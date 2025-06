El show de Carlos Tevez en un partido a beneficio en Inglaterra: anotó 4 goles y fue la figura entre otras leyendas

Carlos Tevez marcó cuatro goles en un partido benéfico

A los 41 años y lejos de la alta competencia profesional, Carlos Tevez volvió a ser protagonista en una de las canchas más emblemáticas de Inglaterra. Este domingo, mientras la atención del fútbol internacional estaba puesta en el Mundial de Clubes en Estados Unidos, el Apache acaparó los reflectores en el Soccer Aid, el partido benéfico organizado en Old Trafford para recaudar fondos para UNICEF.

No solo se trató de un regreso simbólico. Tevez, que disputó su último partido profesional en 2021 y confirmó su retiro definitivo en junio de 2022, fue la gran figura de una noche cargada de nostalgia y talento. En el césped del Teatro de los Sueños, el ex delantero de Boca, Juventus, Manchester United y Manchester City, entre otros equipos, anotó cuatro goles en apenas 14 minutos y sirvió como inspiración para que el equipo Resto del Mundo revirtiera un marcador adverso y venciera 5-4 a Inglaterra.

El partido, como en cada edición, reunió a figuras históricas del fútbol y a algunos artistas invitados. Del lado del equipo local integraron el once nombres ilustres como Wayne Rooney y Paul Scholes, mientras que Tevez fue el único argentino presente en el combinado internacional. El escenario parecía preparado para el lucimiento de las estrellas británicas, con un 3-0 favorable para Inglaterra, pero la irrupción de Carlitos cambió el curso de la jornada.

Ingresó desde el banco y rápidamente empezó a dar muestras de que la calidad se mantiene intacta sin importar el tiempo fuera de las canchas. El primer tanto llegó tras una definición precisa en el área. Después, arrancó desde el mediocampo, esquivó rivales y firmó el segundo, despertando la ovación de los presentes. Luego convirtió el tercero con un tiro libre y remató su póker de goles con una jugada individual que incluyó la clásica gambeta corta, una de sus marcas registradas.

Tevez fue la figura del partido con un poker de goles (AFP)

La actuación de Tevez no pasó inadvertida para la prensa británica. Medios como The Sun reflejaron la magnitud de su rendimiento y lo calificaron con un diez: “Vaya. Este tipo es un genio. Carlos Tevez y su estilo de bulldog todavía lo tienen”. El análisis profundizó en la forma en la cual el Apache desbordó a la defensa inglesa y remarcó: “El hombre que se convirtió en un enemigo en este territorio al pasar del United al City iluminó Old Trafford con una actuación impresionante después de entrar en el medio tiempo, anotando dos veces al comienzo del segundo tiempo para arrastrar a su equipo nuevamente al juego antes de completar su hat-trick con un tiro libre que superó a Paddy McGuinness”.

Además, el medio destacó: “Su segundo y cuarto gol en particular fueron obras de arte, agachándose y zambulléndose entre varios jugadores de Inglaterra antes de terminar con aplomo y metiendo a Angry Ginger en una licuadora para el cuarto. Un placer verlo”.

A pesar de la fiesta de goles, el reencuentro con el público de Old Trafford no fue del todo amigable. Cada gol despertó silbidos y abucheos de los hinchas del Manchester United, aún con la memoria latente del pase de Tevez a su clásico rival, el Manchester City, en 2009. El delantero argentino respondió exhibiendo su nombre en la camiseta y celebró el triunfo junto a sus compañeros, sin mostrar preocupación por los reproches.

El broche de oro para el Resto del Mundo lo puso el rapero inglés Big Zuu, quien selló el 5-4 definitivo. Los fondos recaudados durante el evento, una tradición que año a año nuclea a glorias del fútbol con fines solidarios, fueron destinados a UNICEF.

