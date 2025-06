El blooper de Tato Aguilera al intentar bailar en vivo la canción del Mundial de Clubes

Un evento de la magnitud del Mundial de Clubes concentra la atención de los fanáticos del mundo. Con la participación de River Plate y Boca Juniors, los ojos del fútbol argentino se posaron en el minuto a minuto de los dos clubes más populares. Leandro Tato Aguilera, reportero de TyC Sports, lleva las noticias del Xeneize desde hace años, viajó a Estados Unidos, y protagonizó un hilarante momento mientras salía al aire desde Miami.

En uno de los tantos reportes que Tato hizo desde tierras norteamericanas, se dispuso a bailar la canción oficial de la cita ecuménica, “Freed from Desire”, de la artista italiana Gala. Fue allí cuando se le cayeron los anteojos de sol que llevaba puestos, pero no lo notó y terminó por pisarlos al no interrumpir con su interpretación. Rápidamente, el momento causó furor y los usuarios de las redes sociales no tardaron en viralizarlo.

Lejos de lamentarse por la rotura de los lentes, Aguilera se lo tomó con humor y siguió con su baile mientras sus compañeros en el estudio se sorprendían por la situación. De hecho, el reportero fue más allá y se puso los anteojos desvencijados con una sonrisa en su rostro.

La secuencia del blooper del periodista

A pesar del blooper, Juan Martín Rinaldi, ex jugador de la selección argentina de handball y periodista deportivo, lo apoyó. “Igual estás en un lugar donde está barato Tato, no importa”, indicó.

El tema, lanzado originalmente en 1996, fue elegido por la FIFA debido a su fuerte conexión emocional con las hinchadas de todo el mundo y su popularidad en los estadios desde hace más de una década.

La melodía, que resurgió con fuerza en los estadios europeos tras la Eurocopa 2016, fue adaptada por los fanáticos del fútbol en diversas versiones que se han convertido en gritos de cancha. Este fenómeno ha llevado a que el tema sea reconocido como un símbolo de celebración y unión en el ámbito deportivo. En esta ocasión, acompaña los momentos más destacados de la cita mundialista.

El significado de “Freed from Desire”, que se traduce como “liberado del deseo”, también ha contribuido a su popularidad. La letra de la canción hace referencia a una persona que prioriza la mente sobre las posesiones materiales, un mensaje que ha sido reinterpretado por los hinchas en los estadios, adaptándolo a sus propias expresiones de apoyo y entusiasmo.

Letra original en inglés:

My love has got no money

He’s got his strong beliefs

My love has got no power

He’s got his strong beliefs

My love has got no fame

He’s got his strong beliefs

My love has got no money

He’s got his strong beliefs

Want more and more

People just want more and more

Freedom and love

What he’s looking for

Want more and more

People just want more and more

Freedom and love

What he’s looking for

Freed from desire, mind and senses purified

Freed from desire, mind and senses purified

Freed from desire, mind and senses purified

Freed from desire

My love has got no money

He’s got his strong beliefs

My love has got no money

He’s got his strong beliefs

My love has got no money

He’s got his strong beliefs

My love has got no money

He’s got his strong beliefs

Want more and more

People just want more and more

Freedom and love

What he’s looking for

Want more and more

People just want more and more

Freedom and love

What he’s looking for

Freed from desire, mind and senses purified

Freed from desire, mind and senses purified

Freed from desire, mind and senses purified

Freed from desire

La letra en español

Mi amor no tiene dinero

Él tiene sus fuertes creencias

Mi amor no tiene poder

Él tiene sus fuertes creencias

Mi amor no tiene fama

Él tiene sus fuertes creencias

Mi amor no tiene dinero

Él tiene sus fuertes creencias

Quieren más y más

La gente solo quiere más y más

Libertad y amor

Es lo que busca

Quieren más y más

La gente solo quiere más y más

Libertad y amor

Es lo que busca

Liberado del deseo, mente y sentidos purificados

Liberado del deseo, mente y sentidos purificados

Liberado del deseo, mente y sentidos purificados

Liberado del deseo

Mi amor no tiene dinero

Él tiene sus fuertes creencias

Mi amor no tiene dinero

Él tiene sus fuertes creencias

Mi amor no tiene dinero

Él tiene sus fuertes creencias

Mi amor no tiene dinero

Él tiene sus fuertes creencias

Quieren más y más

La gente solo quiere más y más

Libertad y amorEs lo que él busca

Quieren más y más

La gente solo quiere más y más

Libertad y amor

Es lo que busca

Liberado del deseo, mente y sentidos purificados

Liberado del deseo, mente y sentidos purificados

Liberado del deseo, mente y sentidos purificados

Liberado del deseo