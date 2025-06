La respuesta de Alexis Sánchez cuando le preguntaron por un regreso a River Plate

Tras la derrota de Chile ante Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas, que dejó a la Roja al borde de la eliminación y sin Mundial en 2026, Alexis Sánchez enfrentó los micrófonos, donde abordó una pregunta que ronda desde hace meses en el mundo River: ¿existe posibilidad de regreso al club de Núñez? Su respuesta, cargada de sinceridad y autocrítica, dejó entrever las prioridades de un futbolista que atraviesa una etapa compleja en Europa y que observa su futuro abierto, pero no inclinado hoy a retornar al fútbol argentino.

“Me hubiera gustado estar más en forma, jugar más partidos en Europa. Ahora me sentaré y veré qué tengo que hacer para tener más continuidad en Europa”, declaró el referente de La Roja, reconociendo un presente adverso en su regreso al Udinese. En Italia, tuvo un papel muy secundario: apenas jugó 14 partidos repartidos entre Copa Italia y Serie A —un total de 479 minutos—, y terminó la temporada sin goles ni asistencias, lejos del protagonismo que supo tener años atrás.

Sánchez explicó que la falta de diálogo con el técnico alemán Kosta Runjaić estuvo en el centro de su escasa participación: “En este momento estoy para jugar. Tuve la mala suerte de no hablar con el entrenador, que al final es lo más importante en el fútbol. Que me sirva de experiencia. La idea es tener continuidad”. La situación se volvió compleja para un delantero acostumbrado al protagonismo, y ante la pregunta puntual sobre la posibilidad de salir del Udinese no dudó: “Si no tengo continuidad, sí”.

En ese contexto, la posible vuelta a River comenzó a sonar con fuerza, sobre todo luego de que el cuadro argentino mostrara interés en incorporarlo tras su salida del Inter de Milán. El Niño Maravilla, en diálogo con ESPN, confirmó el acercamiento: “River me contactó la otra vez. Pero uno a veces quiere estar en Europa, me gusta el fútbol europeo. Se verá, porque hay muchas puertas abiertas, pero la idea es tener continuidad en Europa”.

El delantero no desconoció su gratitud con River Plate y su etapa en Núñez, pero prefirió mantener el foco en el fútbol del Viejo Continente, donde siente que puede competir al más alto nivel. El paso de Alexis por el club de Núñez nunca perdió vigencia en la memoria del hincha: jugó 31 partidos, convirtió cuatro goles, sumó tres asistencias y fue parte del plantel campeón del Clausura 2008 bajo la conducción de Diego Simeone.

No obstante, el atacante reconoció que su presente físico es óptimo, a pesar de la falta de minutos: “Yo todavía me veo en Europa, físicamente me veo espectacular. Solamente necesito continuidad”. Así, desactivó por ahora también los rumores de un regreso a Chile, donde la U de Chile se muestra como alternativa a futuro. “La U está bien, tiene una idea de juego, muchos jóvenes que le pueden aportar mucho a la U. Yo todavía me veo en Europa…”

Con contrato vigente en Udinese por un año más, el futuro de Sánchez está pendiente de definiciones. El club italiano cerró una temporada muy lejos de los objetivos: eliminado en octavos de final de la Copa Italia por el Inter y ocupando la 12ª posición en la Serie A con apenas 44 puntos. Ante este escenario, Sánchez se mostró abierto a tomar decisiones si no mejora su situación: “La idea es tener continuidad en Europa”.