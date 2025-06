La autocrítica más descarnada de Alexis Sánchez tras quedar afuera del Mundial con Chile: “Hacemos todo mal”

La autocrítica de alexis sanchez

La Selección de Chile quedó fuera del Mundial de Norteamérica 2026 tras su derrota 2-0 ante Bolivia en La Paz, un resultado que selló el fin de la campaña clasificatoria y convirtió a La Roja en el primer equipo sudamericano matemáticamente eliminado del certamen.

El capitán del conjunto chileno, Alexis Sánchez, realizó un incisivo balance ante los medios luego del partido, fijando el tono de una dolorosa autocrítica colectiva.

La eliminación chilena representa la tercera ocasión consecutiva en que el combinado nacional queda fuera de la máxima cita del fútbol masculino. Visiblemente afectado tras el encuentro, el ex River Plate afirmó que “estamos tristes, jugamos muy mal en general. Nunca había vivido esta situación. Solo queda levantar la cabeza y tener autocrítica como ANFP y jugadores”, destacó el delantero. El atacante agregó: “Pedir perdón a la gente, todos tenemos responsabilidades”, extendiendo la autocrítica al conjunto de la dirigencia y el plantel.

En sus palabras, Sánchez enfatizó la necesidad de asumir responsabilidades colectivas sin buscar un único culpable. “En lo personal estoy triste. Se ve reflejado en mi cara. Creo que hay buenos jugadores, buen potencial, pero necesitamos un orden y no hay un culpable”, sentenció el delantero. Su reacción encontró eco en las gradas y en la opinión pública, particularmente por su pedido de disculpas a los seguidores. “Hay que pedirle disculpas a la gente de Chile. Tenemos que trabajar, toda la selección. Llevo 20 años en la selección y nunca había vivido esto. Siento pena, el grupo también tiene pena, los jugadores están tristes. Chile no se merece esto”, subrayó el atacante.

El delantero fue crítico con el momento que atraviesa Chile (Efe)

El ex Barcelona también abordó de manera directa uno de los puntos de mayor discusión en el fútbol chileno de los últimos años: el proceso de recambio. Frente a las reiteradas preguntas sobre la transición entre generaciones, fue enfático. “El recambio está hace tres años, la Generación Dorada terminó hace tiempo, está enterrada. Solo quedo yo, mientras esté bien físicamente. Hoy me encuentro bien y eso es todo”, expresó el tocopillano.

El delantero recordó el ciclo exitoso de la “Generación Dorada”, responsable de los títulos de Copa América en 2015 y 2016, y rechazó que el proceso de renovación sea una asignatura pendiente. “Hace tres años que está el recambio. La Generación Dorada terminó hace tiempo, solo le quiero dar la mano a los más jóvenes”, insistió Alexis Sánchez.

Más allá del resultado deportivo, profundizó en el análisis estructural del fútbol chileno. “A veces me siento en mi casa y comienzo a analizar y creo que hacemos todo mal. Creo que debe haber un recambio en el ámbito total y no culpar a los jugadores, pues seguimos una orden, pero tenemos responsabilidad también”, explicó.

Esta visión fue ampliada en su llamado a la autocrítica total, destacando que la crisis va más allá del terreno de juego: “Se hicieron muy mal las cosas y se ve reflejado en cómo jugamos, en la organización. Hay que agachar la cabeza. Autocrítica. Como ANFP, jugadores, todos los ámbitos. Y seguir trabajando como digo siempre. No hay un culpable. Hacemos todos mal, un recambio total. No culpar a los jugadores”, sentenció el atacante de 36 años.

El futbolista, con dos décadas de trayectoria en la selección, fue consultado sobre su continuidad en el equipo nacional. “Yo me veo en la Selección, ayudando a los más jóvenes, apoyando a la ANFP, ayudando a la selección”, afirmó, reafirmando su disposición a acompañar el proceso de recambio actual. Asimismo, reconoció que su futuro a nivel de clubes es incierto, al expresar su malestar por la gestión de su último entrenador en el Udinese, Kosta Runjaic, y mencionó la posibilidad de seguir compitiendo al máximo nivel: “Estoy enojado, tuve un entrenador que no entendía mi concepto. Yo soy profesional en todo ámbito, hay jugadores que juegan hasta los 40 años como Modric o Cristiano Ronaldo y creo que puedo ser como ellos, me siento muy capacitado”, declaró.