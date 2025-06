El manager de San Lorenzo negó los rumores sobre la salida de Braida a Boca Juniors

Tras la salida de Miguel Ángel Russo del banco de suplentes, San Lorenzo empieza a trazar un plan para reestructurarse futbolísticamente tras la oficialización de Damián Ayude como nuevo director técnico. Aunque la duda reside en la labor que pueda realizar la institución en el mercado de pases, donde deberá levantar varias inhibiciones para poder comprar futbolistas, al mismo tiempo que intenta retener a sus mayores figuras. En este contexto, Carlos Sánchez, manager del club, hizo hincapié en este último ítem y en el delicado presente institucional del Ciclón.

Las especulaciones posicionan a Malcom Braida como principal apuntado a convertirse en nuevo refuerzo de Boca Juniors, al punto de que Juan Román Riquelme ya tendría apalabrada la negociación con el representante y está dispuesto a ejecutar la cláusula de rescisión de 1,2 millones de dólares. En una entrevista brindada para el programa F12 de ESPN, la Roca negó rotundamente que San Lorenzo haya recibido una oferta por el lateral izquierdo: “Al club no ha llegado ninguna oferta, por ningún jugador. Todo lo que se ha dicho, lo que se habla, nosotros lo vemos y lo escuchamos, pero realmente al club no ha llegado ninguna oferta”.

El colombiano también aseguró que hablaron con Braida, aunque no se tocó el tema de la cláusula. “No, esa charla no la hemos tenido. No se ha hablado con Briada de ese tema (sobre si ejecutará la cláusula). Sí hemos hablado de la situación y el momento del club, aunque fue algo que hicimos con todos los jugadores, con el nuevo cuerpo técnico, pero de ese tema puntual no se ha hablado nada”.

Además, cuando fue consultado sobre la postura de San Lorenzo en caso de que el futbolista ejecute la cláusula de salida, comentó: “Si llegan a estas instancias, la idea es que el club pueda tener un resarcimiento del jugador que ha pasado tanto tiempo en el club. Son situaciones que uno quiere evitar y que en los clubes no está bien visto. Pero son situaciones que se tienen que manejar de una manera para que todas las partes estén conformes”.

A su vez, sobre cómo queda el futbolista en los casos en los que se marcha por una cláusula de rescisión, argumentó: “No está bien visto. La idea es que cuando un jugador se vaya, se vaya bien del club y que todas las partes queden conformes. Después la gente opina y dice cosas, pero lo mejor para que todo quede bien. Para que el jugador quede con las puertas abiertas, que la gente quede contenta con el jugador y el club quede contento; lo mejor es que el jugador salga de la mejor manera del club. Eso es en San Lorenzo, en Boca, en todos lados”.

Otro de los jugadores azulgranas que están en el radar del Xeneize es el marcador central Gastón Hernández, aunque la Roca Sánchez volvió a negar de forma contundente si hubo contactos: “Sí, por supuesto, es todo lo que se dice. Hasta de Cuello. Pero no ha llegado ninguna oferta al club”. En esta misma línea, habló sobre las negociaciones con un club rival como Boca: “Nosotros escuchamos las ofertas de todos los equipos. Después nosotros estudiaremos cada tema puntual, y veremos qué decisión tomamos de cada oferta que llegue”.

Malcom Braida se convertiría en refuerzo de Boca (Crédito: @malcombraida)

Por su parte, el mánager de San Lorenzo puntualizó en la situación de Iker Muniain. El español tiene vínculo vigente con la institución, aunque su futuro todavía no está asegurado. “Todos los jugadores tienen regreso para el 16 (de junio). Hemos hablado con todos los jugadores y con la gran mayoría seguimos haciendo llamados para ver cómo están en sus vacaciones. Iker es un jugador que tiene contrato con el club y a mí no me ha manifestado que se quiera ir. Tiene regreso el 16 y esperemos que esté con nosotros el 16″, explicó sobre el tema.

Sánchez también hizo hincapié en la delicada situación económica en la que se encuentra el Ciclón, asegurando que buscarán resolver el tema de las inhibiciones por parte de la FIFA de cara al mercado de pases. De esta manera, más allá que dejó en claro de que buscarán vender, dejó entrever la posibilidad de llegar a un acuerdo para reforzar el plantel.

“Cada uno conoce la situación del club. La idea es seguir cuidándonos en esa parte. Más allá de eso, queremos seguir siendo competitivos y tratar de hacer un mercado de pases donde podamos vender, si es posible, e incorporar dentro de las posibilidades algo que nos pueda sumar para seguir peleando, como lo hicimos en el torneo anterior”, detalló sobre la ventana de transferencias.