Susto en la conferencia de Gustavo Alfaro en Paraguay: un periodista se descompensó y fue asistido por el DT argentino

El momento del desmayo de periodista Carlos Cabrera en la conferencia de prensa de Gustavo Alfaro

Un incidente inesperado marcó la conferencia de prensa del entrenador de la selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, previo al crucial enfrentamiento contra Uruguay por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas. El fotógrafo Carlos Cabrera, de medio Pasión Guaraní, sufrió una descompensación al final del evento, lo que generó alarma entre los presentes.

Alfaro, en un gesto solidario, interrumpió la rueda de prensa para asistir al trabajador de prensa, permaneciendo a su lado hasta que este se recuperó. Afortunadamente, el episodio no pasó a mayores y Cabrera logró estabilizarse poco después.

“Gracias a todos los colegas y por supuesto al Profe Alfaro, que increíblemente cuando recuperé la conciencia lo primero que vi es que él estaba ahí asistiéndome”, contó Cabrera en diálogo con el programa radial Fútbol a lo Grande. El reportero valoró la acción del DT argentino y afirmó: “Eso es un significado muy grande, el ver al Profe bajar para poder recuperarme”.

“Fue un momento donde me sentí mal. Lo único que recuerdo es que alguien me dice que abra la boca, que respire bien. Y cuando pude abrir los ojos lo vi al Profe Alfaro preocupándose por la situación”, destacó.

Además, reveló qué le dijo Lechuga: “Alfaro estuvo en todo momento. Él me dijo qué necesitaba y que me recupere. Fueron unas palabras muy lindas. Que me sienta bien, porque él necesita que yo esté bien”.

La palabra de Carlos Cabrera, el periodista que se desmayó en la conferencia de prensa de Gustavo Alfaro

“Me quebré y le dije a Alfaro lo que sentía. Que realmente como él hace esa ‘misa’ que proponía la APF (Asociación Paraguaya de Fútbol). Quiero que esa sala de conferencia de prensa lleve su nombre, Gustavo Alfaro. Gracias por devolvernos la alegría y el orgullo de ser paraguayo. Esa es la frase que tenía el poncho”, añadió Cabrera.

El incidente ocurrió en un momento de alta tensión para la selección paraguaya, que se encuentra en plena lucha por un lugar en el Mundial 2026. Este contexto convierte el enfrentamiento contra la selección uruguaya en un duelo decisivo para las aspiraciones mundialistas del equipo dirigido por Alfaro.

Al respecto, durante la conferencia, Alfaro destacó la importancia del partido contra Uruguay, calificándolo como un punto de inflexión en el camino hacia la clasificación. “Este es el partido. El de Uruguay es el partido. Estos 90 minutos son decisivos y no hay otra cosa en mi cabeza”, afirmó el técnico argentino.

Además, reflexionó sobre el progreso del equipo desde su llegada, señalando que, aunque han logrado avances significativos, aún queda trabajo por hacer para asegurar su lugar en la próxima Copa del Mundo. “Nos falta un piso, nos falta una escalerita. Falta ese último esfuerzo, el último esfuerzo es abrir la puerta para estar en la Copa del Mundo”, agregó.

Paraguay marcha quinto con 21 puntos en las Eliminatorias. Cuenta con la misma cantidad de unidades que Uruguay y Brasil, pero peor diferencia de gol (7, 4, 2). Luego se ubica Colombia (20) y Venezuela (15), que ocupa el lugar del repechaje. Por ahora el conjunto guaraní está consiguiendo la clasificación directa al certamen que se disputará el año próximo en Canadá, Estados Unidos y México.

