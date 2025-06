Crece la polémica en UFC por el físico de una luchadora que irá por el título: “Nunca tomé esteroides”

Harrison luchará en UFC 316

En la antesala del esperado combate por el título gallo femenino en el UFC 316, la figura de Kayla Harrison no solo acapara atención por su brillante trayectoria deportiva, sino también por la polémica desatada en torno a su físico. En la previa al enfrentamiento, su rival, Julianna Peña, ha puesto el foco en la musculatura de la estadounidense y la insinuación de un posible uso de esteroides ha encendido el ambiente mediático y deportivo.

Kayla Harrison, doble medallista de oro olímpico en judo y hoy considerada una de las atletas más dominantes en las artes marciales mixtas, exhibe una condición física pocas veces vista en la jaula. Su transición a las MMA, tras un retiro triunfal del tatami, la llevó a conquistar la Professional Fighters League (PFL) en 2019 y 2021. Con la llegada a la UFC en 2024 y la reducción radical de peso a 135 libras, Harrison sorprendió al público al mantener una potencia y volumen muscular que pocos creían posibles tras semejante ajuste.

Julianna Peña, conocida tanto por su talento como por sus declaraciones mordaces, no tardó en lanzar la controversia. Ante los micrófonos en la sala de prensa, insinuó que la complexión de Harrison es “demasiado musculosa para ser natural” y vinculó ese físico al presunto consumo de sustancias prohibidas. Esa sospecha, esparcida en el ámbito mediático, colocó a Harrison en el centro de un debate ajeno a su desempeño deportivo y obligó a la campeona a responder públicamente.

Lejos de evadir el tema, Kayla Harrison respondió con claridad y determinación. “Nunca he tomado esteroides. Me hicieron una prueba antidopaje por primera vez cuando estaba en la secundaria, porque en ese entonces estaba entre las cinco primeras en el ranking nacional de judo. Y fue entonces cuando EE. UU. empezó a hacer pruebas. Me han hecho más pruebas que a cualquier atleta en la UFC. Una vez, me hicieron cuatro pruebas en un mes. Así que ella puede decir lo que quiera, pero yo sé que estoy limpia, y, otra vez, trabajo realmente, realmente duro”, sostuvo la atleta en declaraciones recogidas por MMA Fighting.

Harrison también desestimó las provocaciones al considerar que responden más a inseguridades de su rival que a sospechas con base real. “Siempre está tirando espaguetis a la pared a ver si se pegan. Antes de firmar con la UFC, me decía: ‘Si quieres estar en una promotora de verdad, tienes que dar el peso de verdad, y en 145 libras es donde todo pasa’. Luego firmé con la UFC, di 145 libras, y ahora soy un matón de peso. Pero esa es la única categoría de peso que existe. No fue mi elección. Y esto de los esteroides... me hace reír”, explicó.

La frustración de Harrison ante estas declaraciones quedó patente en otra de sus respuestas: “Para mí, suena a inseguridad. Cuando veo o escucho algunas de las cosas que dice, siento que es miedo. Y no es nada personal. Puede decir lo que quiera de mí. Al final, nos encerrarán en la jaula, y ahí es donde responderé. Creo que es así. Fue así conmigo y Amanda (Nunes). Siempre habla demasiado. Es parte de su personalidad. Y, sinceramente, siento lástima por alguien que vive así. Debe ser una vida horrible”, ironizó la estadounidense.

El entrenador principal de Harrison en American Top Team, Mike Brown, también intervino en defensa de su atleta y rechazó las acusaciones. “Hay personas que simplemente no son normales. Son atletas con características físicas excepcionales, auténticas rarezas, y Kayla es una de ellas. Siempre ha mantenido el mismo físico a lo largo del tiempo, lo cual es una clara señal de que es una atleta limpia”, expresó. Además, apuntó que Harrison nunca ha presentado un control antidopaje adverso y que su desarrollo físico se explica por la combinación de disciplina estricta, genética favorable y una adaptación profesional al deporte de contacto. “No necesita atajos. Se esfuerza a diario. Es una atleta especial, como pocas”, afirmó.

