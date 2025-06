Conmoción en la final de la Nations League: un hincha murió tras caer desde una tribuna del Allianz Arena

Un trágico incidente marcó la final de la UEFA Nations League entre Portugal y España en el Allianz Arena, donde un aficionado perdió la vida tras caer desde la grada superior hacia la zona de prensa durante la prórroga del partido. Según informó el seleccionador español, Luis de la Fuente, quien confirmó la noticia al llegar a la conferencia posterior al encuentro, el hombre falleció pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia por reanimarlo.

“Antes de empezar permitidme que transmita nuestras condolencias a la familia de un aficionado que ha fallecido. Lamentablemente, eso es lo que nos hace darnos cuenta de lo que es importante en la vida. Desde aquí, nuestro pésame”, fueron las palabras que utilizó el entrenador de la selección de España al inicio de la conferencia de prensa.

Por su parte, la UEFA emitió un escueto comunicado en el que no brindó detalles: “Hubo una emergencia sanitaria en el Múnich Arena y pese a los esfuerzos de los médicos por salvar su vida, la persona tristemente falleció a las 00.06 horas. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos en este difícil momento”.

Los paramédicos y la seguridad del estadio en el momento del incidente (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El accidente ocurrió en un momento crítico del encuentro, cuando la atención estaba centrada en el desenlace del partido. De acuerdo con los reportes, el aficionado cayó desde una altura considerable, lo que provocó una rápida movilización de los equipos de seguridad y paramédicos presentes en el estadio. Aunque la Policía acordonó la zona y una ambulancia acudió al lugar para intentar salvarle la vida, los esfuerzos resultaron infructuosos.

“He visto carreras de médicos, de enfermeros... No lo han evacuado del estadio en Múnich ni siquiera. Estaba todo preparado para hacerlo, pero no lo han hecho. Ha fallecido en el estadio y ha sido al final de la primera parte de la prórroga”, comunicó el periodista de la Cadena Ser, Javier Herráez. Además, el propio medio, que estuvo presente en el estadio, comunicó que a los reporteros no se los dejó ingresar a la zona de prensa, ya que el accidente sucedió en ese lugar.

Luego de eso, el encuentro continuó su marcha con normalidad y culminó con un 2 a 2 en el marcador. Ya en la tanda de penales fue el combinado nacional luso el que se impuso y consiguió el tercer título de su historia de la mano de Cristiano Ronaldo, que vivió una montaña de emociones durante el transcurso de la final. Vale recordar que se consagró en la primera edición de este certamen, disputada entre 2018 y 2019 y de la Eurocopa 2016.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre la identidad del hincha, como su edad o procedencia, ni las circunstancias exactas que llevaron a su caída. El partido, que concluyó con la victoria de Portugal y sus posteriores celebraciones, quedó ensombrecido por este lamentable suceso.

Mientras tanto, las autoridades locales y los organizadores del evento trabajan para esclarecer los hechos y determinar si se tomarán medidas adicionales para evitar que algo similar vuelva a ocurrir en el futuro.