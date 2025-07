El tenso cruce en pista entre Franco Colapinto y Esteban Ocon en el GP de Austria de F1: el audio de radio que se hizo viral

El cruce entre Ocon y Colapinto en el GP de Austria

El Gran Premio de Austria de Fórmula 1 tuvo un episodio de tensión entre Esteban Ocon y Franco Colapinto, ambos protagonistas de una ajustada maniobra durante la vuelta 27 de la carrera y que provocó la reacción del piloto del Haas en un comentario por radio en diálogo con su equipo.

Ocon, quien logró finalizar décimo y sumar el último punto de la grilla para la escudería con sede en Estados Unidos, describió el incidente como uno de los momentos más críticos de su actuación en en el trazado de Spielberg.

La situación se produjo cuando el ex piloto de Alpine intentaba quedarse con el puesto 13 en poder de Colapinto. Ambos llegaron emparejados a la curva tres del circuito austríaco y el francés atacó por el exterior, mientras que el argentino protegió su posición en el sector interno. Luego de esa maniobra, Ocon se vio obligado a pasar sobre los duros bordillos del trazado y terminó en la zona de escape del lugar, lo que generó una reacción inmediata a través del radio: “¡Estúpido, estúpido!”, exclamó al equipo. Su ingeniera Laura Muller le aseguró que iban a reportar la movida del argentino ante los comisarios deportivos.

Tras el incidente de carrera, los encargados de seguir las acciones no consideraron la defensa de Colapinto merecedora de una sanción. Hay que recordar que el argentino fue sancionado con 5 segundos de penalización tras el incidente que protagonizó con Oscar Piastri, por bloquear al australiano de McLaren cuando intentó pasarlo.

Ya en el Post Race Show de la Fórmula 1, Ocon brindó su visión sobre lo ocurrido y aseguró que posteriormente conversó con Colapinto: “Sí, siempre es divertido correr”, señaló con tono distendido. “Estuvo un poco ajustado de ese lado, pero fue entretenido. Después tuvimos una charla con Franco”.

*La maniobra entre Ocon y Colapinto desde la on board del argentino

El francés admitió que sintió temor en ese momento porque al pasar por los bordillos, su auto perdió potencia y, por un instante, creyó que había dañado la caja de cambios. “La maniobra estuvo un poco demasiado ajustada para mi gusto, porque mi auto se puso en punto muerto. Pensé que había roto la caja de cambios en ese momento. Así que sí, me asusté un poco”.

Ocon destacó que los duelos con Colapinto se repitieron durante distintos momentos de la prueba: “Estuvimos rueda a rueda durante, creo, dos vueltas seguidas, porque ya en el primer stint peleamos. Y en el último volvimos a luchar”, explicó el francés, que acabó en el top 10 de la carrera. Por su parte, Colapinto volvió a tener problemas con el ritmo del A525 de Alpine y terminó fuera de la zona de puntos, en la 15° ubicación tras largar catorce.

Hay que recordar que este no es el primer encontronazo que tienen el Ocon y Colapinto en la F1. En el final de la temporada 2024, el por entonces piloto de Alpine chocó a Franco tras la largada del Gran Premio de Qatar. En el inicio de la carrera en el Circuito Internacional de Lusail, Nico Hulkenberg (por entonces a bordo de un Haas) cometió un exceso, bloqueó los neumáticos y golpeó al francés, quien terminó impactando contra el Williams del oriundo de Pilar.

*El choque entre Hulkenberg, Ocon y Colapinto en el GP de Qatar 2024

Tras el accidente, Ocon se acercó a Colapinto en lo que pareció un intento de explicarle los detalles del incidente, en el que el francés tampoco tuvo responsabilidad directa. “Fue una lástima. No pude hacer nada. Traté por la izquierda y me llevaron puesto igual. Un desastre. En la primera curva, largando desde atrás, fue una boludez lo que hicieron. Un auto adentro que se llevó puesto a dos. No tengo muchas palabras para explicar qué pasó. Un día muy complicado, otra vez”, expresó el piloto argentino tras el abandono.

Por su parte, el francés aclaró lo sucedido a pocos metros de la largada en Qatar. “Fue un incidente de carrera, desafortunadamente. Estuve en el lugar equivocado y en el momento equivocado, podría decir. Hubo más contacto de lo normal. Fue una carrera corta de nuestro lado y no es algo que queríamos. La verdad es que quiero agradecerles a los muchachos de la escudería por su esfuerzo, es lo que importa para mí”.