El acongojado discurso de Sabalenka tras perder la final de Roland Garros y la curiosa frase: “Tequila, azúcar y ositos de goma”

Aryna Sabalenka cayó en la final de Roland Garros contra la estadounidense Coco Gauff. A pesar de la tristeza de la derrota, dejó una llamativa reacción en la que incluyó una confesión sobre sus planes inmediatos: la número uno del mundo en el ranking WTA reveló que ya tenía reservado un vuelo rumbo a la isla de Mykonos, en Grecia, y que pensaba desconectarse con “alcohol, azúcar, tequila, ositos de goma” y unos días de turismo para olvidar la tensión vivida. La bielorrusa expresó la necesidad de alejarse del “mundo loco” del tenis tras un partido que la dejó visiblemente afectada.

El desenlace del torneo en la pista Philippe Chatrier enfrentó a las dos mejores jugadoras del ranking, con Coco Gauff imponiéndose a Sabalenka por 6-7 (5), 6-2 y 6-4, en un duelo que se extendió durante dos horas y 39 minutos. La estadounidense, de 21 años, logró revertir un inicio adverso y se consagró campeona de Roland Garros por primera vez, sumando así su segundo título de Grand Slam.

Durante la ceremonia de premiación, Sabalenka no pudo contener las lágrimas y ofreció disculpas a su equipo, calificando su actuación como “terrible” y lamentando las condiciones del partido, especialmente el viento en París. “Me duele mucho. Terrible final. Terribles condiciones. Felicidades a Coco, que supo jugar mejor que yo en esas circunstancias”, declaró la líder del ranking. La bielorrusa agradeció a su equipo y reiteró su pesar: “Quería disculparme con mi equipo. ¡Qué actuación tan terrible!”, insistió entre sollozos.

Aunque la bielorrusa dejó una llamativa declaración en la que dejó entrever que intentará disfrutar de un breve periodo de descanso. “Ya tengo un vuelo reservado a Mykonos. Alcohol, azúcar, tequila, ositos de goma. Solo necesito un par de días para olvidarme por completo de este mundo loco. Y no sé nadar. Ser como una turista por un par de días”, comentó entre risas tras el encuentro.

Sabalenka se emocionó durante su discurso tras perder la final (REUTERS/Lisi Niesner)

El partido comenzó con Sabalenka dominando el primer set, imponiendo su potencia y logrando una ventaja de 4-1 y 40-0. Sin embargo, Gauff ajustó su juego defensivo y recuperó terreno, igualando el marcador en el tramo decisivo. La estadounidense enfrentó dificultades con su servicio, acumulando dobles faltas, pero el set se definió en un tie-break que Sabalenka ganó tras una hora y 17 minutos de juego intenso.

El segundo set marcó un cambio radical. Sabalenka perdió concentración y cometió numerosos errores no forzados, mientras que Gauff mantuvo la solidez y la calma, llevándose la manga por 6-2. La norteamericana aprovechó la desconexión de su rival y forzó el tercer set.

En la última manga, ambas jugadoras alternaron momentos de dominio y nerviosismo. Sabalenka intentó recuperar su agresividad, pero Gauff resistió cada ataque, manteniéndose firme en los intercambios largos y capitalizando los errores de la bielorrusa. Las rupturas de saque se sucedieron, y la tensión se reflejó en los gestos de la bielorrusa, quien protestó a su palco y sumó más dobles faltas. Gauff, en contraste, se mostró serena y concentrada, corrigiendo sus errores y aprovechando cada oportunidad.

En los juegos finales, Gauff se mantuvo imperturbable pese a la presión de cerrar el partido. Con 5-4 y servicio, la estadounidense no vaciló y selló la victoria con un punto que desató la ovación del público en la pista central de París. Este triunfo representa la consagración de la tenista de 21 años en el circuito femenino, consolidando su posición entre las mejores del mundo y demostrando una fortaleza mental notable.

Coco Gauff ganó el Roland Garros por primera vez en su carrera (REUTERS/Lisi Niesner)

Sabalenka, por su parte, se quedó a las puertas de su cuarto título de Grand Slam y sumó su segunda derrota consecutiva en finales ante Gauff, tras la caída en el US Open de 2023. La bielorrusa reconoció que este resultado “va a doler mucho, especialmente después de dos semanas de gran tenis”, y felicitó a su rival por su segundo Grand Slam. “Gracias a mi equipo por el apoyo, lo siento mucho por esta final terrible. Y como siempre, volveré más fuerte”, afirmó.

“A veces pasa. Te despiertas y no te sientes en tu mejor momento, y otra jugadora va a por lo que sea y funciona, y a ti no te funciona nada. Estaba luchando mucho, e intentaba por todos los medios encontrar la manera de jugar en estas condiciones, pero supongo que hoy no era el día”, agregó.

Gauff, emocionada durante la premiación, agradeció las palabras de Sabalenka y expresó su deseo de disputar más finales juntas. También dedicó el triunfo a sus padres, a quienes consideró “la razón por la que hago esto”, y a su equipo de trabajo, reconociendo el apoyo recibido: “Son muy buenas personas, sé que a veces no soy la más fácil de todas. Gracias individualmente a cada uno de ustedes. Gracias a todo mi equipo”, declaró la estadounidense.

Esta también dirigió unas palabras al público presente en la final, agradeciendo el apoyo recibido: “Gracias por apoyarme tanto. No sé lo que hago para recibir tanto amor de ustedes, pero muchas gracias”, expresó Gauff.