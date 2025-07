El show de Bono para el histórico triunfo del Al Hilal ante Manchester City: la atajada sin mirar que causó furor

*El show de atajadas de Bono

Al Hilal hizo historia al eliminar al Manchester City de Pep Guardiola en los octavos de final del Mundial de Clubes. En un emocionante partido, que terminó 4-3 en favor del equipo del fútbol árabe, el conjunto dirigido por Simone Inzaghi se sostuvo en la brillante actuación de su arquero Yassine Bounou. El guardametas fue trascendental y logró 10 atajadas en todo el encuentro para la clasificación a la siguiente instancia.

Aunque recibió tres goles, Bono realizó intervenciones determinantes durante los noventa minutos y también en el tiempo suplementario para sostener al Al Hilal. Una de sus atajadas más recordadas se produjo cuando el marcador estaba 1-0 en favor del City. El delantero de Brasil Savinho, tras un regate corto en el área, intentó frente al cuerpo del portero marroquí que parecía vencido. A pesar de eso, y desde el suelo, extendió el brazo izquierdo y desvió el remate del atacante, evitando el segundo tanto y manteniendo viva la esperanza del Al Hilal.

En el minuto 23, otra jugada de peligro tuvo nuevamente a Savinho frente a la figura del duelo que se disputó en Orlando. El brasileño trató de superarlo con un control orientado, pero el arquero respondió estirándose desde el suelo y frenando el disparo. Cinco minutos después, Ilkay Gundogan recibió un pase filtrado, quedó mano a mano con el marroquí y definió con un sutil toque. Bounou reaccionó con reflejos notables y desvió la pelota con la mano.

Pero eso no fue todo en la primera etapa del tiempo regular. Poco después, tras el córner derivado de esa jugada, Josko Gvardiol cabeceó casi sin marca, pero el portero anticipó su intención y despejó el peligro. Al cabo del primer tiempo, Bounou ya sumaba seis atajadas y mantenía abierto el resultado. Ya en la segunda etapa, el confeso fanático de River Plate en el fútbol argentino volvió a mostrar los destellos que lo llevaron a ser uno de los candidatos al mejor arquero del mundo en los premios The Best de la FIFA tras su gran paso junto a la selección de Marruecos en el Mundial de Qatar 2022.

¡UNA DE LAS PARADAS DEL AÑO! 😱



Cuando ya estaba en el suelo. Cuando parecía imposible. MANO ESPECTACULAR DE BONO 🔥👏👏👏👏@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/nAlZRqZKNK — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 1, 2025

*La tapada sin mirar de Bono ante Savinho

La actuación del guardametas fue tan buena que el propio Guardiola lo mencionó en la conferencia de prensa post partido. “Creamos buenas ocasiones, pero Bono hizo paradas increíbles. No hay nada más que decir”, afirmó el entrenador catalán tras la eliminación de su equipo en el certamen que se disputa en los Estados Unidos.

Más allá de su fantástica actuación, el portero marroquí ya había sido clave en el empate de su equipo ante el Real Madrid al contenerle un penal a Federico Valverde en los minutos finales del duelo ante el Merengue. Suma 23 atajadas en lo que va del Mundial de Clubes: ningún otro en su puesto logró tantas.

Bono tiene un enorme recorrido por el mundo. Nació en Montreal, Canadá, pero representa a Marruecos, país de origen de sus padres. Inició su trayectoria en el fútbol a los siete años en el Wydad Casablanca. Luego de eso, el Niza francés mostró interés en incorporarlo, pero problemas con la documentación frenaron la transferencia.

Su perseverancia lo llevó al Atlético de Madrid tras destacarse en el Torneo de Toulon, un campeonato donde participan equipos juveniles de clubes de diferentes lugares del mundo. En el club español no consiguió tener grandes oportunidades bajo la mirada de Diego Simeone, ya que el Cholo contaba con Jan Oblak y Miguel Ángel Moyá. Por esa razón fue que Bounou fue cedido al Zaragoza, donde Ranko Popovic le brindó continuidad. Más tarde, defendió el arco del Girona y, antes de llegar al Sevilla, desarrolló una carrera ascendente en España hasta que en agosto de 2023 desembarcó en la Saudí Pro League.

Es importante recordar que Bounou mantiene un particular vínculo con Argentina, inspirado por Ariel Ortega, a quien admiró durante su paso por Europa. Por esa razón, bautizó a su mascota con el nombre del ídolo de River Plate. En la noche de su consagración ante el Manchester City, Yassine Bounou consolidó su reputación como uno de los arqueros más determinantes del fútbol internacional.

La impactante atajada de Yassine Bounou a Savinho (REUTERS/Hannah Mckay)