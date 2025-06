Maravilla Martínez, íntimo: por qué no se considera ídolo de Racing y su sueño de llegar a la Selección

Adrián Maravilla Martínez, de gran presente en Racing

Adrián Martínez se consolidó como uno de los mejores delanteros del continente. Desde su llegada a Racing, Maravilla se metió en el corazón de los hinchas de la Academia a base de goles. Y sus 44 gritos dan cuenta de ello.

El ex Instituto se convirtió en un referente fundamental en la ofensiva del conjunto de Gustavo Costas. Junto a Maxi Salas conformó una sociedad que dejó como ganancia inicial la Copa Sudamericana y la Recopa frente al Botafogo. Y el sueño continúa en la actual edición de la Libertadores. “Siempre voy a estar agradecido con la gente, porque me hacen sentir un cariño muy grande. También hay que agradecerles a los que vienen al estadio en cada partido. El último cayó a fin de mes, con precios muy caros, y vinieron igual a hacernos el aguante”, sostuvo el atacante en diálogo con Infobae antes de iniciar sus vacaciones.

Con la humildad que lo caracteriza, el goleador surgido de Campana se desliga del elogio y trabaja continuamente para seguir progresando. No hay falsa modestia cuando se baja del cartel de los grandes próceres que se afianzaron en el sentimiento albiceleste a lo largo de la historia. “No me considero un ídolo todavía, porque recién estoy hace un año y medio y falta mucho por hacer en el club”, subrayó sin ningún tipo de filtro.

Martínez festejando un golazo ante Fortaleza (Fotobaires)

Su período de descanso comenzó después de la última victoria frente a Fortaleza por una sola razón: Lionel Scaloni no lo convocó para los compromisos del conjunto nacional ante Chile y Colombia, correspondientes a las Eliminatorias rumbo al Mundial que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá. A pesar del clamor popular y del gran rendimiento que desarrolla en cada presentación, el estratega de Pujato optó por otros protagonistas del fútbol doméstico.

Hasta el propio Rodrigo De Paul se refirió al magnífico presente del delantero, cuando arribó desde Europa al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. “¿Te hubiera gustado que esté Maravilla en esta convocatoria?“, le consultó un periodista luego de que el volante del Atlético de Madrid hiciera el trámite de migraciones. ”No lo sé, la lista la hace Leo (Scaloni), pero felicito a Maravilla y a tantos otros jugadores del fútbol argentino que lo vienen haciendo muy bien“, respondió el ex Racing. Y ante la repregunta sobre si Adrián Martínez es un jugador de Selección, el mediocampista campeón del mundo insistió: ”Lo está haciendo muy bien, pero eso habría que preguntárselo a Leo".

Como en Avellaneda el reclamo se escucha en las tribunas constantemente, Adrián Martínez intentó poner paños fríos a la presión popular, porque es consciente de la jerarquía de los intérpretes que juegan en su puesto en La Scaloneta. Con Julián Álvarez y Lautaro Martínez como principales exponentes, el goleador sabe de la dificultad que tiene para que se le presente alguna posibilidad. “Como jugador, uno se siente contento cuando la gente pide eso; pero uno sabe que en la Selección hay grandísimos futbolistas. Yo trato de estar tranquilo, dejando todo en mano de Dios”.

Otro de los que teóricamente fue seguido de cerca, pero también se quedó afuera de la nómina fue Juan Ignacio Nardoni. El volante central con pasado en Unión de Santa Fe aguardaba la oficialización, pero también debió comenzar sus vacaciones de manera anticipada. Ante esa situación, la consulta sobre si se habló internamente de sus posibles convocatorias no tardó en llegar: “Acá no se habla nada. Ojalá que le llegue el llamado en algún momento, porque es un chico joven que es fundamental para nuestro equipo y se lo merece. Estaría bueno que muchos chicos empiecen a vestir la camiseta de la Selección para lo que viene”.

Antes de cerrar el semestre, la figura que también dejó su sello en el Ascenso, Paraguay y Brasil alcanzó una marca histórica al igualar las cifras del máximo goleador de Racing en competiciones internacionales. Con 15 conquistas, Maravilla alcanzó la marca de Norberto Raffo, uno de los pilares del Equipo de José que obtuvo la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1967. “El arco está abierto y eso es importante. Por suerte me tocó estar durante todo este año y medio con un gran plantel y eso hace que se generen muchas situaciones de gol y que yo pueda convertir”, analizó con orgullo. Y completó: “Tenía ganas de alcanzar al máximo goleador, pero no me imaginé que se iba a dar de esa manera: en el último minuto y que sirva para la victoria del equipo”. Además de la importancia, el gol de chilena de Adrián Martínez ante Fortaleza también permanecerá en la memoria colectiva de los fanáticos como uno de los más estéticos. De ello pueden dar fe Licha López, Gabriel Hauche, el Lagarto Fleita o Luciano Vietto.