Estalló la interna en el Barcelona por el fichaje de una figura para reemplazar a una de las estrellas del club: “Auténtico tsunami”

Marc-Andre ter Stegen levanta el título de La Liga. ¿Seguirá en el Barcelona? (REUTERS/Albert Gea)

La llegada de Joan Garcia al FC Barcelona se transformó en uno de los temas más discutidos en la prensa deportiva española. La operación, revelada inicialmente por el diario Mundo Deportivo, marca no solo una fuerte apuesta del club por la portería, sino que coloca en el centro del debate a uno de sus símbolos y capitán, Marc-André Ter Stegen. La potencial convivencia de ambos futbolistas genera incógnitas sobre el futuro del alemán, quien se convirtió en referente bajo los palos durante la última década.

Joan Garcia, arquero del Espanyol, de 24 años, resolvió su encrucijada tras varias semanas de rumores. Según detalló el medio en cuestión, “Después de reunirse anoche en un restaurante de Barcelona con varios miembros de la agencia que lo representa, encabezada por su agente Juanma López, y con su familia, el portero del Espanyol dio su ‘ok’ definitivo para que se active su fichaje por el Barça”.

El Barcelona decidió abonar los 25 millones de euros correspondientes a su cláusula de rescisión. Fuentes del club aseguran que el Barsa fue el único pretendiente dispuesto a asumir directamente ese valor, mientras que el resto de clubes interesados —Manchester City, Newcastle, Arsenal, Leverkusen, Nápoles e Inter— presionaron para negociar con el Espanyol.

El guardameta catalán firmará un contrato de cinco temporadas con los azulgranas. El club lo suma con la idea de blindar la portería y consolidar un proyecto que mira tanto al presente como al futuro, sobre todo considerando el interés que despertó Garcia en varios de los equipos más relevantes de Europa.

El arquero se convertirá en el nuevo fichaje del Barcelona (EFE)

La decisión de incorporar a Joan Garcia provoca un sacudón en la planificación de la plantilla. Medios de Barcelona advirtieron que la idea de la directiva pasa por formar una dupla de porteros con Szczesny, internacional polaco recientemente vinculado al club, y el propio Garcia. Hasta ahora, Ter Stegen se mantuvo como titular indiscutido, más allá de una lesión que le apartó del equipo durante buena parte de la temporada.

Consultado sobre su futuro, Ter Stegen dijo días atrás: “No me ocupo de los rumores, para mí la situación no cambia. Sé que también estaré el próximo año en Barcelona”. Estas declaraciones, realizadas desde la convocatoria de la selección alemana, dejaron clara su postura de continuidad pese a la creciente competencia. Su regreso al combinado nacional se produce luego de una larga inactividad por lesión, que lo alejó de los terrenos de juego durante ocho meses.

La prensa deportiva no descarta que el escenario se torne aún más tenso cuando el fichaje de Garcia se oficialice. El diario Sport fue contundente al analizar las consecuencias de la llegada del joven guardameta: “El fichaje de Joan García como incorporación estratégica de presente y futuro significará un auténtico tsunami en la composición de la plantilla del próximo proyecto deportivo y el gran damnificado será Marc-André Ter Stegen”. El periódico agregó que la directiva tiene definida la estrategia: no forzará la salida del portero, que tiene vínculo hasta 2028, pero le trasladará que no será considerado para tener minutos en las competiciones más relevantes, con la expectativa de que sea el propio futbolista quien tome la decisión de salir.

El alemán es un referente dentro del vestuario (Reuters)

Sport analizó también la situación económica del alemán, recordando que percibe uno de los salarios más altos del vestuario y consideró que su salida podría ser dificultosa ya que muy pocos clubes pueden asumir su ficha. Sin embargo, el guardameta será el que tenga la última decisión, sobre todo si considera que debe sumar minutos en activo de cara al próximo Mundial.

Desde el entorno de Ter Stegen, según Sport, “su enfado es tremendo porque se está enterando de todo a través de los medios de comunicación y está dispuesto a ir a la guerra”. El propio guardameta destacó que hasta el momento no mantuvo conversaciones recientes con el entrenador azulgrana, Hansi Flick, ni recibió señal alguna sobre su traspaso: “En los últimos días no hemos tenido contacto ni hemos hablado, pero es que desde mi punto de vista tampoco se ha generado una situación sobre la que tengamos que hablar”.