La estremecedora carta de la figura de los Pacers que sufrió una grave lesión en la final de NBA: “Lo que más me duele es la mente”

Tyrese Haliburton luego de lesionarse en el séptimo juego de la final de la NBA ante Oklahoma City Thunder (Kyle Terada-Imagn Images)

Tyrese Haliburton fue operado exitosamente de la ruptura del tendón de Aquiles de su pierna derecha en el séptimo juego de la final de la NBA que terminó consagrando a Oklahoma City Thunder tras la victoria ante Indiana Pacers, equipo del base lesionado.

La figura de los Pacers se lesionó gravemente promediando el primer cuarto del encuentro disputado el pasado domingo en el Paycom Center de Oklahoma City y en las horas posteriores se confirmó que fue en el tendón de Aquiles. El jugador de 25 años pasó por el quirófano y desde la clínica donde se recupera redactó una emotiva carta en la que expresa sus sensaciones tras lo vivido.

En el texto, Haliburton -llegó al séptimo partido de la serie con una distensión en la pantorrilla- detalló la dificultad emocional de enfrentar este duro momento tras toda una vida de esfuerzo y expectativas. Pese a la decepción, el jugador estadounidense afirmó estar agradecido por las experiencias vividas y por el apoyo recibido de los fanáticos. Además, se comprometió a luchar para recuperarse y volver más fuerte, inspirándose en palabras de Kobe Bryant (sufrió la misma lesión) para afrontar este desafío con actitud positiva y esfuerzo renovado.

“A los 25, ya he aprendido que Dios nunca nos da más de lo que podemos soportar. Sé que saldré de esto siendo mejor persona y mejor jugador. Y, sinceramente, ahora mismo, con el tendón de Aquiles desgarrado y todo, no me arrepiento. Lo haría una y otra vez, para luchar por esta ciudad y por mis hermanos. Por la oportunidad de hacer algo especial”, indicó en uno de los fragmentos del texto.

Tyrese Haliburton en la clínica tras operarse de la ruptura del tendón de Aquiles de su pierna derecha (@TyHaliburton22)

LA CARTA COMPLETA DE TYRESE HALIBURTON TRAS LA OPERACIÓN:

Hombre. No sé cómo explicarlo, salvo por la sorpresa. No hay palabras para expresar el dolor de esta decepción. La frustración es inconmensurable. He trabajado toda mi vida para llegar a este momento, ¿y así termina? No tiene sentido.

Ahora que me operaron, ojalá pudiera contar las veces que me dicen que “volveré más fuerte”. Qué cliché, jaja, esto es un asco. Siento el pie como un peso muerto, amigo. Pero lo que más me duele, creo, es la mente. Siento que estoy divagando, pero sé que recordaré esto cuando termine, como algo por lo que estoy orgulloso de haber luchado. Se siente bien poder soltar esto sin que vean al niño llorar.

A los 25, ya he aprendido que Dios nunca nos da más de lo que podemos soportar. Sé que saldré de esto siendo mejor persona y mejor jugador. Y, sinceramente, ahora mismo, con el tendón de Aquiles desgarrado y todo, no me arrepiento. Lo haría una y otra vez, para luchar por esta ciudad y por mis hermanos. Por la oportunidad de hacer algo especial.

Indy, lo siento. Si hay alguna afición que no se merece esto, son ustedes. Pero juntos vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para volver a este punto y superar este obstáculo. No dudo ni un segundo de que me apoyan, y espero que sepan que yo les apoyo. Creo que Kobe lo dijo mejor cuando estaba en esta misma situación: ‘Hay problemas/desafíos mucho mayores en el mundo que una rotura de tendón de Aquiles. Deja de compadecerte, encuentra el lado positivo y ponte a trabajar con la misma fe, el mismo impulso y la misma convicción de siempre’. Y es totalmente cierto. Haré todo lo posible para volver a la normalidad.

Mi camino para llegar a donde estoy hoy no fue casualidad; me he esforzado cada día por ser excelente. Y seguiré haciéndolo. Lo más importante de todo esto es que estoy agradecido. Estoy agradecido por cada experiencia que me ha traído hasta aquí. Estoy agradecido por todo el amor del mundo del baloncesto. No “tengo” que pasar por esto, puedo pasar por esto. Estoy agradecido por el camino que me espera. Observen cómo me recupero de esto. Así que, denme un poco de tiempo, me sacudiré el polvo y volveré a ser la mejor versión de Tyrese Haliburton.

Proverbios 3:5-6 “Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia; Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas.”

*El momento de la lesión de Tyrese Haliburton