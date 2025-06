Revolucionario y más exigente: los secretos del recorrido del Rally Dakar 2026

Un vehículo que abandonó y otro que sigue sobre las dunas. Una clásica postal del Rally Dakar (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El Dakar 2026, que se llevará a cabo del 3 al 17 de enero, promete ser una edición cargada de desafíos y novedades. La carrera más dura del mundo tendrá como punto de partida y llegada la ciudad de Yanbu, situada a orillas del mar Rojo, en un recorrido en bucle de aproximadamente 8.000 kilómetros, de los cuales 5.000 serán cronometrados en etapas especiales. Este diseño les permitirá a los participantes atravesar los desiertos de Arabia Saudita, con una jornada de descanso en Riad, la capital del país.

Entre los aspectos más destacados de esta 48ª edición, que también marcará el inicio de la temporada del Campeonato Mundial de Rally-Raid (W2RC), se encuentran las denominadas etapas “maratón-refugio”. Estas jornadas, que se desarrollarán en dos momentos clave del rally, desafiarán a los competidores a depender únicamente de la asistencia entre ellos mismos, sin apoyo externo.

Además, las condiciones serán mínimas, con un equipo limitado a una tienda, un edredón y raciones de comida. Esta modalidad busca mantener el equilibrio entre rendimiento y resistencia, al tiempo que se asegura la deportividad mediante la asignación de posiciones de salida según los resultados de la etapa previa.

Así será el Dakar 2026

El itinerario también retomará el formato de recorridos desdoblados, separando las rutas de motos de las de coches y camiones en cuatro etapas específicas. Este enfoque, que ya ha demostrado ser efectivo en ediciones anteriores, tiene como objetivo mejorar la seguridad al reducir los adelantamientos y fomentar la navegación precisa. Además, se espera que esta estrategia elimine cualquier ventaja derivada de estrategias antideportivas relacionadas con el orden de salida.

En cuanto a los vehículos, la categoría Stock, destinada a coches cercanos a modelos de serie, verá el regreso del legendario piloto Stéphane Peterhansel, quien competirá al volante de uno de los tres Land Rover Defenders inscritos por el fabricante británico. Esta categoría, que ha experimentado una evolución en su reglamento para permitir ciertas modificaciones que mejoran el rendimiento, también contará con la participación de otros equipos destacados, como los habituales Toyota.

Como de costumbre, la presencia argentina se hará sentir con los hermanos salteños, Kevin y Luciano Benavides en motos, o el matrimonio cordobés, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, actuales líderes de la categoría Challenger (vehículos tipo areneros) en el certamen ecuménico. Los mencionados son algunos de los que integrarán la legión albiceleste.

Valentina Pertegarini y Nicolás Cavigliasso buscarán otra victoria (Gentileza: Shakedown Team)

En tanto que, también vinculado con la Argentina, en 2026 regresará el Campeonato Mundial de Rally Raid, donde esta temporada los propios Cavigliasso y Pertegarini mandan en su divisional y Luciano Benavides es segundo en motos.

Otra de las novedades es que el año próximo no habrá Empty Quarter, que es el recorrido en el segundo desierto más grandes del mundo después del Sahara. “No vamos a ingresar este año, aunque a mí me gustaría. Realmente es espectacular y muy bueno para la carrera, pero me es muy complicado a nivel logístico porque de ida y de vuelta hay un hueco de 600 km planos”, dijo el director de la carrera, David Castera, en una rueda de prensa virtual en la que participó Infobae. No obstante, el ex piloto de motos y actual diseñador de la carrera prometió “dos etapas de dunas con mucha dificultad, con muchos kilómetros”.

Por su parte, el Dakar Classic, una competición de regularidad que reúne vehículos históricos, celebrará su sexta edición con un recorrido de 7.000 kilómetros, de los cuales 4.500 serán cronometrados, estableciendo un nuevo récord para esta categoría. Este evento, que nació en 2021, ha ganado popularidad entre los entusiastas del rally, atrayendo tanto a veteranos como a nuevos participantes con vehículos de las décadas de 1980, 1990 y, ahora, hasta 2005.

Stéphane Peterhansel, el máximo ganador del Rally Dakar, volverá a la carrera más dura del mundo (REUTERS/Enrique Marcarian/File Photo)

La academia Saudi Next Gen, que busca impulsar a jóvenes talentos saudíes en el mundo del rally, también tendrá un papel destacado en esta edición. Los ganadores de la edición 2025, Hamza Bakhashab y Abdullah Alsheqawi, competirán oficialmente en el Dakar 2026, mientras que cinco nuevos equipos de pilotos y copilotos saudíes intentarán seguir sus pasos en esta iniciativa que busca consolidar el talento local en el rally raid.

Finalmente, el desafío Mission 1000, concebido como un laboratorio para probar tecnologías alternativas en condiciones extremas, celebrará su tercera edición. Este programa, que adapta las distancias de los recorridos a las capacidades de los vehículos participantes, busca fomentar el desarrollo de innovaciones que podrían definir el futuro de la disciplina.

Con un diseño que combina aventura, innovación y funcionalidad logística, el Rally Dakar 2026 se perfila como una de las ediciones más completas y desafiantes en la historia del rally raid.