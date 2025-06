El gesto de fair play que conmovió a Roland Garros: “Un caballero”

Carlos Alcaraz y Ben Shelton batallaron durante más de tres horas en los octavos de final del Roland Garros. La victoria se la llevó el español por 7-6 (8), 6-3, 4-6 y 6-4. A pesar de la lucha sobre el mítico polvo de ladrillo del Abierto francés, hubo tiempo para un gesto de fair play que conmovió a todos los presentes.

Todo ocurrió en el final del séptimo game. Shelton reanudó el juego con su servicio y la pelota tocó la faja de la red, pero esto no fue advertido por el umpire, lo que desencadenó una protesta por parte del tenista murciano, que perdió ese punto. Fue ahí cuando el estadounidense tuvo un noble gesto al ofrecerle a su rival repetir el punto. Esto no sucedió, ya que Alcaraz se negó, pero le agradeció la actitud a su contrincante.

“Un caballero”, se escuchó decir al relator del partido en la transmisión de ESPN. Vale recordar que en el saque, a pesar de que pase del otro lado de la red, en ningún momento la pelota puede tocar la red. En caso de que eso suceda, el juez de silla debe indicar que el servicio debe repetirse.

El momento en el que Shelton ofrece repetir el punto (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Tras eso, el duelo continuó con normalidad y Alcaraz se pudo quedar con el primer set, aunque tuvo que recurrir al tie-break. También se impuso en el segundo parcial, esta vez con un sólido 6-3.

En el tercer set fue el mayor momento de zozobra para el número dos del Ranking ATP. Shelton pudo hacer su juego y logró estirar el partido tras imponerse por 6-4. El cuarto y último set fue una muestra de lo que resultó el partido entero: una lucha reñida entre grandes exponentes del tenis mundial. No obstante, fue el español el que se llevó el boleto a los cuartos de final al imponerse por 6-4.

“Los dos hemos elevado nuestro tenis al máximo. Creo que he hecho de todo: tiros ganadores, dejadas, subidas a la red…“, expresó Alcaraz una vez finalizado el duro partido.

El murciano, último campeón del prestigioso certamen, había tenido problemas en la ronda anterior para vencer a Damir Dzumhur, quien también lo obligó a alargar el partido hasta el cuarto set. “Jugar a un alto nivel durante dos horas, dos horas y media es lo difícil, hay momentos de bajón. He tenido algunas dudas física o tenísticamente y él las ha aprovechado. Hay que darle crédito. En el tercer set no sabía qué hacer, no veía ningún hueco. Al final he podido encontrar la oportunidad que él me ha dejado”, explicó sobre ese encuentro.

Se especulaba con que el rendimiento mostrado por Alcaraz se debía a inconvenientes musculares, aunque se encargó de desmentirlo. “No tengo ningún problema, simplemente ha sido el bajón físico del que me ha costado recuperarme“, sostuvo.

En cuartos de final deberá enfrentarse ante el neoyorquino Tommy Paul, 12° del mundo y de 28 años. El norteamericano viene de vencer a Alexey Popyrin por un triple 6-3 en un juego que duró casi dos horas. Lo cierto es que Paul llega con menos horas de desgaste, por lo que apunta a dar la sorpresa.