título juvenil: la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2008 (Getty)

“La noche anterior a dar la charla contra Nigeria vi junto a Miguel Tojo -su asistente- otra vez el partido contra Brasil. Ahí recién vi una jugada en la que Pablo Zabaleta se tira de cabeza. Al otro día les mostré la jugada a los chicos y les dije ‘si tenemos un poco de esta actitud, mañana ganamos la final’. Ahí saltó Messi y con toda su tranquilidad me dijo ‘Pancho, quédate tranquilo que mañana ganamos’. Lo hizo con una naturalidad increíble”, contó Ferraro. ¿Conclusión? Argentina fue campeón. Y no es difícil adivinar quién fue la figura.

Años después, en 2008, Messi cosechó su segundo título con la Selección: fue la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing. Posteriorente, atravesó el Vía Crucis de las finales perdidas, hasta que la Copa América 2021 rompió el hechizo. Y llegó la Finalissima. Y el Mundial de Qatar 2022 como redención completa. Y el bonus track del bicampeonato continentan en 2024. Y el sueño de la defensa del título en la Copa del Mundo 2026, más vigente que nunca.