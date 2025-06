El refuerzo que Independiente está a punto de arrebatarle a Boca

Soccer Football - Primera Division - Velez Sarsfield v Huracan - Estadio Jose Amalfitani, Buenos Aires, Argentina - December 15, 2024 Huracan's Walter Mazzantti in action with Velez Sarsfield's Augustin Bouzat REUTERS/Cristina Sille

Boca Juniors tiene el foco puesto en el próximo Mundial de Clubes, en Estados Unidos. Sin embargo, Juan Román Riquelme se encuentra trabajando para nutrir al plantel que dirige Miguel Ángel Russo. Con el anhelo del regreso de Leandro Paredes y las incorporaciones confirmadas de Marco Pellegrino y Malcom Braida, el Xeneize había avanzado la llegada de Walter Mazzantti, pero le surgió un competidor inesperado que está a punto de soplárselo.

De último paso por Huracán, Mazzantti fue un pedido expreso de Russo a Riquelme: el experimentado entrenador quiere un extremo de sus características para reforzar el ataque de Boca. No obstante, cuando desde el club de La Ribera ya habían entablado conversaciones, e incluso había realizado un primer ofrecimiento, Independiente aceleró en las últimas horas y quedó a un paso de hacerse con los servicios del jugador.

Según pudo saber Infobae, el Rojo y el Globo acordaron la venta por 3.5 millones de dólares. El elenco de Avellaneda adquirirá el 100% del pase del atacante, una vez que le pague USD 2 millones al equipo de Parque Patricios y USD 1.5 millones al Huachipato de Chile, dado que ambas partes poseen el 50% de los derechos económicos y se resolvió repartir las sumas de esa manera.

Mazzantti jugando contra Boca (Fotobaires)

Por otro lado, Independiente tiene todo acordado para sumar a Leonardo Godoy. El lateral derecho, que viene de jugar en el Santos junto con Neymar Jr., se convertirá en el primer refuerzo para Julio Vaccari, que quedó en la puerta de llevar a su equipo a la final del Torneo Apertura y que está clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Por su parte, Mazzanti se había referido a su futuro, en diálogo con D Sports. “No tuve promesa de venta, pero lo hemos hablado; ellos quieren lo mejor para el club y yo también. Quiero darle una mano en lo económico si puedo. No hablé nada con mi representante, sé que Huracán está hablando con Boca, pero no sé más que eso. En algún momento me lo va a comunicar", expresó. Horas más tarde, la situación cambió rotundamente.

Luego, agregó: “Es lindo que me quiera un club como Boca. También sería lindo jugar en Boca y, si surge, poder hacerlo afuera. Me llega información de mí y nada, siempre veo algo. Trato de no pensar tanto, estoy ansioso por saber qué va a pasar conmigo o en qué club voy a jugar. No soy de fijarme tanto en lo económico, aunque para uno es fundamental. Trato de estar lo más tranquilo posible. Hubiera sido lo mejor irme con un título en Huracán, pero yo creo que le entregué todo al club, no me guardé nada”.

Por último se refirió a la final que el conjunto de Frank Darío Kudelka perdió con Platense y que le dio el primer título de su historia al Calamar: “No sé si nos faltó algo para coronar; el partido estaba para el que hacía el gol, lo ganaba. Platense tuvo la suerte y, bueno, son finales donde los detalles marcan la diferencia. Ellos estaban bien parados”.