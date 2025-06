Walter Mazzantti será refuerzo de Independiente: la verdad sobre el interés de Boca y por qué se fue de Huracán

El delantero Walter Mazzantti, de último paso por Huracán, se convirtió en el nuevo refuerzo de Independiente tras superar la revisión médica este viernes. El jugador de 28 años, que había manifestado interés en vestir la camiseta de Boca Juniors, finalmente se sumará al equipo de Avellaneda.

El Rojo y el Globo acordaron la venta por una suma estimada en 3.5 millones de dólares. El elenco de Avellaneda adquirirá el 100% del pase del atacante, una vez que le pague USD 2 millones al equipo de Parque Patricios y USD 1.5 millones a Huachipato de Chile, dado que ambas partes poseen el 50% de los derechos económicos. Además, como parte de la operación, el delantero Ignacio Maestro Puch se unirá a Huracán en calidad de préstamo.

Si bien ya pasó los exámenes correspondientes Mazzantti aún no fue oficializado, dado que no formalizó su vínculo, que será hasta 2028. “Hicimos la revisión médica, salió todo bien. Después, pasé por el club para conocer a los chicos. Todavía no firmamos contrato, pero creo que en estos días ya se cierra todo”, explicó el atacante en diálogo con ESPN.

Mazzantti fue un pedido expreso de Miguel Ángel Russo a Juan Román Riquelme: el experimentado entrenador quiere un extremo de sus características para reforzar el ataque de Boca. No obstante, cuando desde el club de La Ribera ya habían entablado conversaciones, e incluso había realizado un primer ofrecimiento, Independiente aceleró en las últimas horas y se quedó con el pase.

*Walter Mazzantti es nuevo refuerzo de Independiente

“Fueron reales las ofertas de Boca, pero Huracán se las rechazó y no acercaron ninguna oferta más. Independiente vino con lo que Huracán pedía y yo acepté esas condiciones. Me gusta el interés que tiene Independiente por mí porque no es la primera vez que me viene a buscar y eso se valora mucho”, explicó el jugador.

En ese sentido, Mazzantti fue consultado sobre si existieron llamados de Julio Vaccari, actual entrenador del elenco de Avellaneda, y respondió: “Sí, hablé con él en diciembre. Me llamó también ahora cuando estaban negociando los clubes. Con Huracán habíamos hablado y si había una oferta que nos sirva a los dos iba a salir. Fue así”, sumó.

Mazzantti disputó 24 encuentros, marcó tres goles y brindó dos asistencias, en la última temporada con el Globo. El número diez fue una pieza clave del equipo de Frank Darío Kudelka, que quedó en la puerta de conseguir un título cuando perdió la final del Torneo Apertura con Platense. “Puedo jugar por los lados o un poco libre. Me siento cómodo en cualquier lado”, explicó sobre sus características.

Mazzantti eligió sus redes sociales para despedirse de los hinchas de Huracán y posteó un sentido mensaje: “Después de mucho tiempo, hoy me toca despedirme. No es fácil poner en palabras todo lo que siento, pero sí sé que lo primero que quiero decir es gracias”.

Luego, el atacante agregó: “Me llevo los mejores recuerdos en cada momento vivido y en estos más 100 partidos que me tocó vestir esta camiseta. Voy a guardar para siempre, momentos que me marcaron y personas que dejaron huella”.

Walter Mazzantti se convirtió en refuerzo de Independiente (REUTERS/Cristina Sille)

“Huracán fue, es y va a seguir siendo una parte muy importante de mi vida. Porque no importa dónde esté, el Globo siempre va estar en mi”, concluyó.

Por otro lado, Independiente tiene todo acordado para sumar a Leonardo Godoy. El lateral derecho, que viene de jugar en el Santos junto con Neymar Jr., se convertirá en refuerzo para Vaccari, que quedó en la puerta de llevar a su equipo a la final del Torneo Apertura y que está clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana.